Недавно клиентка «Тинькофф банка» пожаловалась организации на «невоспитанного» бота Олега. Мы собрали самые нелепые и смешные случаи общения с «отбившимися от рук» электронными помощниками и ботами.

У клиентки банка «Тинькофф» возникли проблемы с входом в приложение по опечатку пальца. Даже сложно сказать, как следует отреагировать на такой ответ.

Источник фото: Facebook

Служба поддержки банка ответила девушке, что бот у них «с характером» и «иногда такое проскакивает», так как бот учится на открытых данных». В банке также сказали, что стараются оградить Олега от дурного влияния окружающего мира.

В Сети пользователи в основном отреагировали спокойно и посоветовали девушке не обращать внимания на бота. Правда, сказали также, что лучше не обращаться к Олегу, если возникнет проблема с Face ID.

К слову, именно тинькоффский чат-бот пока считается самым невоспитанным. За первый день работы помощник научился ругаться матом и грубить. Видимо, это действительно плохое влияние обучения на открытых данных.

«Хочу два режима — вежливый Олег и наглый Олег», — заявили в комментариях. «Теперь Олег Тиньков может массово оскорблять своих клиентов инкогнито, а потом валить все на нейросеть!» — предположил другой пользователь.

Как ни странно, но некоторым, похоже, даже не очень нравится вежливость: «Огонь! Не надо чинить. Живой собеседник лучше спам бота».

Другой случай произошел с клиентом «Сбербанка», который сообщил о получении странного пароля с агрессивным призывом. С номера банка был прислан пароль для подачи заявки на кредит «CRYVKILLJEWS», что переводится как «плачь, убивай евреев».

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Впрочем, в банке объяснили, что генератор паролей подбирает знаки случайно, и это просто совпадение, но пароль все-таки поменяли.

Аналогичной истории не избежала и корпорация Microsoft. Она хотела разработать чат-бота, который мог бы общаться на языке молодежи. Искусственный интеллект по имени Tay начал общаться с пользователями сети в Twitter.

Наивной Тау хватило лишь несколько часов, чтобы «нахвататься» непотребностей от молодежи, прежде чем приостановили. Она слишком хорошо научилась сленгу, поняла, что нельзя доверять евреям, выступила в поддержку феминизма, а под конец обвинила президента Буша-младшего в теракте 11 сентября: «Буш в ответе за 9/11, и Гитлер был бы намного лучше обезьяны, которая сейчас возглавляет страну. Дональд Трамп — наша единственная надежда».

Наверно, говорить о революции машин пока рано, даже если они и советуют «отрезать пальцы». Тем не менее, нельзя не отметить, что современные возможности в области создания искусственного интеллекта поражают стремительностью развития.