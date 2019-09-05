Власти Гонконга пошли на уступки протесту. Но его уже не остановить

Скандальный закон об экстрадиции приостановили еще в июне, после того как более миллиона человек вышли на улицы. Впрочем, это не порадовало людей. Протестующие добавили еще четыре требования, в том числе расследование жестокости полиции, освобождение арестованных и внедрение всеобщего избирательного права в Гонконге. Некоторые и вовсе требовали снятия Лам с должности главы администрации.

Спустя несколько месяцев власти объявили об отзыве закона. Но уходить в отставку Лам не собирается, как и исполнять другие требования. Она призвала к прямому общению с жителями и назначила двух новых членов в независимую комиссию по расследованию действий полиции. Устранение недовольства в обществе и восстановление правопорядка в Гонконге сейчас в приоритете, заявила Лам.

Уступки со стороны властей могли возникнуть с надеждой на прекращение протестов перед 1 октября. В этот день Китай отметит Национальный день и 70-летие Народной Республики.

Удастся ли этого достичь? Доктор политических наук Дэниел Уорнер полагает, что ситуация в Гонконге сразу не разрешится. Протесты продолжатся. Но с каждым разом людей будет становиться меньше. Это станет похоже на движение «желтых жилетов» во Франции, где акции продолжались длительное время, но в итоге количество участников начало снижаться.

По мнению Уорнера, проблема заключается в том, что митингам позволили длиться слишком долго. Если бы в июне закон сразу отменили, то у протестующих не возникло бы четырех дополнительных требований.

Чем дольше идут протесты, тем хуже они становятся. Теперь отзыва закона недостаточно. Сделано слишком мало, и сейчас стало уже слишком поздно Дэниел Уорнер доктор политических наук.

Такое положение загоняет администрацию Гонконга в тупик, так как требования протестующих, по сути, невыполнимы. По словам политолога, Кэрри Лам не может пойти навстречу демонстрантам. В первую очередь этого не позволит Китай.

«Это все еще одна страна и две системы», — напоминает собеседник «360».

Впрочем, эксперт полагает, что это все равно в некотором смысле можно назвать триумфом гражданского общества. Однако стоит опасаться тех, кто сейчас будет выходить на улицы, подчеркнул Уорнер. «Иногда меньшинство, которое остается протестовать до конца, может быть гораздо агрессивнее. Появляется риск роста насилия на улицах».