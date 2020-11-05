Голоса в конвертах. Почта может решить исход выборов США, но ей заранее не верят

Почтовая служба играет важную роль на президентских выборах в США. С ее помощью проголосовали десятки миллионов американцев, при том что 300 тысяч бюллетеней потеряли. Политологи считают, что почтовое голосование приведет к вбросам и фейкам. А ведь именно эти голоса могут решить исход выборов.

Пандемия коронавируса внесла свои изменения в выборы главы США. Холодная погода и повышенный риск заражения в длинных очередях привели к тому, что многие голосовали по почте. Но провести такую процедуру в третьей по численности населения стране мира, где насчитывается 219 миллионов избирателей, крайне непросто, пишет DW.

Большинство американцев до ситуации с COVID-19 никогда не рассматривали возможность голосования по почте. В отличие от других стран, например Германии, в США подобное участие в выборах — редкость.

Четыре года назад по почте проголосовала примерно четверть избирателей. Точное количество таких избирателей в этом году станет известно нескоро, но на начало ноября говорилось о порядка 62 миллионах почтовых голосов, пишет ABC. По мнению политолога из Барнард-колледжа Шери Бермана, такой резкий наплыв вызывает волнения среди американцев.

«Это необычно, поэтому люди обеспокоены, что все пойдет не так, как нужно», — пояснил он.

Действующий глава США Дональд Трамп практически всю избирательную кампанию подогревал переживания избирателей, не раз высказываясь против голосования по почте. Неудивительно, ведь исторически сложилось так, что подобный метод предпочитают сторонники Демократической партии, то есть соперники Трампа.

«Из-за нового и беспрецедентно огромного количества незапрашиваемых бюллетеней, которые будут отправляться „избирателям“ или куда-нибудь еще в этом году, результаты выборов 3 ноября могут быть никогда точно не определены, чего и хотят некоторые лица», — написал президент в Twitter.

Система голосования по почте

В США предусмотрена возможность голосовать не в день выборов, а заранее. Традиционно по почте это могут сделать американцы с ограниченными возможностями либо те, кто находится не по месту жительства. Правда, в ряде штатов принять участие в выборах, отправив бюллетень в письме, может любой желающий.

Люди с постоянной инвалидностью могут подать заявление на получение постоянного статуса отсутствующего избирателя. В некоторых штатах такое право имеют все граждане. Они автоматически получают открепительный бюллетень для выборов. Иначе избиратель должен каждый раз подавать заявление о выдаче бюллетеня для заочного голосования.

Бюллетени или заявки на их получение рассылают до даты выборов. Специальная комиссия печатает на конверте уникальный штрих-код, который используют для возврата. Так обработку каждого конверта можно отслеживать. В некоторых штатах уверяют, что печатают бюллетени на специальной бумаге.

Даже если человек потерял конверт, он все равно может проголосовать. Для этого нужно будет либо получить новый, либо использовать обычный. Правила в штатах разнятся. Отметив нужного кандидата, избиратель кладет бюллетень в конверт (а иногда даже в два) и отправляет его по почте либо сдает в местный центр сбора бюллетеней.

Главная интрига выборов-2020

Начавшийся процесс подсчета голосов не так важен, как итоги голосования по почте. Именно в них кроется главная интрига, считает заместитель заведующего Международной лабораторией исследований мирового порядка и нового регионализма Дмитрий Новиков.

«Существует довольно много моделей, при которых Трамп, скорее всего, может победить в день голосования. При этом кандидат от демократов Джо Байден опередит его при подсчете „почтового голосования“. Демократический электорат предпочитает голосовать по почте гораздо чаще, чем республиканский», — цитирует Новикова РИА «Новости».

Что может пойти не так?

Странно, что одна из самых технологически продвинутых стран выбрала такой способ голосования, в разговоре с «360» заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Он напомнил историю пересылки секретных документов о сыне главного соперника Трампа — Байдена. Тогда в распоряжении Fox News оказались конфиденциальные материалы, которые журналисты сочли настоящими и достоверными. Однако после отправки документов из Нью-Йорка в Лос-Анджелес по почте они исчезли. Служба доставки сообщила телеканалу, что посылку вскрыли, а ее содержимое пропало.

«Я убежден, что это было сделано именно с ведома руководящего состава профсоюза почтовых работников, который финансировался всегда неолиберальными кругами. Есть люди, которые ни перед чем не остановятся, чтобы привести именно Байдена к власти», — отметил собеседник «360».

Ордуханян отметил, что почтовый работник — государственный служащий. Он имеет право вскрывать подозрительные посылки и проверять их содержимое, если они вызывают у него подозрения.

«Думаю, все подтасовки будут на этом основаны, поэтому Трамп так сопротивлялся голосованию по почте. Мы сейчас с вами видим, что подавляющее большинство голосов прошло именно через почту. Некоторые бюллетени сотрудники почты просто уничтожают. Новости по всем этим поводам еще будут. Нужно рассмотреть вопрос о непризнании этих выборов, потому что будут сплошные подтасовки и фейки», — добавил политолог.

Сложно обеспечить прозрачность и полное признание результатов голосования по почте, считает и заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. Он назвал такое голосование «ахиллесовой пятой».

«Для меня не понятно, каким образом удается избежать двойного и тройного голосования», — цитируют Булаева РИА «Новости».

Он добавил, что в СМИ сообщают о случаях, когда голосовали давно умершие люди и даже те, кто не имеет избирательного права.

Исход президентской гонки по-прежнему не определен. До сих пор не подсчитали все бюллетени, присланные по почте. В избирательной комиссии Аляски утверждают, что будут считать их неделю, в Пенсильвании предупредили, что подсчет может затянуться до пятницы, а в Неваде его и вовсе приостановили на сутки.