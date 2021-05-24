Сервисы Google могут замедлить в России. Это скажется на стримах и качестве видео YouTube

Роскомнадзор допустил замедление работы сервисов Google. Корпорация не в полной мере удаляет запрещенную информацию. Специалисты считают, что ведомство может ограничить YouТube и из-за этого упадет качество видео, а на стримах начнутся сбои.

Роскомнадзор может замедлить работу сервисов Google. Причина: цифровой гигант не удаляет до 30% ссылок на запрещенные в России материалы. YouТube, например, не удалил около пяти тысяч материалов, большая часть которых содержала призывы к экстремизму.

Роскомнадзор посчитал, что у Google больше всего незаконного контента, который вредит пользователям из России. Ведомство отметило, что в опубликованных видео есть призывы к участию в несанкционированных акциях.

У Google есть сутки, чтобы выполнить требования Роскомнадзора и удалить противозаконные материалы.

До этого корпорация подала в Арбитражный суд Москвы иск против Роскомнадзора. Google хотел обжаловать требования Роскомнадзора по удалению со своего видеохостинга 12 ссылок с информацией о митингах.

Замедление возможно?

Корпорации Google, как известно, принадлежат несколько сервисов. Специалисты считают, что замедление их работы скажется на всех пользователях интернета. Генеральный директор АНО «Цифровые платформы», эксперт в цифровой экономике Арсений Щельцин объяснил «360», что речь, скорее всего, идет о замедлении работы YouТube.

Поскольку YouТube — это стриминговый сервис, то меры Роскомнадзора приведут к ухудшению качества загрузки видео — и начнутся сбои в прямых трансляциях Арсений Щельцин.

Арсений Щельцин допустил, что Google может пойти по пути Twitter и начать удалять противоправный контент после замедления работы. Однако, по его мнению, корпорация играет с государством в карты и у нее есть свои козыри. Но так или иначе победу одержит государство.

Специалист также отметил, что не стоит забывать, что многие структуры, НКО, экспертные организации поддерживают корпорацию.

В случае блокировки сервиса YouТube Арсений считает, что пользователям понадобятся хороший VPN и анонимайзер. Однако оптимальное решение для всех сторон — это выполнение корпорацией законодательства России.

Интернет-эксперт Антон Меркулов уверен, что меры Роскомнадзора по замедлению не скажутся ни на каких сервисах корпорации.

«Никогда никакие сервисы заблокированы не будут, а проблем с обходом блокировки сегодня нет даже у пенсионеров», — добавил Меркулов.

Попытки блокировки

Роскомнадзор в марте уже замедлял работу Twitter на смартфонах и на половине стационарных компьютеров за неудаление запрещенных материалов.

Ведомство заявляло, что соцсеть с 2017 года не удаляет контент, который склоняет подростков к суициду, содержит детскую порнографию и информацию об использовании запрещенных веществ.

Но, как сообщило РИА «Новости», уже в мае этого года Роскомнадзор частично снял с соцсети ограничения. Ведомство оценило усилия Twitter по удалению более 91% нарушающих законодательство материалов.