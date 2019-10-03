Головой в унитаз за талант. Школьники затравили сверстника из музыкального театра Резника

Ученики московской школы №1536 жестоко поиздевались над одноклассником. Они грубо его скрутили и окунули головой в унитаз. Жертва издевок оказался талантливым музыкантом театра Ильи Резника. Все дело в зависти?

Внимание на ситуацию обратили после того, как по Twitter разошлась видеозапись. Несколько подростков напали на мальчика, притащили в туалет и опустили головой в унитаз. Пострадавший — 13-летний подросток.

Его отец Андрей рассказал «360», что о произошедшем они с супругой узнали только 2 октября, когда родители одноклассников сына переслали им видео. Сказать, что они были шокированы, — не сказать ничего. Оказалось, что к сыну регулярно приставали в школе, но «парень он у нас закаленный», никому не жаловался, держал все в себе.

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Учителя на жалобу родителей не отреагировали. Пришлось подключать общественность — директора музыкального театра Ильи Резника «Маленькая страна» Ирину Романову, где занимается подросток. В ближайшее время Андрей и его юрист намерены пообщаться с директором и представителем департамента образования.

«Мне бы хотелось посмотреть в глаза родителям и учителям, которые учат этих детей. Я считаю, виновата школа. Мы пойдем до конца, виновные должны быть наказаны. Самое главное, чтобы для других ребят это было уроком», — сказал он.

Из-за издевательства над подростком в Следственном комитете возбудили дело по части первой статьи 116-й УК РФ «Побои». Ведомство проверит школу и оценит действия (или бездействие) учителей.

В унитаз из зависти

Поговорив с родителями и посмотрев видео, директор театра Ирина Романова пообещала посодействовать в поиске и наказании виновных. Женщина выложила ролик у себя в Twitter и обратилась в СМИ. В беседе с «360» она пояснила, что за четыре года знакомства составила о ребенке исключительно положительное мнение.

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«Мальчик наш один из лучших актеров нашего театра, очень яркий, солнечный мальчик, который занимается еще футболом. Очень добрый. Мальчик очень спокойный, талантливый, он едет на гастроли, он выступает на главной сцене нашей страны», — рассказала она.

Издевательства над подростком, подчеркнула она, происходят при попустительстве классной руководительницы, которой не нравится ученик. Якобы педагог регулярно занижала ребенку оценки, принижала перед одноклассниками. А перед избиением заявила ему, что тот «больше никогда не пойдет на репетицию и на концерт театра „Маленькая страна“».

Реальной причиной для этого, уверена Романова, была банальная зависть учителя и школьников: в своем юном возрасте подросток добился больших успехов в театре, его дважды премировали путевкой в оздоровительные лагеря «Артек» и «Орленок». А выступая на празднике в честь 300-летия полиции, парень успел засветиться в эфире Первого канала.

«Я думаю, это обыкновенная человеческая зависть, зависть этой учительницы, у которой, может, какие-то комплексы свои. Зависть этих детей», — подчеркнула директор театра.

«В страшном состоянии»

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Романова подчеркнула, что мальчик никогда не нагружал других своими проблемами. О случае с унитазом родители и не узнали бы, если бы не звонок бабушки одной из одноклассниц. Узнав обо всем, недавно проперированная мама подростка почувствовала себя настолько плохо, что пришлось вызывать скорую.

«Папа мне позвонил, у него тряслись руки, он начал заикаться, мама взяла трубку, она была в обморочном состоянии, в истерике. Вы не представляете, как она вчера кричала и рыдала в трубку. Ребенка которого купают в унитазе, оказывается это уже не первый день, не первый месяц», — сообщила Романова.

Женщина тоже не смогла сдержать слез. Она выразила надежду, что все без исключения виновные, в том числе и классный руководитель, будут наказаны. За то, что затравленному ребенку пришлось самостоятельно бороться со страшной ситуацией и в одиночку противостоять коллективному буллингу.

Директор школы Марина Акатова и классный руководитель Наталья Любарская прокомментировать ситуацию отказались.

«Сейчас мы пытаемся все детали узнать и во всем разобраться. Нам надо встретиться с директором, и все это дело решить», — заявила Любарская «360».