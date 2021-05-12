«Города вокруг Газы превратились бы в ад»

За последние двое суток более тысячи ракет было выпущено по израильской территории. Погибли 30 человек и более 200 ранены. Конфликт между Израилем и Палестиной накаляется все сильнее.

В то же время израильтяне точно знают, где ближайшее бомбоубежище. Определяют самую безопасную комнату в квартире. Устанавливают приложения, которые предупреждают о выпущенных ракетах. «360» пообщался с жителями разных городов страны. Они рассказали о ночи обстрелов и том, кого люди вокруг винят в происходящем. А также описали антиарабские настроения, которые постепенно поднимаются в Израиле.

В каждом доме бомбоубежище

Родион, город Рамат-Ган

Я работаю учителем в школе. В связи с происходящим у нас все занятия перевели в дистанционный режим. Занимаемся по Zoom, как во времена короны. В остальном все как обычно. Транспорт ходит.

В происходящем приятного мало. Нельзя сказать, что к сидению в подвале в три часа ночи под звуки разрывающихся ракет привыкаешь. Но ничего, потерпим

У нас в каждом доме есть бомбоубежище, но мы там обычно больше 30 минут не сидим, поэтому вопрос с припасами не стоит.

Люди в основном в происходящем винят ХАМАС. Я, как образованный человек, понимаю, что это палка о двух концах. Важно понимать, что наши элиты выигрывают, когда никто не гибнет и им дают люлей. А их элитам выгодно, когда есть жертвы, в том числе у них, и они отрабатывают присланное из Ирана оружие.

Самая тяжелая ночь

Татьяна Либерман, город Тель-Авив

Для Тель-Авива это была, наверное, самая тяжелая ночь за всю историю. Еще никогда столько ракет одновременно и с такой частотой не было направлено в наш город. По нам выпустили около трех сотен ракет, и практически все были сбиты.

Около часа мы провели в бомбоубежище, слушая сирены и сбивающиеся ракеты

Сегодня с утра особых изменений в нашей рутинной жизни не произошло. Только добавился небольшой стресс, граждане не выспались и садики со школами отменили занятия. В остальном все работает. Я сейчас, например, с детьми завтракаю в кафе.

ХАМАС пуляет в нас абсолютно беспорядочно и целится в мирных жителей. Это не попытка уничтожить военные точки. В то время как Израиль точечно уничтожает конкретных террористов и их офисы, которые они осознанно делают в подвалах детских садов и так далее, чтобы Израиль выглядел в глазах мировой общественности как агрессор.

В реальности Израиль делает все возможное для того, чтобы освободить площадь, по которой будет точечно сбрасывать ракеты. Он делает все, чтобы освободить этот диаметр от мирных жителей, скидывает листовки, сообщает по громкой связи, отправляет эсэмэски, потому что у Израиля нет цели задеть кого-то из мирных жителей. Для израильского народа человеческая жизнь — это самое ценное, что есть, и мирные жители не являются нашей целью.

Страшно пойти в душ

Алина, город Ашкелон

Обстановка в городе еще напряженная. Мы ночевали в бомбоубежище, а за ночь услышали минимум пять сирен, предупреждающих об обстрелах. А вчера днем сирены звучали через каждые полчаса.

Я боюсь даже в душ сходить, потому что вдруг начнется обстрел, а у меня даже не будет возможности выйти из квартиры в безопасное место.

Очень сложно объяснить, что чувствуешь в тот момент, тому, кто не слышал эти жуткие звуки. Это не описать словами.

Тебя внутри всю выворачивает, и единственная мысль в тот момент: «Ребенка на руки и добежать до бомбоубежища»

Мы всегда выбегаем на улицу с пустыми руками. На юге у нас есть всего лишь 20 секунд, чтобы добежать до бомбоубежища. По стране в зависимости от городов время может доходить до минуты.

Националистические настроения

Иван Шальнов, город Хайфа

Я живу в Хайфе. Город находится далеко от сектора Газа, и до нас ракеты не долетают. Вчера вечером был арабский митинг в поддержку Палестины. Полиция его разогнала. Ни о каких нападениях на гражданское население в нашем городе я не слышал, но общее настроение, конечно, напряженное.

В понедельник вечером, когда начались обстрелы, я был на пляже. У меня установлено приложение, которое присылает уведомления с неприятным звуком, если в сторону территории Израиля запущена ракета.

Уведомления начали приходить каждую секунду, и каждый раз появлялось новое название населенного пункта. Эти уведомления так и не останавливаются уже вторые сутки

Я работаю в магазине, клиентов меньше не стало. Покупатели и продавцы ни о чем другом не разговаривают. Часто можно услышать националистические антиарабские перешептывания. Хотя арабы продолжают заходить в магазин и люди видят, что эти люди не собираются ничего громить или кидаться на них с ножами. Но, так или иначе, националистические настроения в обществе возрастают.

