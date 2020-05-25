Выбор на удаленке. Как будет работать дистанционное голосование за поправки к Конституции РФ

Голосование по поправкам в Конституцию в нескольких регионах России пройдет в обычном и дистанционном видах. Ранее онлайн-формат успешно применили на выборах депутатов Мосгордумы. Рассказываем, как пройдет процедура, насколько система прозрачна и защищена от вмешательства хакеров.

Единый день голосования — 13 сентября. Как рассказала «Российской газете» председатель ЦИК Элла Памфилова, выборы в одном-двух пилотных регионах проведут дистанционно «на основе научно-исследовательских работ», проведенных по заказу комиссии. На общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию оно может пройти в трех-четырех регионах. В этом случае за основу возьмут опыт проведения электронных выборов в Мосгордуму.

«Что касается общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, то дистанционное голосование в масштабах страны применяться не будет. Речь может идти пока не более чем о трех-четырех регионах, пока только на основе примененной ранее московской технологии. Такую инициативу должен проявить сам регион, защитив в ЦИК свою готовность и способность выполнить все требования», — сказала она.

Владимир Путин 23 мая подписал поправки, разрешающие голосовать дистанционно. Россияне смогут участвовать в выборах, референдумах и избирательных мероприятиях не только с помощью бюллетеня на избирательном участке, но и используя специальное программное обеспечение.

Виды дистанционного голосования

Формы дистанционного голосования могут быть разными. Например, по почте, на цифровом участке или дистанционное электронное голосование (ДЭГ), рассказал «360» соавтор законопроекта депутат Дмитрий Вяткин. Они будут дополнять, а не заменять основной вариант с бюллетенем.

«Это удобно тем, кто в единый день голосования не будет иметь возможности прийти на избирательный участок. Любой из видов дистанционного голосования призван помочь таким согражданам реализовать свое активное избирательное право», — пояснил Вяткин.

Зачем это нужно?

По задумке, ДЭГ позволит россиянам реализовать избирательное право без физических контактов с другими людьми. Это особенно актуально при возникновении таких угрожающих здоровью и жизни ситуаций, как пандемия коронавируса.

Пока не ясно, какая ситуация с COVID-19 сложится к сентябрю, отметил Вяткин. Если угроза распространения не спадет, дистанционным форматом могут воспользоваться контактирующие с больными коронавирусом пациентами медики, болеющие граждане и члены их семей, те, кто находится на карантине или в обсервации.

Благодаря возможности голосовать из дома, в выборах сможет участвовать большее количество избирателей. Например, маломобильные граждане, люди с ограничениями по здоровью и те, кто живет в труднодоступных или удаленных местах.

Как будет работать дистанционное голосование

Для дистанционного голосования нужно будет оставить заявку на портале госуслуг или МФЦ. В некоторых случаях это придется делать через территориальные и участковые комиссии, уточнила Памфилова. Решение о том, где и в каком виде применять ДЭГ, будут принимать члены комиссии.

При проведении выборов на цифровых участках те, кто работает не в своем городе, могут прийти и удаленно проголосовать за кандидатов в родном регионе. Устройства, через которые будет осуществляться волеизъявление граждан, нестационарны и подключены к интернету, чтобы снизить риски кибервмешательства.

«Этих устройств по стране уже установлено несколько тысяч. По большому счету можно организовывать при наличии технической возможности цифровые участки», — отметил Вяткин.

Еще один вид удаленного голосования — по почте. Он и до этого предусматривался законодательством, но только для региональных или местных выборов и референдумов. Дистанционное голосование использовали в качестве эксперимента на выборах депутатов Мосгордумы в трех избирательных округах столицы. Жители столицы оставляли заявки на сайте mos.ru. В день голосования на их телефонные номера отправляли код верификации. После процедуры подтверждения личности избиратели получали электронные бюллетени.

«В общей сложности проголосовали более 11 тысяч человек. Практически все из тех, кто заявился для такого дистанционного электронного голосования, проголосовали», — напомнил парламентарий.

Прозрачность выборов

Вяткин считает, что система исключает даже возможность, что результаты будут подтасованы. Этому поможет фиксация заявок в участковых избирательных комиссиях и процедуры подтверждения личности.

«Попытки зарегистрироваться от имени какого-то гражданина без соответствующей верификации — номера телефона, адреса электронной почты и так далее — невозможны. И потом, [как это возможно,] если человек не подавал соответствующего заявления?» — сказал он.

Пока возможностью удаленного голосования пользовались относительно немногие. Но технологии многократно протестировали и проверили, а выявленные ошибки исправили. Система наблюдения за выборами на цифровых участках тоже уже отработана, заключил депутат.

Безопасность голосования

Особых проблем с проведением выборов, скорее всего, не будет, сообщил «360» Евгений Лившиц — руководитель агентства кибербезопасности и член совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Система голосования была сделана прозрачной и надежной, что уже подтвердили московские выборы.

«Подобные государственные сервисы всегда делаются надежными, с серьезной архитектурой, очень продуманной в части безопасности, с распределением мощностей. Доступность сервиса [для пользователя] делается 99,9%. В плане защищенности я проблем не вижу», — добавил Лившиц.

Уязвимости существуют у любых систем, разработанных людьми. Эксперт не исключил, что будут фиксироваться DDOS-атаки и попытки хакеров взломать серверы. Но вряд ли они будут успешными, поскольку каждый госресурс имеет серьезную поддержку в плане информационной безопасности.