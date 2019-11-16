Google меряется размерами. Супербыстрый интернет-кабель проложили по дну Тихого океана

Google проложил супербыстрый оптоволоконный кабель по дну Тихого океана. Он соединил дата-центры компании в США и Чили. Проект назвали в честь ученой-физика Марии Склодовской-Кюри. «360» рассказывает, зачем компании такая масштабная программа и есть ли у нее конкуренты.

По толщине Curie схож с садовым шлангом. Однако для надежности его обернули толстыми слоями стальной проволоки, меди и защитного слоя. При этом провод не нанесет вреда окружающей среде, утверждают в Google. Протяженность кабеля порядка 10 500 километров, а общая пропускная способность 72 Тбит/с. Работать Curie начнет во втором квартале 2010 года, сообщает Engadget.

Ранее в Google заявили, что вложили 47 миллиардов долларов в улучшение своей глобальной инфраструктуры за последние несколько лет. В эту сумму входит и работа над двумя другими проводами. Один из них соединит Португалию и Южную Африку, другой — США и Францию. Представители компании объяснили такие траты тем, что по оптоволокну проходит 98% трафика. Но в некоторых регионах, например Чили, Google не может использовать уже имеющиеся кабели из-за их небольшой пропускной способности и оканчивающегося срока эксплуатации.

Однако в таких глобальных проектах нет необходимости. В этом уверен независимый эксперт по продуктам Apple Даниэль Депп.

Просто меряются размерами. Это, скорее, рекламная акция, маркетинговый ход. Необходимости прокладывать кабель такой длины нет. Та же Apple уходит от проводов к спутникам. Google же решил по старинке — сразу в книгу рекордов Даниэль Депп.

Другой точки зрения придерживается специалист по информационной безопасности Сохраб Гайрат. По его мнению, все, кто работает с Google давно, знают, что одно из сложнейших направлений компании — это ускорение передачи контента пользователям. Этим и славится Google.

«Если вы создаете какой-то ресурс в открытом интернете, то Google, наверное, будет одним из самых быстрых поисковиков в мире, который узнает об этом. Один из его самых главных конкурентов — „Яндекс“ — уже в течение 10-15 лет не может достичь такой скорости индексации, как у Google», — заявил собеседник «360». Он уверен, что в рамках оптимизации технических ресурсов внутри американской компании сотрудники сделали все. Теперь наступил новый этап. Использование такого рода проводов, как Curie, как раз предназначено для улучшения работы сервиса Google, а именно поисковых запросов, выдачи поисковых данных и обработки поисковиков.

«Например, вы напечатали где-то в открытом блоге или у себя на сайте какую-то информацию. Google в течение нескольких секунд об этом узнает. Они к этому стремятся. И все, и та информация, которая попадает в систему, хранится уже вечно. Даже если вы сайт удалите или закроете, где-то в Google сохранится копия-дубликат ваших данных, вашего ресурса», — пояснил Гайрат.

Однако есть у кабелей и свои минусы. Он отметил, что волоконная сеть быстрая и очень высокотехнологичная, но при этом ее обслуживание и производство очень дорогие. Также могут быть постоянно какие-то сбои. При малейшем дефекте оптоволоконная сеть очень быстро может выйти из строя. Тем временем изобретатель Илон Маск уже запускает 16 спутников по передаче высокоскоростного интернета, бесплатного по всему миру.

«На прошлой неделе он их выпустил, и, в принципе, они работают. А Google все еще продолжает работать с волокном. Если у Илона Маска получится развивать беспроводные быстрые сети успешнее, чем волоконные, то все инвестиции Google были впустую, они приравняются к нулю», — заключил Гайрат.