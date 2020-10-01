Монополисты закручивают гайки. Google переведет разработчиков на свою платежную систему

Google обязал разработчиков приложений перейти на свою платежную систему Google Pay. Из-за этого им придется обязательно отчислять 30% со всех внутренних платежей. Так сейчас действует Apple — из-за этого у них проблемы с антимонопольным законодательством.

Для разработчиков, размещающих свои приложения в магазине Google Play, похоже, начались сложные времена — Google ужесточает комиссионную политику. При этом в компании подчеркивают, что речь идет не о каких-то радикальных изменениях, а всего лишь об уточнении в правилах: теперь все разработчики обязаны для внутренней оплаты услуг использовать только систему Google Pay.

Это, в свою очередь, означает, что с каждой транзакции будет взиматься комиссия 30%. Полностью перейти на платежную систему Google разработчики обязаны до 30 сентября 2021 года.

Впрочем, в Google отмечают, что большинство разработчиков изменений не почувствуют: на данный момент 97% и так соблюдают это правило, хоть раньше оно де-юре было необязательным.

С Apple в одной лодке

Куда жестче действует Apple. При той же комиссии 30% их платформа уже давно обязывает разработчиков пользоваться только Apple Pay. Из-за этого компанию регулярно обвиняют в антиконкурентной политике. В июне этого года в антимонопольную комиссию пожаловалась компания Epic Games, разработавшая Fortnite. Это произошло после того, как игра была удалена с платформы — как раз из-за того, что они ввели внутриигровые платежи в обход Apple Рау.

Уже тогда эксперты отмечали, что Apple может позволить себе такую жесткую политику, поскольку на всех смартфонах продукции Apple можно пользоваться только AppStore — для установки любого другого магазина приложений потребуется взлом программного обеспечения. Следовательно, конкурентов у них нет. Google такой привилегией не обладает.

И тем не менее Google только на бумаге более лоялен к разработчикам. На деле же использование сторонних платежных систем, хоть и не запрещено, но категорически не приветствуется. И Fortnite была в августе удалена из Google Play — по той же причине, что и из AppStore. Теперь же и обязательства у разработчиков будут ровно такие же, как и для Apple.

Как рассказал «360» Артем Геллер, генеральный директор студии lab.AG, Apple и Google являются монополистами вдвоем, а не по отдельности, поэтому они в любом случае будут действовать в интересах друг друга.

«Гиганты сейчас выравнивают политику так, что переходить с одной платформы на другую разработчикам смысла нет. Просто Apple на этих 30% зарабатывает 15 миллиардов в год, а у Google прибыль значительно меньше, и компании нужно исправлять эту ситуацию. Выше комиссию он выставить не может — тогда к ним никто не придет, ниже — самим невыгодно. Поэтому Google выравнивает рынок — таким образом, все остаются на своих платформах, для разработчиков ситуация принципиально не меняется, а Google при этом зарабатывает больше», — заявил эксперт.

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Давление антимонопольных служб

Несмотря на многочисленные жалобы — помимо Epic Games, Apple публично обвиняли разработчики Spotify, японская компания Kobo и производители Bluetooth-маячков Tile, — разбирательства антимонопольных служб, в том числе Европейской антимонопольной комиссии, пока к серьезным санкциям по отношению к компании не привели. Это связано не только с фактическим отсутствием конкурентов, но и с тем, что в США суды в целом лояльны к монополистам.

Google находится в несколько ином положении: теоретически ему могут составить конкуренцию другие встроенные магазины — например, Galaxy Store, который есть в смартфонах Samsung. Но, как рассказал «360» Артем Геллер, фактически Google контролирует весь рынок.

У других магазинов приложений на данный момент масштабы совершенно несопоставимы. Galaxy Store контролирует меньше 1% рынка. Владельцы смартфонов Samsung в подавляющем большинстве предпочитают Google Play. Так что тут нельзя говорить о какой-то серьезной конкуренции Артем Геллер генеральный директор студии lab.AG, главный разработчик президентского сайта Kremlin.ru, основатель компании «Дизайн государственных систем России»

Следовательно, выбора у разработчиков будет немного. И у Google есть все условия для ужесточения комиссионной политики. Но это не значит, что торг невозможен.

По словам Геллера, на Google теперь наверняка будет оказывать давление неофициальный «профсоюз разработчиков» — как ранее на Apple. Будут коллективные заявления в суд, и, таким образом, объединившись вместе, разработчики могут даже добиться от Google снижения комиссии до 25%. Кстати, если Google на это согласится, то же самое сделает и Apple.

Что делать разработчикам?

30% — это, конечно, очень серьезная сумма для разработчиков, которая приносит им огромные убытки. Такая комиссия, правда, установилась на рынке уже давно, хотя некоторые считают ее неоправданно высокой. В частности, Павел Дуров выступал с резкой критикой Apple и Google. По его мнению, из-за непомерных запросов многие перспективные проекты уничтожаются или же вовсе не появляются.

Артем Геллер, в свою очередь, не исключил повторения сценария с Apple, когда Epic Games намеренно нарушил правила и заранее послал письмо в антимонопольную комиссию, под которым подписался еще ряд крупных разработчиков. Тогда Apple выиграла процесс, но Google больше сконцентрирован на европейском рынке, а европейские суды традиционно относятся жестче к монополистам.