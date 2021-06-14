Британские школы воюют с юбками. Как голые ноги избирательно оказались вне закона

В Британии директора школ активно взялись за внешний вид девочек. Многие начали запрещать приходить на занятие в юбках. При этом шорты такой реакции не вызывают, даже если они тоже короткие. Некоторые педагоги таким образом следят за нравственностью, другие — не хотят оскорблять трансгендеров.

Неподходящая длина

В Южном Уэльсе директор школы Ли Джарвис отправил родителям учеников письмо с предложением отменить ношение юбок в своей школе в следующем учебном году. Все дело — в длине, уточнил Daily Mail.

«Несмотря на то, что мы пытаемся привить учащимся умение носить школьную одежду и выпускаем юбки со школьными значками соответствующей длины, мы не смогли обеспечить соблюдение учащимися регламентированной одежды на занятиях», — написал директор.

Он считает, что юбки должны быть исключены из политики школы в отношении униформы с сентября 2021-го и заменены шортами для жаркой погоды, брюками — для холодной.

Родителям не понравилось предложение директора. Кто-то счел его несправедливым, потому что не все девочки носят короткие юбки, поэтому и наказывать их не за что. Некоторые родители уже купили форму на следующий год и теперь не хотят еще раз тратиться. Большинство сходятся во мнении, что есть куда более серьезные проблемы, требующие решения.

Гендерно нейтрально

В Йоркшире тоже ввели запрет на юбки, но здесь решение объяснили гендерной нейтральностью. Однако директор тоже не хочет, чтобы ученицы ходили в непристойных юбках. Родители решение средней школы о запрете юбок в пользу «гендерно нейтральных» брюк назвали «абсолютно нелепым», сообщил Mirror.

Студентки учреждения считают, что их ущемляют в правах и лишают возможности выбрать то, в чем им комфортнее. Они даже подумывают создать петицию. Некоторые девочки напомнили, что ходить в юбках удобнее, чем в брюках. При этом часть отметили, что мальчиков никто не будет заставлять носить юбки, как девочек брюки.

Чтобы не обижать трансгендеров

Еще в 2018 году запрет на юбки ввели 40 английских школ. Таким образом директора не хотели обидеть трансгендеров. В частности, средняя школа Коплстона в Ипсвиче настаивала на простых серых брюках, поместив юбки в список «неприемлемых предметов», сообщил Daily Mail.

«Я за политику в отношении школьной формы. Я думаю, что очень важно, чтобы родители работали со школой для соблюдения правил», — рассказала одна родительница.

Однако многие тогда заявили, что педагоги не посоветовались с ними, а просто приняли решение о запрете. При этом сотрудники школы отметили, что в учреждении учатся дети, которые еще не знают, к какому полу хотят принадлежать. По их мнению, гендерно нейтральная форма не будет сбивать их с правильного пути.

«Прискорбно видеть, как одна из моих школ втягивается в эту чушь гендерного нейтралитета, которой движет меньшинство людей. Пусть мальчики будут мальчиками, а девочки — девочками. И перестаньте их так нелепо сбивать с толку», — сказал тогда бывший ученик школы Пирс Морган.

Мальчики против

Три года назад десятки учеников академии Иска в Эксетере устроили акцию протеста в юбках, указывая на то, что они носят брюки даже в жару. Директор не разрешал им носить шорты.

Когда на улице установилась 30-градусная жара, мальчики-подростки попросили своих учителей сменить длинные брюки на шорты. Им сказали, что шорты запрещены в соответствии с политикой школьной формы.

Некоторые мальчики, пришедшие тогда в юбках, заявили, что эта одежда им очень даже нравится. По их мнению, юбки удобнее брюк и в них не так жарко. Тем не менее директор не спешил менять правила, шорты он так и не разрешил. В Британии довольно строго относятся к одежде студентов, замечание можно получить и за помятую кофту. Даже когда дело касается удобства, а порой и здоровья учащихся, правила и системность все равно остаются в приоритете.