Гонконгский грипп атаковал Россию. Он опасен для людей со сниженным иммунитетом

В нескольких регионах России выросло число заболевших гонконгским гриппом. Вирус будет конкурировать с ковидом, и такое соперничество несет риски для организма. Заболеть одновременно не получится, но одна инфекция за другой оставят человека без защиты.

В регионах России все чаще регистрируют случаи заражения гонконгским гриппом АН3N2. В Красноярском крае у 4,2% пациентов выявили эту разновидность. Похожая ситуация в Омской области — в регионе выявили 4,5% заболевших с гонконгским гриппом, написал сайт Baikal24.ru. В Пермском крае также обнаружили, что штамм АН3N2 стал сильнее и вытесняет другие варианты. В этом году в регионе грипп активизировался еще в августе 2021 года, написал сайт kp.ru.

Одновременно с гриппом и ОРВИ в регионах наступила новая волна COVID-19 из-за контагиозного штамма «омикрон». В результате получается двойная нагрузка на иммунитет. Медики также отмечают и двойные заболевания, когда грипп накладывался на ковид. При такой ситуации есть риск осложнений на сердечно-сосудистую систему и суставы.

Ранее американские ученые предупреждали, что в 2022 году может начаться эпидемия гонконгского гриппа.

Особенности гонконгского гриппа

Гонконгский грипп проявляется в виде сухого кашля, высокой температуры, ломоты в теле, головной боли и боли в горле. Он представляет опасность для детей и пожилых из-за их сниженного иммунитета. По словам доктора медицинских наук, врача-иммунолога Владислава Жемчугова, этот вирус не зверский и не обладает большой летальностью.

«Гонконгский грипп известен давно, у него симптомы такие же, как и у обычного гриппа. Он, как и всегда, опасен для маленьких и стареньких», — добавил Жемчугов.

В 1968 году гонконгский грипп вызвал эпидемию, но позже стал сезонным заболеванием. Заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Центра имени Гамалеи Елена Бурцева рассказала «360», что вирус изменился с того времени и сейчас в мире циркулируют, скорее, его потомки. Одна из его характерных особенностей — это как раз изменчивость.

«Он очень сильно меняется, поэтому всегда стоит проблема эффективности вакцин», — рассказала Бурцева.

Она напомнила, что вирус активизировался в ноябре–декабре прошлого года и до сих пор продолжают регистрировать заболевания. Бурцева предположила, что в этом сезоне грипп будет конкурировать с ковидом, но пока что неизвестно, смогут ли вирусы вытеснить друг друга.

Двойная атака гриппа и ковида

Европейские специалисты заявляли об угрозе твиндемии — ситуации, когда одновременно бушуют эпидемии гриппа и коронавируса. Вспышка двух вирусов приведет к нагрузке на систему здравоохранения и нехватке больничных коек. Однако отечественные медики со скепсисом относятся к твиндемии. Владислав Жемчугов, например, назвал твиндемию выдумкой журналистов. Два вируса редко когда атакуют одновременно организм, они будут соревноваться друг с другом. Реальную угрозу представляет череда заболеваний.

«Заболевание ослабляет иммунитет организма, а через два-три месяца человек заболевает новой инфекцией. Поэтому мы с осени рекомендовали вакцинироваться от гриппа и от ковида, но с интервалом», — рассказал Жемчугов.

Благодаря своевременной вакцинации и соблюдению защитных мер грипп в прошлом году обошел стороной россиян. По словам Жемчугова, если в этом году среди населения будут такие же темпы вакцинации, то эпидемия гриппа не наступит.

Тем временем отечественные специалисты продолжают работать над созданием вакцины, которая защищает одновременно от ковида и гриппа. По словам главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, ученые получили хорошие результаты исследования, а сам препарат представят в течение года.