Нужно понимать, что общество Израиля — это совокупность социальных групп, небольших мини-обществ. Есть арабы-мусульмане, есть арабы-христиане, есть эфиопы, марокканцы, евреи, родившиеся в Израиле, евреи, приехавшие из Европы, и так далее. Я больше всего коммуницирую с русскоязычной диаспорой и могу говорить то, что слышал в ней. Конечно, большинство людей обвиняет власти.

Более националистически настроенные индивидуумы обвиняют власти в излишней мягкости. Менее радикальные — в том, что разведка не увидела, заранее не уничтожила склады боеприпасов, что выселение семей начали именно в Рамадан, и многое другое. Другие пытаются понять причины произошедшего: затянувшийся политический кризис, попытку наладить отношения с другими арабскими странами. Но все понимают, что мы имеем дело с террористами, которые пытаются атаковать мирное население, и, если бы не «Железный купол», то города вокруг Газы превратились бы в настоящий ад.

Город затих

Даниил, город Тель-Авив

Сегодня утром в Тель-Авиве и в окружающих городах в центре обстановка напоминает времена локдаунов. На улицах мало людей, меньше транспорта ездит, урезаны некоторые автобусные маршруты. Несмотря на то, что магазины, кафе, заправки и торговые центры работают, людей мало. Видимо, сказывается общее психологическое напряжение.

Обычно идешь и слышишь такой шум и гул города, а сейчас все затихло, как будто ничего не происходит.

В моем районе вчера большинство кафе закрылись после первой бомбежки, которая была с 21:00 до 21:30. Это, скорее всего, было связано с тем, что одна из ракет упала очень близко к моему дому. Буквально на соседней улице это произошло. Было очень хорошо слышно, как она разорвалась. Был грохот, от которого все стены тряслись.

Для большинства израильтян звук сирены и ракеты из Газы — это довольно привычная часть их жизни. <…> Здесь особенность в том, что первый раз центр страны подвергся такому массированному обстрелу

Многие живут в Тель-Авиве, потому что он считается безопасным регионом страны. Для них эти обстрелы стали некой проверкой на прочность и посвящением в израильскую жизнь.

Реакция общества на происходящее практически солидарна. Все в шоке и разделяют эту трагедию. Ракетные обстрелы из Газы — это только одна сторона проблемы. Вторая сторона — это то, что по всей стране в городах со смешанным населением, где живет много арабов, поднимаются антиеврейские настроения.

Например, вчера в городе Лод и городе Акко большое количество арабов напало на евреев. В Лоде даже сожгли две синагоги. Там впервые с 1966 года ввели чрезвычайное положение. На фоне этого, естественно, большинство граждан винят арабское население, арабов как таковых. Это очень сильно поднимает ксенофобские настроения.

Есть и огромная часть общества, которая винит в происходящем действующее правительство, в частности премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Выросли под обстрелами

Наталья Найвельт, город Ашкелон

Я живу в Ашкелоне 13 лет. Наш город пережил много войн, у меня дочка под обстрелами выросла. Обстановка в городе военная. Родственники сейчас в войсках, поэтому можете представить, в каком мы состоянии. А атаки с каждым разом все сильнее.

Ашкелонцы очень дисциплинированные и закаленные в боях люди. Если нам говорят не выходить из дома — мы не выходим. Говорят идти в бомбоубежище — мы идем. Соблюдение инструкций — это сохраненные жизни. И мы все это понимаем. Я горжусь ашкелонцами и тем, что здесь живу.

Мы всегда находимся в состоянии постоянной готовности. За последние годы у нас очень хорошо поработали и организовали систему безопасности, бомбоубежища, помощь во время обстрелов. Горожан очень мощно поддерживают, а кол-центр работает круглосуточно.

Самая безопасная комната в нашей квартире — самая дальняя от южной стены. Когда звучит сирена, мы все туда переходим.

Не могу сказать, что к таким обстрелам мы привыкли. К этому привыкнуть невозможно, но какой-то порядок действий уже выработался. Уже по звуку понимаешь, где упала ракета

Я вижу, как с каждым годом интенсивность атак все растет и растет. Мы им на блюдечке все преподносим, а в ответ получаем обстрелы. Да еще и члены нашего правительства позволяют себе высказывания: «Ну обстреляли Ашкелон. Ну что поделать». Всю эту шапку прогнившую давно надо менять, отправлять в отставку и куда подальше от рычагов управления. Надо менять отношение правительства к этой ситуации. Пришло время перемен. Террористы в Газе однозначно должны быть уничтожены раз и навсегда.