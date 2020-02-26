Голову с плеч и по уши в крови. Украинцы хотят вернуть смертную казнь и в Евросоюз одновременно

Возвращение смертной казни — самый популярный вопрос, который украинцы хотели бы обсудить на всенародном референдуме. При том, что страна по-прежнему стремится в Евросоюз. Украинские политики также периодически предлагают вернуть высшую меру наказания. О том, кому казни не дают покоя, — в материале «360».

История вопроса

До 1995 года Украина, по данным Amnesty International, была одним из мировых лидеров по количеству смертных приговоров. В 1994 году в республике их вынесли 143 и привели в исполнение 60. За первые шесть месяцев 1995 года к смерти приговорили 74 человека.

Отмена смертной казни была обязательным условием для вступления страны в Совет Европы. В том же 1995 году на Украине ввели мораторий на казни. А в 1999–2000 годах Конституционный суд Украины и Верховная рада окончательно упразднили это наказание. На смену казням пришло пожизненное заключение.

Закон о референдуме

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Теперь же выяснилось, что смертная казнь волнует украинцев больше, чем вопрос о свободной продаже сельхозземель. Об этом рассказал первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук.

Во вторник он представил план работы парламента на 2020 год. Депутаты собираются подправить Конституцию, сократив численность Верховной рады с 450 до 300 человек, а также отменив выборы по одномандатным округам (выбирать депутатов будут только по партийным спискам).

Также планируется принять целый ряд законодательных кодексов, инициативы о децентрализации страны и другие документы. Одним из них будет пакет законов о народовластии. В него войдут проекты о всеукраинском и местном референдуме, об электронных петициях и праве законодательной инициативы граждан. Пакет, по словам Стефанчука, «уже наработан». Его переведут на английский и отдадут для анализа иностранными экспертам — в Швейцарию и Лихтенштейн.

В процессе работы возникли и первые трудности.

Опрос

«Мы сейчас проводили аналитику, какой вопрос номер один вы бы вынесли на всеукраинский референдум? Вы будете удивлены — не земля, а возвращение смертной казни», — заявил политик.

Поэтому, добавил он, в документ нужно «поставить предохранители», которые дадут народу «нормальный инструментарий проявляться», но в определенных границах. Помимо запрета обсуждать смертную казнь парламентариев пугает и перспектива Brexit.

«Если этим играть и не предусмотреть предохранители, то мы уже знаем, какой есть результат в мире. Это и Brexit, и, например, вопрос о том, что сейчас показала проводимая нами аналитика», — привел ТАСС слова вице-спикера.

Кто хочет казней

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Желание вернуть смертную казнь периодически возникает не только у участников опросов, но и у украинских политиков. В марте 2019 года лидер Радикальной партии Олег Ляшко предложил расстреливать коррупционеров, транслируя казни в телеэфире. Ляшко добавил, что хотел бы провести референдум по этому вопросу. По его мнению, казнить за коррупцию нужно депутатов и госслужащих.

В июне того же года политик и телеведущий, инициатор движения за честные тарифы в сфере ЖКХ Максим Гольдарб призвал казнить «нелюдей-извергов» — тех, кто убивает с особой жестокостью, растлевает детей, совершает теракты и преступления против человечности. Так он отреагировал на убийство 11-летней девочки, тело которой обнаружили в выгребной яме в Одесской области.

Статистика в мире

Последняя статистика по смертным приговорам в мире охватывает 2018 год. Тогда, по данным Amnesty International, было точно известно о 690 казненных. Это стало самым низким показателем за последнее десятилетие. За год до этого привели в исполнение 993 смертных приговора. Максимум пришелся на 2015 год, когда казнили более 1600 человек.

Организация отмечает, что это далеко не полные данные. Лидером по числу смертных приговоров в Amnesty называют Китай, оценивая число казненных за год в тысячи человек. Однако КНР не раскрывает статистику — в стране это государственная тайна.

Также в число стран, где в 2018 году казнили больше всего осужденных, вошли Иран (минимум 253 человека), Саудовская Аравия (149), Вьетнам (не менее 85) и Ирак (минимум 52).

Смертная казнь в Белоруссии

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Среди европейских стран смертная казнь практикуется только в Белоруссии. В 2018 году там казнили минимум четверых заключенных (точная статистика составляет гостайну).

В 2019 году, по подсчетам Amnesty International, в белорусских тюрьмах расстреляли как минимум троих. Еще стольких же приговорили к высшей мере. В начале 2020 года еще двоих молодых людей суд решил казнить.

Организация призывает Минск ввести мораторий на смертную казнь и «положить конец бесчеловечному обращению с родственниками осужденных и казненных людей» — им не выдают останки казненных и не сообщают, где те захоронены.