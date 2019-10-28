Гормон нимфомании. Женщинам он вредит чаще

Девочкам действительно нравятся психопаты. И этому нашлось объяснение Подробнее

Гиперсексуальность признана Всемирной организацией здравоохранения одним из расстройств сексуального поведения. По данным ВОЗ, им страдают около 3-6% жителей земли. Возможно, реальное число выше или ниже этой оценки — обычно этот недуг сопровождается другими расстройствами, на фоне которых его не так просто выделить.

Ученые провели исследование на небольшой выборке, проанализировав кровь 60 гиперсексуальных пациентов. Образцы сравнили с кровью 33 здоровых людей.

Ученые изучили геном выбранных людей, точнее области метилирования ДНК. В них присоединение метильной группы подавляет экспрессию (активность) соответствующего гена. Метилирование играет важную роль в генетической регуляции.

Источник фото: Pixabay

Всего исследователи проверили 8852 области метилирования, связанные с близкорасположенными микроРНК — небольшими некодирующими молекулами рибонуклеиновой кислоты.

Полученные данные сравнили с данными независимой группы из 107 человек, у которых исследовалась связь между метилированием ДНК и алкогольной зависимостью.

В итоге выяснилось, что у гиперсексуальных людей наблюдаются нарушения метилирования областей генома, которые отвечают за синтез гормона окситоцина. В результате организм производит его больше, чем нужно.

Предыдущие исследования показали, что окситоцин играет важную роль в регуляции социального поведения и полового размножения. Какую именно — до конца не понятно.

3D модель молекулы окситоцина. Источник фото: Wikimedia

Жизнь порнозвезд вне работы. Чем занимаются лучшие актеры Pornhub за кадром Подробнее

Сравнение выборки алкоголиков и эротоманов показало, что у этих групп нарушается метилирование в одних и тех же областей ДНК. То есть за формирование разных аддикций (болезненного влечения) может отвечать один и тот же механизм.

Как рассказал Lifе.ru сексолог Александр Полеев, окситоцин больше влияет на женщин, у которых он находится в крови постоянно, тогда как у мужчин гормон вырабатывается только во время полового акта.

«Поэтому женщин после активной выработки окситоцина во время полового акта потом непреодолимо тянет к партнеру», — заключил врач.