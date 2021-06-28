Суперливень затопил московское метро и переходы. Виноваты горе-специалисты и равнодушие

Аномальный ливень в Москве парализовал движение транспорта, из-за количества осадков затоплены оказались не только улицы, но и некоторые подземные переходы и даже вестибюли метро. Урбанисты считают, что главная проблема в неумении жителей обращаться с мусором и неправильной эксплуатации инженерных сетей города.

Социальные сети заполонили фото и видео очередного потопа в Москве. После недельной аномальной жары в столицу пришли не менее беспощадные ливни — из-за которых утонули улицы, подземные переходы и даже некоторые станции метро. Например, «Ясенево» пришлось временно закрыть для пассажиров — поезда проезжали станцию без остановки из-за подтопления.

В пешеходном переходе у станции ситуация была не легче — на лестницах образовались настоящие водопады. Впрочем, в других районах ситуация не лучше. С открытого участка Филевской линии — от «Багратионовской» до «Кунцевской» — пришлось откачивать воду, чтобы снова запустить поезда.

Там же затопило и улицу Барклая — такси почти полностью ушло под воду, так что водителю пришлось дожидаться помощи на крыше.

В районе Хорошево-Мневники местный житель и вовсе устроил заплыв, видео от очевидца появилось в Telegram-канале snatch.

Ошибки проектов и расчетов

Причин для таких стихийных бедствий, по мнению урбанистов, может быть несколько. Первой, по словам специалиста по территориальному развитию и планированию города, архитектора и урбаниста Олега Васильева, оказываются ошибки в проектировании систем инженерной подготовки города, в том числе и ливневой канализации.

«Необходимо смотреть, как меняется климат, потому что эти системы напрямую завязаны на накопленные знаний о погоде. Если изменения климата критические, конечно, они будут приводить к возникновению подобных ситуаций», — добавил он.

С тем, что причиной потопа могли стать дефекты в проектировании, согласен и директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ, председатель общественного совета Минтранса Михаил Блинкин. Однако он подчеркнул, что говорить конкретно можно будет только после проведения технической экспертизы.

Заслуженный архитектор РФ, член-корреспондент Российской академии художеств, бывший глава НИИ Генплана Москвы Сергей Ткаченко добавил, что когда речь идет о проблемах в благоустройстве улиц, то вопросы скорее нужно задавать тем учебным заведениям, которые выпустили нынешних специалистов.

«Все затопления с 2011 года происходили из-за того, что „как бы специалисты“ занимались проектированием. Когда их спрашивали, они не знали, что такое „вертикальная планировка“. То есть не знали азов», — подчеркнул он.

В остальном же ситуация с затоплениями все же является форс-мажором, а не хронической проблемой города, пояснил Михаил Блинов. И резервы систем для преодоления форс-мажоров все равно ограничены.

«Просто не резонно держать какую-то инфраструктуру, которая рассчитана на то, что за день выпадет месячная норма осадков. Резервы всегда есть, но когда у нас была „великая сушь“ с тридцатиградусной жарой, а потом выпало за день 70% месячной нормы — это на пределе резерва», — объяснил Блинкин.

Дефекты эксплуатации

С наибольшей вероятностью же главной проблемой является неправильная эксплуатация систем водоотведения, дождевой и ливневой канализации, системы дренажей и насосов — в этом эксперты согласны друг с другом.

«Если система спроектирована исходя из современных реалий, но не выдерживает условия, в которые попадает, это показывает только то, что допущены существенные недостатки именно в эксплуатации этой системы», — объяснил Олег Васильев.

Он добавил, что вопросы возникают и к своевременной подготовке городских инженерных систем к аномальным погодным явлениям. Ведь когда синоптики обещают сильные снегопады, город выводит снегоуборочную технику на улицы заранее.

Большая часть ошибок — это ошибки в эксплуатации, потому что не сложно спроектировать здание или сооружение безопасным, не сложно его таким построить в соответствии с проектом, а вот то, что у нас нет культуры эксплуатации — это факт Олег Васильев.

Решить вопрос с подтоплениями, считает Васильев, не так уж и сложно: нужно сделать так, чтобы вода не стекала в подземные переходы, заранее подготовить дренажные насосы, чтобы оперативно устранять последствия природных катаклизмов.

Есть также и проблема с засорением ливневок, отметили эксперты. Помимо того, что туда сметают пыль и различные жиры и масла, которые смешиваются и засоряют системы, в ливневки попадает и другой мусор — от листьев и окурков до небрежно выброшенных мимо урны медицинских масок и перчаток.

«Мы не очень аккуратны с мусором и вообще себя ведем на улицах и в метро не очень хорошо. Но именно масок и перчаток в принципе не так много. Да и московское коммунальное хозяйство не такое бедное и не такое плохо управляемое, чтобы ситуация была нерешаемой», — заключил Блинкин.