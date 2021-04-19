Город в огне. Пожар в Кейптауне глазами местных жителей

Недалеко от Кейптауна вторые сутки полыхает пожар. За последние несколько часов он усилился — площадь возгорания достигла 500 гектаров. Безумие огненной стихии — в подборке «360».

На тушение пламени пожарным понадобится минимум два дня. Об этом сообщил мэр города Дэн Плато, слова которого привело РИА «Новости».

«Этот пожар займет не один или два дня», — сказал он на брифинге.

Пожары в Кейптауне. Источник фото: Twitter

Огонь охватил библиотеку Кейптаунского университета, одну из крупнейших на континенте, и добрался до кампуса.

Мощность пожара возросла за последние несколько часов и охватила площадь порядка 500 гектаров. Усугубляет ситуацию сильный ветер — от 16 до 18 метров в секунду. С огнем борются 4-5 тысяч пожарных, на помощь им пришли добровольцы.

Из-за пожара пришлось закрыть трассу № 3, которая связывает столицу и город Дурбан. Пламя уничтожило ресторан и чайный сад, находившиеся рядом с мемориалом южноафриканскому политику Сесилу Родсу, и ветряную мельницу Мостерта, построенную в XVIII веке.

В Кейптауне началась эвакуация. Сотрудники экстренных служб обошли дома, чтобы оповестить местных жителей о необходимости покинуть жилища.

В Сети пользователи с облегчением указали на утихающий ветер. Хотя огонь все еще сильный и не собирается сдавать позиции.

Представитель Южноафриканских национальных парков Рэй Такули рассказал, что из-за сильного пламени не смогли взлететь вертолеты. Однако, по данным СМИ, возгорание все же локализовали. Бороться с ним специалистам помогали местные жители и представители бизнеса.

Пожар начался на склонах Столовой горы. Очевидцы рассказали, что огонь развели трое мужчин. Одного из них удалось задержать, двух других ищут.