Город-бордель пал жертвой СOVID-19. Проститутки голодают без клиентов

Даулатдия стала городом-борделем во многом из-за расположения. Именно там дальнобойщики стоят в очереди на переправу по дороге в столицу государства — Дакку. Не стоит представлять город как этакий секс-рай вроде «квартала красных фонарей». Даулатдия выглядит так:

В Даулатдии живут примерно полторы тысячи девушек. Без клиентов они лишись основного заработка и попросту столкнулись с нехваткой еды. А ведь многие из них живут в городе вместе с детьми, которых насчитывают там порядка 500. Об этом в интервью CNN рассказала одна из сотрудниц борделя — Ноди. Девушка попросила указывать лишь то имя, которым она представляется клиентам.

Когда Ноди было 14, она уже вышла замуж за такого же ребенка, каким была сама. По ее словам, когда она пошла искать мужа, увлекавшегося азартными играми, встретила дальнобойщика. Мужчина обещал подвезти девушку, но обманул и продал в бордель. «Меня обманули… Я попала в ловушку», — заявила Ноди. Семья девочки, узнав о позоре, решила не возвращать ее обратно. Теперь женщина узнала, что такое голод.

У нас нет работы… У нас нет еды. Если это продолжится, дети умрут с голоду. Мы молимся, чтобы вирус исчез Ноди сотрудница Даулатдии.

До пандемии проститутки каждый вечер стояли в узких переулках города, больше похожего на трущобы, а мужчины проходили мимо и выбирали себе женщину. После завершения переговоров клиенты входили в одну из небольших комнат, которые, как правило, состоят из пестрой кровати и небольшого шкафа. Гости борделя платили всего два доллара за «сеанс» и около 20 долларов за ночь. Ежедневно Даулатдию посещали порядка трех тысяч мужчин.

При этом женщины должны были платить аренду мадам, которая выступает посредником между девочками и более чем дюжиной владельцев участка, на котором стоит бордель.

По словам Ноди, она могла зарабатывать до 60 долларов в день. В некоторые дни эта сумма могла снижаться до 20 долларов, в другие дохода могло не быть вовсе. «Теперь же все зависит от Бога», — добавила девушка.

Местные власти уже организовывали для сотрудниц борделя доставку гуманитарной помощи. Когда ее привезли, сотни девочек выстроились в очередь прямо под дождем. Однако мешков с рисом всем не хватило. Премьер-министр Бангладеш также поручил выдать 200 жительницам Даулатдии по 30 долларов. Что делать остальным, пока не ясно.

Проституцию в Бангладеш легализовали 20 лет назад, но многие жители все еще считают это занятие безнравственным. И помощь городу проституток не поддерживают. При этом в неправительственной организации по защите окружающей среды и правам человека the Society for Environment and Human Development (SEHD) отметили, что около 80% из 135 опрошенных сотрудниц борделя были украдены либо обмануты, после чего и попали в Даулатдию.

«Условия в борделе такие ужасные. Никто не придет сюда, если только его не подвергнут пыткам или насилию», — сказал глава SEHD Филип Гейн.

По словам директора организации, в стране действует целая сеть торговли людьми, сотрудники которой ищут девочек для проституции. По данным местного благотворительного фонда, который помогает девушкам из подобных мест, большинство спасаемых ими несовершеннолетних девочек в возрасте от 12 до 16 лет. При этом начальник местной полиции отрицал, что в крупнейшем борделе мира в принципе есть несовершеннолетние сотрудницы.