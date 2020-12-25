Горох + Lego, как хобби. Локдаун довел шотландского фотографа до ручки холодильника, и родились шедевры

Джеки Гордон из Глазго во время самоизоляции нашла для себя необычное хобби. Она начала фотографировать содержимое своего холодильника, превращая еду в нестандартные произведения искусства.

63-летняя Джеки Гордон — научный консультант, который специализируется в вопросах психического здоровья. В свободное время она любит фотографировать — обычно снимает природу, но во время самоизоляции несколько месяцев не могла выехать из Глазго. Тогда ей в голову пришла идея заняться макросъемкой.

Сперва Джеки фотографировала цветы и другие обычные объекты, но это ей быстро наскучило.

«Примерно пару месяцев назад я начала снимать фигурки Lego, но потом мне захотелось делать фото, которые были бы похожи на сцены из жизни и удивляли», — рассказала она Би-би-си.

Поэтому в качестве объекта фото она выбрала содержимое своего холодильника. Однако Гордон начала не просто снимала продукты — каждому из них она создавала собственную, необычную историю. В этом ей помогли богатая фантазия и миниатюрные фигурки из наборов игрушечных поездов. С их помощью Джеки создает забавные сценки из жизни.

Источник фото: Джеки Гордон

«На моих первых фото со сценками я запечатлела любителей скандинавской ходьбы, взбирающихся на замороженные горошины. Первое фото далось мне с огромным трудом! Мы потом с Полом [ее партнером] несколько дней ели размороженный горох. Но меня этот процесс зацепил», — отметила она.

Источник фото: Джеки Гордон

В другой раз Джеки и Полу пришлось питаться вареными яйцами, потому что именно они стали объектом нового фото. Игрушечные человеки, которые играли роль железнодорожных инженеров, занялись раскопками яичного желтка. Композиция получила название «Давайте копать».

Источник фото: Джеки Гордон

Джеки рассказала, что ей доставляет большое удовольствие процесс создания этих фото, однако это не так просто, как кажется на первый взгляд. Фигурки прилипают к пальцам, падают, принимают неправильные позы. Иногда на создание идеальной композиции требуется несколько часов.

Некоторые сценки, воплощенные Гордон с помощью фигурок, показываю вещи, по которым она сильно скучает во время пандемии и самоизоляции. Это долгие прогулки и путешествия в другие города и страны.

Источник фото: Джеки Гордон

«Обычно идеи ко мне приходят, когда я смотрю на содержимое холодильника или шкафов. Иногда это происходит среди ночи, потому что у меня бывает бессонница. Я придумываю кадры, смотрю на них, потом понимаю, что мне не нравится, а затем снова роюсь в холодильнике и в шкафу в поисках вдохновения», — отметила Джеки.

Источник фото: телеканал «360»

С начала пандемии фотограф создала уже примерно 70 необычных сценок. Она надеется, что в скором времени сможет выпустить альбом. До тех пор, пока коронавирус не сдаст позиции, Джеки планирует и дальше радовать себя и окружающих миниатюрными картинами из жизни игрушечных человечков.