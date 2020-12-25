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    25 декабря 2020, 02:45

    Горох + Lego, как хобби. Локдаун довел шотландского фотографа до ручки холодильника, и родились шедевры

    Нина Петлинова

    Джеки Гордон из Глазго во время самоизоляции нашла для себя необычное хобби. Она начала фотографировать содержимое своего холодильника, превращая еду в нестандартные произведения искусства.

    63-летняя Джеки Гордон — научный консультант, который специализируется в вопросах психического здоровья. В свободное время она любит фотографировать — обычно снимает природу, но во время самоизоляции несколько месяцев не могла выехать из Глазго. Тогда ей в голову пришла идея заняться макросъемкой.

    Сперва Джеки фотографировала цветы и другие обычные объекты, но это ей быстро наскучило.

    «Примерно пару месяцев назад я начала снимать фигурки Lego, но потом мне захотелось делать фото, которые были бы похожи на сцены из жизни и удивляли», — рассказала она Би-би-си.

    Поэтому в качестве объекта фото она выбрала содержимое своего холодильника. Однако Гордон начала не просто снимала продукты — каждому из них она создавала собственную, необычную историю. В этом ей помогли богатая фантазия и миниатюрные фигурки из наборов игрушечных поездов. С их помощью Джеки создает забавные сценки из жизни.

    Горох + Lego, как хобби. Локдаун довел шотландского фотографа до ручки холодильника, и родились шедевры | Изображение 1
    Источник фото: Джеки Гордон

    «На моих первых фото со сценками я запечатлела любителей скандинавской ходьбы, взбирающихся на замороженные горошины. Первое фото далось мне с огромным трудом! Мы потом с Полом [ее партнером] несколько дней ели размороженный горох. Но меня этот процесс зацепил», — отметила она.

    Горох + Lego, как хобби. Локдаун довел шотландского фотографа до ручки холодильника, и родились шедевры | Изображение 2
    Источник фото: Джеки Гордон

    В другой раз Джеки и Полу пришлось питаться вареными яйцами, потому что именно они стали объектом нового фото. Игрушечные человеки, которые играли роль железнодорожных инженеров, занялись раскопками яичного желтка. Композиция получила название «Давайте копать».

    Горох + Lego, как хобби. Локдаун довел шотландского фотографа до ручки холодильника, и родились шедевры | Изображение 3
    Источник фото: Джеки Гордон

    Джеки рассказала, что ей доставляет большое удовольствие процесс создания этих фото, однако это не так просто, как кажется на первый взгляд. Фигурки прилипают к пальцам, падают, принимают неправильные позы. Иногда на создание идеальной композиции требуется несколько часов.

    Некоторые сценки, воплощенные Гордон с помощью фигурок, показываю вещи, по которым она сильно скучает во время пандемии и самоизоляции. Это долгие прогулки и путешествия в другие города и страны.

    Горох + Lego, как хобби. Локдаун довел шотландского фотографа до ручки холодильника, и родились шедевры | Изображение 4
    Источник фото: Джеки Гордон

    «Обычно идеи ко мне приходят, когда я смотрю на содержимое холодильника или шкафов. Иногда это происходит среди ночи, потому что у меня бывает бессонница. Я придумываю кадры, смотрю на них, потом понимаю, что мне не нравится, а затем снова роюсь в холодильнике и в шкафу в поисках вдохновения», — отметила Джеки.

    Горох + Lego, как хобби. Локдаун довел шотландского фотографа до ручки холодильника, и родились шедевры | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    С начала пандемии фотограф создала уже примерно 70 необычных сценок. Она надеется, что в скором времени сможет выпустить альбом. До тех пор, пока коронавирус не сдаст позиции, Джеки планирует и дальше радовать себя и окружающих миниатюрными картинами из жизни игрушечных человечков.