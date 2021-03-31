Голосованию зрителей за Manizha не поверили. Когда скандал утих, его снова разожгла Матвиенко

Результаты зрительского голосования на национальном отборе для Евровидения перепроверят. Когда основная волна негодования стихла, в дело в ступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она заявила, что ей непонятно, как в результате голосования победила песня Russian Woman в исполнении Manizha. Национальный отбор проходил на Первом канале, который уже ловили на фальсификациях результатов на шоу «Голос.Дети». На этот раз организаторы пообещали предоставить все данные по голосованию.

Выбор Russian Woman

Национальный отбор артиста для Евровидения в России проводится не так часто. Обычно его выбирает отдельное жюри. В прошлом году конкурс отменили из-за пандемии. Группа Little Big, которая должна была выступить на конкурсе, принимать участие во второй раз не захотела. Поэтому Первый канал объявил национальный отбор. Но сделал это за неделю до прямого эфира. Имена претендентов не раскрывали до последнего.

Национальный отбор прошел вечером 8 марта. Победу с результатом 39,7% голосов одержала певица Manizha с песней Russian Woman. Второе место досталось дуэту #2Маши, с композицией Bitter words (35,7%), замкнула тройку группа Therr Maitz с песней Future is bright (24,6%).

Победившие песня и исполнительница понравились не всем. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ей непонятно, как зрители могли выбрать эту композицию.

«Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое, о чем это», — подчеркнула она.

Матвиенко отметила, что дала поручение запросить информацию у организаторов национального отбора, как проводилось голосование по выбору песни.

В пресс-службе Первого канала заявили, что готовы предоставить все данные о голосовании по запросу верхней палаты парламента. Там особо подчеркнули, что за подсчетами голосов наблюдали представители аудиторской компании Ernst&Young, которые не нашли нарушений регламента.

Накрутки законные и не очень

Способов фальсифицировать результаты голосования в прямом эфире всего два: внутри и извне. Об этом «360» рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Он пояснил, что изнутри накрутить голоса могут участники подсчета, которые могут иметь личный интерес в победе одного из участников. Второй случай, когда накрутка идет извне заинтересованными людьми.

«В данном случае система учитывает голоса, которые якобы отправляли реальные люди, но на самом деле, это или подставные аккаунты, или нанятые люди, которые создают их в большом количестве, или просто специальная программа, которая анонимно голосует», — отметил он.

По словам эксперта, для внешнего вмешательства в результаты голосования достаточно нанять несколько энтузиастов, которые создадут кучу фейковых аккаунтов, с которых начнут выступать за нужного кандидата. Больших денег на это не требуется.

«Раскрыть вмешательство не всегда можно, но если мы говорим о серьезных системах голосования, то там должны храниться логи, журналы с помощью которых можно попытаться выявить возможные нарушения, аномалии, которые позволят с какой-то долей уверенности говорить была накрутка или нет, в чью пользу и так далее», — отметил Владимир Ульянов.

Он отметил, что часто аномальные результаты видны даже невооруженным глазом. Специальной техники для этого не требуется. Он привел пример, когда в один момент кратно увеличивается число участников, которые отдают свои голоса только за одного кандидата. Эксперт отметил, что этот тот признак, который требует дополнительной проверки.

«Есть и другие аномалии, которые явным образом замечаются. К примеру, если голоса поступали с одного и того же ip-адреса или небольшого диапазона ip-адресов. Дальше нужно начинать по ним расследование, чтобы понять, что произошло в тот или иной момент», — подчеркнул эксперт.

Специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин отметил, что избежать накруток в случаях онлайн-голосования достаточно сложно. Обычно в системах подсчета используется привязка, чтобы с одного ip-адреса голосовали только один раз. Но недобросовестные люди могут использовать динамический ip, который меняется при каждой перезагрузке модема или роутера. Кроме того, можно использовать VPN или Proxy-server, которые даже при статическом ip-адресе позволяют голосовать за одного участника несколько раз.

«Это нелегальные способы накруток. Есть еще и легальные, когда создаются сообщества в социальных сетях, где призывают голосовать за определенного кандидата. Для того, чтобы вычислить такие накрутки нужно учитывать разницу в результатах голосования», — подытожил Сергей Вакулин.

Махинации в прямом эфире

Первый канал уже ловили на накрутках во время голосования. Самым скандальным случаем стала победа в шоу «Голос. Дети» дочери певицы Алсу Микелы Абрамовой в 2019 году. После общественного резонанса руководство организовало проверку, к которой привлекло компанию Group-IB. Выяснилось, что каждую секунду за девочку поступало по 300 голосов. Все они поступали с телефонных номеров с практически одинаковым набором цифр.

Обнаружилась и вторая группа, с которой поступали SMS-сообщения, которые также учитывались при определении победителя. Тогда же Первый канал признал ошибку и пообещал изменить систему учета голосования.

Но подобные накрутки использовались уже не первый год. Музыкальный журналист Сергей Соседов напомнил, что во время первого национального отбора на Евровидение, который проходил в 2005 году, тогда тоже использовали подтасовку результатов. Голосование проходило по номерам телефонов, закрепленных за каждым исполнителем. Отличие было только в последней цифре. Но, по словам Соседова, вся система не работала. Это удалось выяснить продюсеру Юрию Айзеншпису, который раскрыл эту схему.