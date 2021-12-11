Голубой Водяной Тигр приманит удачу. Как встретить 2022 год, чтобы задобрить его символ

Ярким и богатым на события и резкие повороты будет год под знаком Голубого Водяного Тигра. В этот год будет удачным решением внести изменения в свою жизнь: поменять работу или кардинально сменить деятельность, переехать в другой город или страну, научиться чему-то новому.

Привлечь удачу в дом в этом году поможет талисман Тигра. Он может быть выполнен из обычного и полудрагоценного метала. Также подойдут материалы, которые внешне напоминают воду, например, хрусталь или стекло.

Однако нужно помнить, что талисманы прошлых лет стоит спрятать, чтобы не возникло конфликта интересов, так как Тигр не любит соперников.

С кем встречать Новый год

Тигр — животное очень динамичное, яркое, быстрое, поэтому лучше окружить себя веселой и зажигательной компанией. Встречать праздник лучше в кругу друзей и родственников, рассказала «360» астролог Ирина Березовская. Она отметила, что Тигр очень эмоциональное животное, поэтому в Новый год не стоит их сдерживать.

Местоположение неважно: можно встречать дома, в гостях, на улице. Главное, чтобы рядом находились близкие по духу люди. Но компания не должна быть очень большой — Тигр любит одиночество.

Источник фото: телеканал «360»

Что надеть в год Голубого Тигра

В этот Новый год лучше отдать предпочтение голубому цвету, темно-синему, лазурному, ультразеленому, всем оттенкам листвы. По словам Березовской, в будущем году царствуют два элемента: вода и дерево. Палитра достаточно большая, поэтому каждый сможет выбрать для себя наиболее подходящий к лицу цвет.

А про кошачий принт лучше забыть, так как Тигр не желает видеть рядом с собой конкурента.

Тигр не любит вычурности, пафоса, он за утонченность. Поэтому женщинам лучше обратить внимание на наряды классического фасона с интересными акцентами. Это могут быть и платье, и брючный костюм, и юбка с кофточкой.

Для мужчин беспроигрышный вариант — брючный костюм. Лучше отказаться от черного цвета, а выбрать оттенки серого, синего, голубого, зеленого.

Аксессуары предпочтительнее выбирать цвета водной стихии.

Как украсить дом в год Тигра

Герой следующего года принадлежит семейству кошачьих. А это значит, что он любит тепло, уют, комфорт и спокойствие. Для этого побольше мягких пледов, покрывал, декоративных подушек. Порадуют Тигра деревянные или металлические аксессуары (вазочки, декоративные фигурки и прочее).

В интерьере не должно быть кричащих цветов, которые символизируют опасность. Лучше избежать ярко-красных оттенков, оранжевых, а также любых неоновых. Они вызовут только беспокойство, что может испугать или разозлить Тигра. Предпочтительнее в интерьере использовать цвета от золотистого до охры.

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«Елку лучше поставить на юге квартиры. Это самый лучший сектор, помимо того, что ваша елочка будет украшать вашу квартиру, она еще будет приносить удачу. Это сработает как активация фэншуй», — рассказала Березовская.

На елку обязательно нужно повесить фигурку Тигра. Между искусственным и живым деревом лучше выбрать живое. Тигр любит прятаться в зелени. Также квартиру можно украсить живыми пальмами, фикусами и другими растениями.

Что готовить на праздничный стол

По мнению астролога Ирины Березовской, в выборе блюд лучше опираться на свои предпочтения и фантазию. Элемент дерево — элемент творчества.

«Как ваша фантазия разыграется. Примените ее, чтобы накрыть стол», — сказал астролог.

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На новогоднем столе обязательно должны быть хурма, апельсины, мандарины. Но не стоит забывать, что Тигр — хищник. Нужно поставить различные мясные нарезки и закуски, причем неважно, из какого именно мяса. Чем больше мясных блюд, тем лучше.

Что дарить в год Тигра

Тигр любит все яркое, красивое и дорогое. К покупке подарков Ирина Березовская предлагает подойти с душой. Дарить то, что вызывает яркие эмоции, потому что в Тиграх зарождается огонь. Какие-то сильные, эмоциональные подарки. Еще лучше, если подарок будет связан с хобби получающего.

Неплохими вариантами подарков будут парфюмерия, постельное белье, картины, книги, украшения. Детям лучше подарить подарок, связанный с их увлечениями.