«Голубые огоньки» теряют участников. Кто ушел, а кто остался в этом году?

Несмотря на пандемию, «голубой огонек» будет на Новый год. Многие российские звезды отказались участвовать в нем, но другая половина готова развлекать публику в новогоднюю ночь.

Кого не будет

Валерий Меладзе

Некоторые звезды отказались участвовать в «голубых огоньках». С каждым годом скандалы вокруг этих телевизионных шоу только нарастают. Роль в этом году сыграл певец Валерий Меладзе. Его позиция заключалась в следующем: если работа артистов запрещена ограничительными мерами, то и сниматься в программах им тоже не стоит.

СМИ сразу посчитали, что Меладзе решил объявить бойкот «голубым огонькам». Сам певец объяснил, что к забастовке это не имеет никакого отношения. На самом деле Меладзе просто предложил другим артистам игнорировать участие в новогодних программах.

При этом Меладзе 5 декабря снялся в «Песне года». Вместе с ним на мероприятии были Филипп Киркоров, Николай Басков, Игорь Крутой, Валерий Леонтьев, София Ротару и другие отечественные звезды эстрады.

Лолита

Лолиту Милявскую «голубые огоньки» начали бесить. Она сказала, что за 35 лет работы на передачах в качестве ведущей от формата этих шоу ее начало «тошнить». По ее мнению, жанр этих передач искусственный, потому что предполагает имитацию улыбок и оваций. Певице больше нравится участвовать в интернет-проектах с молодыми неформальными ведущими.

Соответственно, в «голубых огоньках» мы Милявскую не увидим. Тем более что она уедет из России прямо перед Новым годом. Это обусловлено трудным финансовым положением, из-за которого ей приходится искать заработки в Дубае.

Любовь Успенская

Королева российского шансона Любовь Успенская отказалась участвовать в «голубых огоньках» и прочих новогодних концертах и программах. Она устала от многочасовых съемок этих шоу, а также от большого количества людей.

В то же время Успенскую можно увидеть в новогоднем выпуске программы «Угадай мелодию» и еще нескольких проектах. Свое присутствие на этих передачах певица объяснила простой симпатией к ним.

Алсу

Алсу тоже отказалась участвовать в съемках «голубых огоньков». Свое решение она объяснила страхом перед коронавирусом. Она считает, что в пандемию для нее важнее оберегать здоровье — свое и своих близких.

«Думаю, ничего страшного не произойдет, если один год новогодние мероприятия пройдут без моего участия», — сказала Алсу.

Александр Новиков

Певец Александр Новиков считает предпраздничные шоу «новогодней помойкой», где знаменитости «дерутся» за деньги и место в эфирном времени федеральных каналов. Артисту не нравится формат этих шоу, потому что съемки завязаны на одних и тех же лицах, которые надоели публике.

Кто выступит на «голубых огоньках»

Иванушки International

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов сказал телеканалу «Звезда», что не согласен с позицией Меладзе по поводу новогодних передач, так как артисты во время этих программ могут напомнить о себе. Григорьев-Апполонов признался, что вместе с группой уже снялся в одной из таких программ.

Лев Лещенко и Зара

Льва Лещенко можно будет увидеть на «голубом огоньке». Его заметили рядом с певицей Зарой (Зарифа Мгоян), которая подтвердила свое участие в шоу.

«„Голубому огоньку“ и празднику быть! Я в окружении прекрасных мужчин — Льва Валерьяновича и Эрнеста Мацкявичюса. Будем встречать этот Новый год вместе с вами», — написала Зара.

Елена Воробей

У Елены Воробей возникли небольшие проблемы во время съемок одной из новогодних передач, передает сайт «Дни.ру». Она не жаловалась на недостаток денег, а просто сказала, что хочет создать праздничное настроение россиянам, поэтому и поучаствовала в шоу.

Однако во время съемок у Воробей поднялась температура из-за стресса, охрана несколько раз проверила певицу тепловизором, опасаясь, что у нее может быть COVID-19. Но устройство в конце концов показало нормальные значения, и Воробей осталась на площадке.

Надежда Бабкина

Кажется, Надежда Бабкина будет присутствовать на одном из «голубых огоньков». По словам сотрудника одного из телеканалов, который крутит шоу, певица очень плохо выступает с фонограммой, передает «Собеседник». То есть ее губы не попадают под «фанеру». Поэтому Бабкину приходится снимать общими планами, чтобы не было видно ее рта.

Другие артисты

Ожидается, что на шоу выступят София Ротару, Егор Крид, Artik & Asti. Ольга Бузова пока не знает, как пойдут дела в концертной сфере, но певица готова и к съемкам, и к выступлениям, сказал ее менеджер Антон Богославский.

Филипп Киркоров и Николай Басков — традиционные участники «голубых огоньков». Этот год — не исключение.