Googlе уже не тот? Соучредители уходят в отставку, потому что «просто устали»

Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин ушли со своих постов в материнской компании Alphabet. Теперь руководить ей будет генеральный директор Google Сундар Пичаи. Бывший сотрудник Apple Даниель Депп рассказал «360», почему легендарные разработчики выбрали свободное плавание, и как решились на такую замену.

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«Сегодня, в 2019 году, если бы компания была человеком, это был бы молодой человек в возрасте 21 года и пришло время уходить», — цитирует AP совместное заявление основателей корпорации, которые останутся в совете директоров компании.

Ларри Пейдж и Сергей Брин просто устали от рутины и решили, что пришло время уйти на отдых. Так считает бывший сотрудник Apple Даниель Депп. По его мнению, они ушли прямо в тот момент, когда стало очевидно, что дальше уже не смогут выводить компанию из кризисного состояния в силу усталости, накопленной годами.

«Они основали компанию во времена прорывов, они были пионерами на тот момент. Потом поисковик стал номером один, потом вырос в большую структуру со многими ответвлениями, потом это все превратилось в мегакорпорацию. И основателям уже стало сложно. Они понимают, что что-то новое уже придумать трудно. Сама компания сейчас мало что придумывает», — рассказал собеседник «360».

По словам Деппа, брать индийцев на руководящие посты «модно». А здесь еще и человек, который давно управляет Google. Он возглавляет компанию более четырех лет. Тем более с учетом того, что Пичаи показал очень хорошие результаты.

«Индийцы достаточно дисциплинированны, креативны, они работящие, придумывают часто обходные пути на ходу и выводят компании из разных ситуаций. У них даже в семьях все стабильно», — заявил Депп.

По его словам, Пичаи теперь предстоит больше работы. Скорее всего, он наймет заместителей. Он не останется без помощи. У него повысилась заработная плата, но сейчас и вся ответственность перешла на нового генерального директора.

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Депп привел в пример историю Microsoft. Когда в компании было что-то не так, в этом тут же винили Билла Гейтса. Он устал и решил сосредоточиться на своих проектах — исследованиях, благотворительности и так далее. Компанию же предприниматель оставил своим преемникам.

«Если что, ему шишки уже не достаются, он не при делах. При этом он имеет долю в компании и свои плюшки получает. И параллельно дает наставления», — отметил собеседник. По его мнению, ситуация Пейджа и Брина похожая.

Forbes оценивает состояние легендарных разработчиков примерно одинаково — по 50 миллиардов долларов у каждого. Корпорацию Alphabet создали четыре года назад в ходе реструктуризации Google. Интернет-поисковик, название которого вошло во все языки мира, Брин и Пейдж придумали в калифорнийском гараже в 1998 году.