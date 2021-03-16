Гонка препаратов вместо холодной войны. США отговаривают страны от покупки российских вакцин ради своих целей

США признали, что пытались отговорить Бразилию и другие страны Северной и Южной Америки от покупки российской вакцины. Об этом говорится в докладе американского департамента здравоохранения и социальных служб (HHS). На него обратили внимание создатели «Спутника V». Политологи считают, что так США пытаются увеличить свое в влияние на определенные страны, забыв о том, что при этом гибнут люди.

Суть доклада

Документ, состоящий из 71 страницы, составили по итогам прошлого года. Согласно докладу, ответственное за международные дела подразделение Минздрава (OGA, управление по международным делам) «использовало дипломатические отношения в регионе Северной и Южной Америки», чтобы не дать ряду стран увеличить свое влияние в регионе «в ущерб безопасности США». Среди таких государств оказались Венесуэла, Куба и Россия.

Источник фото: HHS.gov

Создатели российской вакцины выложили в Twitter отрывок из доклада. В нем говорится, что управление по международным делам совместно с другими учреждениями США укрепляло связи и оказывало помощь странам Северной и Южной Америки.

«Среди примеров использование офиса атташе по вопросам здравоохранения для того, чтобы убедить Бразилию отказаться от российской вакцины от коронавируса», — такие слова создатели «Спутника V» выделили в приведенном отрывке из документа.

При этом в Twitter российского препарата отметили, что считают подобные шаги неэтичными.

«Министерство здравоохранения США публично подтвердило, что оно оказывало давление на Бразилию по поводу „Спутника V“. Мы считаем, что страны должны сотрудничать, чтобы спасать жизни. Усилия, направленные на подрыв вакцин, неэтичны и стоят жизней», — пояснили в твите.

Выдержки из доклада привели и в издании The Brazilian Report.

Покупка Бразилией российской вакцины

Еще в середине января партнер Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) — одного из разработчиков вакцины «Спутник V» — компания Uniao Quimica подала заявку в Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) на применение российского препарата в экстренных случаях на территории Бразилии. Регулятор тогда не дал разрешения — якобы вакцина не соответствовала государственным критериям.

В РФПИ заявили, что сообщения об отказе Бразилии от процедуры ускоренной регистрации «Спутника V» недостоверны. Там отметили, что регулятор просто запросил дополнительную информацию по вакцине. И в середине марта Бразилия уже заключила контракт на 10 миллионов доз российской вакцины. Поставку осуществят в три этапа: в апреле, мае и июне.

Вакцинный национализм

США практикуют политику так называемого вакцинного национализма, в рамках которой они планируют использовать экспорт собственного препарата в стратегических целях. Так Вашингтон хочет увеличить собственное влияние в некоторых странах. Об этом в разговоре с «360» рассказал американский политолог Эндрю Корыбко.

Ориентируясь на собственную политику, США очень параноидально относятся к вакцинной дипломатии других стран с исторически американскими союзниками. Например, Бразилией. США опасаются, что у других государств такие же намерения, как у Вашингтона Эндрю Корыбко.

Собеседник «360» предположил, что Штаты могут добиваться своей цели даже путем разрешения въезда в страну людей, привитых исключительно американской вакциной.

«Это вынудит те страны, экономика которых тесно связана с США, закупать американские вакцины вместо других, даже если первые не столь эффективны или безопасны, как российская, китайская и другие», — пояснил политолог.

Нажива на проблеме

Определенные страны используют беду в виде пандемии в своих геополитических целях. Об этом «360» рассказал депутат бундестага Вальдемар Гердт.

Это довольно низко. Думаю, не только Бразилия. <…> Насколько знаю, Украина не имеет права покупать российскую вакцину. Вижу, что их заокеанским кураторам глубоко наплевать на то, что люди умирают Вальдемар Гердт.

По его словам, России не надо отвечать на такие выпады США. Иначе она опустится на такой же уровень, как Вашингтон. У Москвы же всегда был свой имидж, и его надо придерживаться, пояснил Гердт.

«Не думаю, что это начало холодной войны. Это продолжение уже столетней истории, когда англосаксы пытаются разрушить или ослабить Россию — то через мировые войны, то через санкции. Это продолжение старого сценария, к сожалению», — заключил собеседник.