Голубые огоньки все еще нужны. Почему не стоит ждать изменений от главного шоу Нового года

«Голубой огонек» и другие классические новогодние программы показывают на большинстве федеральных каналов. Эти передачи многим нужны для создания праздничной атмосферы. И радикально омолаживать состав участников не стоит, уверены критики. Аудитория зрителей возрастная, любители Бузовой и Моргенштерна встречают Новый год в клубах, а не у телика.

Новогодние телепрограммы создают в доме праздничную атмосферу, считает музыкальный критик Сергей Соседов. Поэтому такие передачи должны существовать, они являются привычным и приятным фоном для семейных и дружеских застолий. Для них подбирать нужно качественный в художественном плане контент: легкие, мелодичные, красивые и душевные композиции.

«Это не рэп. Рэп не нужно читать в новогоднюю ночь. Или читать на каких-то специальных каналах. На центральных должна быть мейнстримовая программа с любимыми артистами, хорошими песнями. И акцент я бы даже сделал на песнях, а не артистах. Отбирал бы композиции хорошие, но не затертые до дыр, а новые, не звучавшие в течение года», — пояснил Соседов.

По мнению критика, за годы аудитория программы практически не изменилась. Возможно, стало меньше молодежи. Она, как правило, не отмечает Новый год дома, а отправляется в клубы, бары или на городские улицы. Телевизор в праздничную ночь ей не нужен, поэтому при выборе песен и музыкантов ориентироваться на вкусы молодых не стоит.

«Ориентироваться, конечно, нужно на взрослую аудиторию — 35-40+. Но если у молодого артиста есть песни хорошие, соответствующие Новому году, значит он должен быть приглашен. Эта ночь особая, поэтому должен быть особый контент, особое настроение, особый репертуар. Он не должен быть как в обычное время в обычных программах», — уверен критик.

Культовые программы

Новогодние концерты показывают на большинстве телеканалов. После поздравления президента они выступают фоном, поддерживая праздничное настроение, согласен телекритик Александр Горбунов. Аудитория Первого канала, «России», НТВ и других федеральных телеканалов возрастная. Исполнители, которые выступают там на Новый год, любимы именно этими зрителями.

При этом Первый канал почти каждый год меняет формат передачи: то показывает «Старые песни о главном», то снимает отдельные клипы, то использует то же оливье-шоу. А «Россия», наоборот, каждый год проводит «огонек» — со зрителями за столиками в зале и артистами на сцене. И все неформально общаются, смеются и поздравляют друг друга и зрителей. Это даже стало своеобразным новогодним брендом канала.

«Должны быть какие-то вещи, которые должны быть неизменными, какие-то культовые программы. Я считаю, „Голубой огонек“ — это такой бренд, как КВН, „Что? Где? Когда?“, „Поле чудес“, эти многолетние программы. В классическом варианте он должен быть хотя бы на одном федеральном канале», — заключил он.

Омолодить состав

Менять состав участников «Голубого огонька» не нужно, уверен продюсер Иосиф Пригожин. Лучше дополнить его новыми именами и молодыми звездами. Допустим, позвать популярных у молодежи Егора Крида или Тимати. Телекритик Горбунов тоже считает, что для омоложения аудитории зрителей можно попробовать приглашать современных исполнителей. Только просить их выступать не с собственными, а с более классическими песнями. И выделить это в отдельный номер.

Состав приглашаемых на «голубые огоньки» участников и так регулярно обновляется. Раньше артистов собирали по письмам телезрителей — такую практику можно использовать и сейчас, считает исполнитель Лев Лещенко. В Новый год перед экранами собираются семьи. Приглашение популярных у разных возрастных групп артистов позволит омолодить аудиторию передачи.

«Нужно сделать букет из различного рода жанров и направлений. Раньше на „огоньке“ и разговорники были, и цирковые номера, и песни, и оркестры. Думаю, что дивертисмент всегда был, будет и останется востребованным. Я считаю, должно быть все то, что составляет хороший продукт, хорошую музыку и в шоу-бизнесе, и в массовой культуре, и в эстрадных номерах», — уверен исполнитель.

Каждому свое

Россияне составили антирейтинг звезд, которых они не хотят видеть в новогоднюю ночь по телевизору. Возглавил его Валерий Меладзе. Далее идут Ольга Бузова, рэпер Моргенштерн, затем Филипп Киркоров с Николаем Басковым. Замыкает антитоп-5 Алла Пугачева.

Лещенко пояснил, что аудитория Моргенштерна и Бузовой «голубые огоньки» не смотрит. Эти передачи любят люди семейные, часто пожилые. Для молодежи показывают другие программы на более современных РЕН ТВ, ТНТ и так далее. Сам он запишет две песни для новогодней передачи на «России». Любители Бузовой и Моргенштерна, согласен продюсер, телевизор не смотрят.

«А те, кто не любит Моргенштерна, переключат канал. Мы [с супругой певицей Валерией] будем сниматься в телевизионном шоу „Маска“. Но и, наверное, какие-то „огоньки“ тоже будут. Какие будут, в таких и снимемся. Мы не имеем права лишать телезрителей праздника. Артисты должны петь при любой погоде», — добавил продюсер Иосиф Пригожин.

Композитор Виктор Дробыш, напротив, уверен, что приглашение популярных Little Big и Моргенштерна спасет передачу. Солист «Иванушек» Андрей Григорьев-Апполонов считает идею забавной. А Алла Пугачева, по слухам, вообще требует от телеканалов запретить участие Бузовой в новогодних программах.

Застольные песни

Современный «Голубой огонек» — коммерческая передача, живущая по законам этого рынка: главное — рейтинг и деньги за рекламу. Раньше исполнители выступали для народа, сейчас, заявил «360» композитор Юрий Лоза, там выступают «свои прикормленные артисты».

«Поэтому сегодня Киркоров поет для Баскова про Баскова. А Басков поет про Киркорова для Киркорова. Никакого отношения к народу это не имеет. Никто и никогда не спрашивал у народа, кто должен петь на „голубых огоньках“. Это вообще никого не интересует», — подчеркнул композитор.

По мнению Лозы, приглашать на такие программы нужно исполнителей, чьи песни россияне поют во время застолий: Константина Никольского, группы «Воскресенье». Да и его самого тоже можно — большая часть россиян прекрасно знакома с хитом «Плот».