Гора химических отходов закрыла выезд из подмосковного СНТ. Неизвестный вредитель подкинул их в ночи

Жители СНТ «Наладчик» Домодедовского городского округа оказались отрезаны от остального мира кучей неизвестного мусора. Гигантские валуны с химическим запахом появились на единственной подъездной дороге в ночь на 21 июля. Теперь туда не могут проехать скорая и пожарные. Власти уже ищут место, куда перевезти мусор, оказавшийся отходами химической промышленности. Дорогу расчистят в ближайшее время.

Тепло и резкий запах

Жительница СНТ «Наладчик» Елена Кравченко в беседе с «360» заявила, что появившийся на дороге мусор — это опасные отходы. По ее словам, от валунов идет сильный запах и исходит тепло. Она поделилась видео, которое сняла утром 21 июля.

На опубликованных кадрах видно, что на дороге лежат гигантские валуны и мешки с мусором. Двое мужчин пытаются хоть как-то расчистить дорогу. Вдвоем они еле отодвигают один из валунов в сторону.

По словам Елены Кравченко, это были ее муж и сосед. После того, как один из мужчин голым участком кожи дотронулся до валуна, у него вскочил волдырь.

«За воротами с нашей стороны находится контейнер для сбора бытового мусора. И так как летом все проживают, то он наполняется быстро. Два раза в неделю его вывозят. Сейчас к нам машина не подъедет. Получается, что и бытовой мусор не вывезут. Ни скорая, ни пожарная не могут проехать», — пожаловалась Елена Кравченко.

Поскольку валуны лежат на территории СНТ, убирать мусор должны сами жители. Она пояснила, что жители готовы скинуться деньгами, чтобы убрать мусор.

Химические отходы

Выброшенный около СНТ «Наладчик» мусор — это отходы химической промышленности. Сейчас сотрудники отдела экологии администрации городского округа Домодедово ищут место, готовое принять и утилизовать валуны. Об этом «360» сообщила пресс-служба Госадмтехнадзора Московской области. Самим жителям перевозить отходы нельзя — для этого нужно разрешение.

Найти машину, на которой эти валуны привезли к выезду из СНТ, пока не удалось. Но это не первый раз, когда неизвестные выбрасывают химические отходы в городском округе. Такие же случаи происходили в прошлом году.

«Принято решение провести по указанному адресу операцию „Засада“. Ранее аналогичные сбросы химических отходов были зафиксированы в прошлом году», — заключили в Госадмтехнадзоре.

Операция «Засада» помогает вычислить тех, кто выбрасывает мусор в неположенном месте. Инспекторы Госадмтехнадзора регулярно патрулируют места, куда неизвестные свозят мусор, проводят рейды и выписывают штрафы зачастую вместе с инспекторами ГИБДД или полицейскими.

Дорогу расчистят

Ведущую к СНТ «Наладчик» дорогу избавят от кучи строительных отходов с резким запахом в течение двух суток. Мусор вывезет муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства». Об этом «360» сообщила пресс-служба администрации Домодедовского городского округа.

Там отметили, что люди, выбросившие мусор, выбрали участок, который не оборудован камерами видеонаблюдения, поэтому установить виновников не удалось. Их ищут правоохранительные органы. Всю информацию о происшествии туда передала администрация городского округа.

Это не первый случай, когда происходит незаконный выброс такого мусора. Пресс-служба Домодедовского городского округа обратилась к жителям с просьбой незамедлительно сообщать в полицию, если они стали свидетелями, как неизвестные выбрасывают отходы в местах, не предназначенных для этого.