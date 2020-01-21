Попрощайтесь с iHerb. В России все-таки удалят приложение здоровых товаров

Суд Ульяновска постановил удалить из AppStore и GооglePlay приложение интернет-магазина натуральных товаров iHerb для российских пользователей. Чем хорош iНеrb и почему его закрывают в нашей стране, рассказывает «360».

Ульяновская прокуратура хочет закрыть россиянам доступ к приложению для покупки здоровых товаров iHerb из-за многочисленных нарушений законодательства. Об этом сообщается в официальном заявлении ведомства. Проверка показала, что сервис предлагает приобрести «небезопасные биологически активные добавки к пище, в том числе для детей, травы и объекты гомеопатии».

Более того, эксперты из Российского университета дружбы народов считают, что в некоторых товарах на iHerb могут присутствовать «консерванты или растения, запрещенные для использования в составе любых детских продуктов». В частности, добавляется в заявлении ведомства, iHerb продает БАД, содержащие 31 растение из 339, входящих в список психотропных, наркотических, сильнодействующих или ядовитых веществ.

После запроса прокурора суд признал информацию, предлагаемую iHerb, запрещенной к распространению на территории России. Суд обязал компанию-владельца удалить программу из «магазинов мобильных приложений». В августе прошлого года этот же суд рассматривал аналогичное дело к iНеrb, но тогда обвинение было отклонено.

Чего мы лишимся без iHerb

Прежде всего сервис iHerb предлагал россиянам уникальную возможность купить натуральную косметику, биологические добавки и другие сертифицированные экологичные товары с международного рынка, которые не представлены в российских магазинах по разным причинам.

iHerb придерживается политики доступных цен. Сервис утверждает, что гарантирует лучшее соотношение цены и качества в мире, так как товары не только продаются по оптовым ценам, но и доставляются бесплатно по всему миру. Кроме того, благодаря собственной системе прозрачности iTested срок годности всех продуктов на iHerb можно проверить еще до покупки.

iHerb также гарантирует, что не наносит вреда окружающей среде — перерабатывает все коробки, полиэтиленовые пакеты и другие виды упаковки, поступающие к ним от производителей, не использует бумагу — вся информация, включая инструкции и документы, доступна покупателям в электронном виде, все собственные упаковки iHerb подлежат дальнейшей переработке и так далее.

Более того, на фоне многочисленных скандалов с утечками персональных данных iHerb с момента своего основания в 1996 году не делится информацией о клиентах с третьими лицами. Конфиденциальность гарантируется тем, что сервис хранит только последние четыре цифры карты, с которой оплачивается заказ.

Еще одним важным плюсом сервиса iHerb является то, что он помогает благотворительным организациям по всему миру. Особенное внимание компания уделяет фондам, которые занимаются образованием детей из малообеспеченных слоев населения.

Почему iHerb не хотят видеть в России

История по выдворению iHerb с российского рынка началась еще в 2016 году — сервис хотели закрыть за продажу санкционных товаров. В 2018 году начался новый виток интереса российской прокуратуры к сервису. Инициатором был исполнительный директор «Союза производителей БАД» (СРО) Александр Жестков, однако ситуацию он комментировать отказывался. По собственной инициативе он заказал экспертизу нескольких биологически активных добавок: выяснилось, что они не соответствуют техническим регламентам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором Россия состоит с 2015 года.

После этого Жестков обратился к депутату Государственной думы Александру Петрову, входившему в Комитет по охране здоровья, а тот, в свою очередь, направил запрос в прокуратуру, чтобы она провела собственную проверку. Тогда iHerb ограничил доступ российских покупателей к указанным товарам — еще до решения суда.

С конца 2018 года в России развернута полноценная охота на iНеrb — местные управления Роспотребнадзора подали более 11 исков с требованием заблокировать маркетплейс. При этом спорные добавки, из-за которых возник конфликт, по данным «Коммерсанта», составляли менее 1% всех товаров.

По данным Mediascope, в 2018 году услугами iHerb в России пользовались порядка 1,7 миллиона человек ежемесячно, само приложение скачали более пяти миллионов раз.