Гомеопаты захотели попасть в РАН. В место, которое признало их лжеучеными

Перед очередными выборами в академики РАН на специальном сайте появился список кандидатов. Оказалось, что среди них затесался гомеопат, хотя академия назвала этот метод лечения лженаукой. «360» разбирался, как попасть в академики и кто составляет списки претендентов.

Как стать академиком

Выборы академиков и членов-корреспондентов пройдут с 11 по 15 ноября. Чтобы уже действующие члены смогли ознакомиться с кандидатами, 5 сентября на сайте ras-elections.ru появился список претендентов. Сначала в нем были только фамилии, но предполагается, что постепенно там появится и другая информация о кандидатах и их научных изысканиях.

В этом году РАН объявила 76 вакансий академиков и 171 вакансию членов-корреспондентов. На 27 действуют ограничения по возрасту — не старше 56 лет. Больше всего вакансий в медицинском отделении, где в ноябре изберут 15 академиков и 41 члена-корреспондента.

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Вакансии академиков объявляются после того, как те, кто их занимал до этого, уходят из жизни. Места членов-корреспондентов могут, кроме названной причины, появиться после того, как они, например, станут академиками.

«Выдвижение кандидатов в члены РАН осуществляется либо учеными советами научных институтов или вузов, либо членами РАН. Как правило, все, кто выдвигается, регистрируются, если в заявках нет формальных нарушений. В этом году довольно много выдвинуто кандидатов. Выдвижение шло до конца июня. По академикам выдвинуты 328 человек, по членам-корреспондентов выдвинут 1501 претендент», — объяснил «360» вице-президент РАН, академик Алексей Хохлов.

После сбора заявок экспертные комиссии по каждому профилю изучают кандидатов и выдвигают свои рекомендации. Те, кто их получит, в будущем при голосовании будут помещены в начало списка и выделены. Чтобы получить такую рекомендацию, нужно, чтобы за кандидата проголосовали не менее половины членов комиссии. Однако даже и без нее претендент может быть в итоге избран на голосовании.

Выборы академиков и членов-корреспондентов РАН проводятся на общем собрании. Кандидата считают избранным, если за него проголосовали не менее двух третей от присутствующих членов РАН и не менее половины от всех академиков.

Научные аномалии

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На нескольких кандидатов в члены-корреспонденты обратил внимание сотрудник комиссии по противодействию фальсификации научных исследований РАН Петр Талантов. По его словам, в списке можно найти весь «спектр аномалий медицинской науки».

«Есть научные руководители и оппоненты списанных диссертаций, есть авторы статей с сомнительным авторством. Есть несколько человек, работавших по грантам фармкомпании „Материа Медика“, той самой, что получила антипремию Минобрнауки, как „Самый вредный лженаучный проект“. Есть персоны, широко известные неэтичными маркетинговыми практиками, любители полечить здоровых. Есть отличившиеся псевдонаучными заявлениями в медиа и авторы бессмысленных псевдонаучных работ», — написал он в Facebook.

По его мнению, прием таких кандидатов станет для РАН репутационной ошибкой. В частности, он назвал доктора медицинских наук и профессора кафедры восстановительной медицины в Первом МГМУ им. Сеченова Инессу Миненко.

Как исследователь она интересуется лечением с помощью гомеопатии, иглорефлексотерапии и мануальной терапии, написал Талантов. В своей докторской она описала лечение посттравматического стресса с помощью ввода гомеопатических препаратов в акупунктурные точки. И это при условии, что в 2017 году РАН признала гомеопатию лженаукой.

Либо [гомеопаты] искренне заблуждаются, либо, как жулики, зарабатывают на невежестве Ростислав Полищук.

«Стыдно увлекаться гомеопатией, когда наука в XXI веке продвинулась вперед. Это неуважение к серьезной борьбе за установление научной истины, которая достается серьезными интеллектуальным трудом», — рассказал «360» член комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН Ростислав Полищук.

В этом меморандуме ученые отметили, что принципы гомеопатии и объяснения механизмов ее действия противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительных подтверждений ее эффективности нет. Так что они рекомендовали Минздраву изъять гомеопатические лекарства из госклиник, а также ввести для них спецмаркировку и отдельную выкладку в аптеках.

Полищук считает, что несмотря на их доклад, лженаука и гомеопатия, в частности, никуда не исчезнет.

Гомеопаты не одни

Кроме проблемы с гомеопатами, в диссертациях 56 кандидатов нашли признаки подлога, плагиата и другие отклонения от академической этики. Например, членов комиссии насторожил доктор биологических наук Сергей Савельев. Он допускал лженаучные, сексистские и расистские высказывания.

«Женщины, к сожалению, игрушки в руках своего гормонального фона. Это печально. И мозг их нацелен, в том числе и лобные области, в большинстве случаев на решение репродуктивной задачи. Все исходит из этого: для них главная задача — репродуктивная, а не созидательная», — цитируют авторы доклада Савельева.

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Как заметил Хохлов, результаты работы одной из комиссий примут во внимание при голосовании, но это еще не означает окончательный вердикт.

«Это то, что необходимо, чтобы члены РАН составили свое мнение. Разные комиссии работают и какие-то свои суждения высказывают. В частности, комиссия по борьбе с лженаукой также собирается обнародовать свою позицию», — сказал Хохлов.

Такие рекомендации академикам необходимы, ведь каждый из них является специалистом в своей области и не может оценивать всех других.

«Академики, как глубоко продвинутые профессионалы в одной области, могут оставаться менее продвинутыми, иногда полными невеждами в другой области. Поскольку у нас нет другого способа выяснения истины, кроме как обмена мнениями между профессионалами, возникает эта борьба за истину. Выход один — надо слушать серьезных профессионалов», — заметил Полищук.

Вице-президент РАН Валерий Козлов, на которого ссылается ТАСС, пообещал, что они разберут замечания по каждому из почти 60 кандидатов в члены академии.