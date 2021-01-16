Большинство россиян сразу узнают голос «Алисы» и популярных навигаторов. «360» узнал у их обладателей, каково это — слышать себя из умных колонок и чужих автомобилей.

Голоса навигаторов

Дмитрий Градов

Голос Дмитрия Градова — стандартный для «Яндекс.Навигатора». Помимо озвучки сервиса, Градов является официальным голосом телеканала «Звезда», он работал ведущим и диктором на радио и телевидении: «Европа+», «БизнесFM», «ВестиFM», «ВеснаFM», ТВЦ, «Россия24» и даже на «360». Помимо деятельности в СМИ, Градов организует и проводит праздничные мероприятия по всей России.

Градов признался «360», что не испытывает проблем из-за своей работы. Иногда даже бывает забавно, потому что можно разыграть таксистов.

Навигатор говорит твоим голосом: „Через 200 метров поверните направо“. И таким же голосом я на соседнем сиденье говорю: „Нет, давайте повернем через 400 метров направо“. У таксиста такое непонимание, что происходит Дмитрий Градов.

Некоторые водители после поездки даже просят сфотографироваться, потому что они постоянно слышат его голос из навигатора и эта речь становится уже родной.

При этом сам Градов отключил звук на навигаторе. Он считает, что «с самим собой ездить странно», а с другими — «неправильно».

Ограничений на использование собственного голоса у Градова нет. Но есть другая деталь: компания, по его словам, может купить эксклюзивный голос, но это стоит больших денег. «Яндекс» никаких сделок Градову не предлагал, поэтому он может «звучать где угодно и как угодно».

Оксана Мандрыка

В «Яндекс.Навигаторе» есть второй стандартный голос — женский. Озвучкой занималась Оксана Мандрыка. В то время Мандрыка работала маркетинговым директором «Яндекса» на Украине и попала в навигатор случайно.

Она рассказала «360», что во время кастинга на голос сервиса организаторам не нравились слишком хорошие и поставленные голоса претенденток. Однажды Мандрыка озвучивала внутренний проект компании, и это услышали ее коллеги, которые занимались навигатором. Ей предложили стать основным голосом «Яндекс.Навигатора». Это при том, что по профессии Мандрыка не была диктором.

Я радуюсь каждый раз, что человек либо выбрал сам мое голосовое сопровождение, либо как минимум не переключился на другой голос Оксана Мандрыка.

По словам Мандрыки, никакого договора с «Яндексом» по поводу своего голоса не было, как и требований.

Источник фото: YouTube / «Афиша»

Василий Уткин

В 2016 году «Яндекс.Навигатор» заговорил голосом Василия Уткина. Тогда за несколько часов известный комментатор наговорил около 160 слов и фраз. Появление голоса Уткина — проект, связанный с летней Олимпиадой в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

В беседе с «360» Уткин напомнил, что стал первым селебрити, голос которого появился в навигаторе. Свою речь в приложении он не слышит регулярно, потому что ездит с водителем, которому советы по выбору дороги не требуются. А если водителя нет, то он берет такси, в котором запрещено включать звук в навигаторе.

У Уткина были забавные ситуации, когда он ехал в такси и советовал водителю ехать другой дорогой. Это происходило после фразы навигатора голосом Уткина, когда сервис еще не был таким продвинутым и иногда путался в маршруте.

Звук своего голоса в навигаторе не доставлял дискомфорт Уткину.

Меня это никогда не раздражало, я привык к звуку своего голоса. Все-таки иногда матчи пересматриваешь какие-то, которые сам комментировал. Были забавные ситуации, но дискомфорта это никогда не доставляло Василий Уткин.

У Уткина тоже не было какого-то ограничивающего договора, который бы запрещал использовать его голос в других приложениях и сервисах. По словам комментатора, он даже не знает, к кому в «Яндексе» обращаться с таким вопросом.

Помимо Уткина, навигатор озвучивали актер и режиссер Федор Бондарчук и юморист Гарик Харламов.

«Алиса»

Помощник «Алиса» говорит голосом актрисы кино и озвучивания Татьяны Шитовой. Она дублировала Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Марго Робби, Кэмерон Диаз, Эмму Стоун и других известных актрис.

Источник фото: YouTube / «Голос за Кадром»

Для Шитовой «Алиса» — отдельно взятый персонаж, призналась она «360». Поэтому у актрисы нет ощущения, что она разговаривает сама с собой, если вдруг слышит голосового помощника. Тем более не так часто получается услышать свою речь — только если в телевизионной рекламе.

Когда работаю в студии, ты не свой голос слушаешь. Мой голос слышит звукорежиссер, а я занимаюсь работой — персонажем, что она делает. Это моя любимая работа, она не может напрягать Татьяна Шитова.

Для Шитовой работа над «Алисой» — это очередной этап ее трудовой деятельности. При этом она не думала использовать свой голос в других аналогичных сервисах, хотя ей поступало много предложений.

«Как разумный человек, я еще в начале пути понимала, что если я являюсь голосовым помощником чего-то, я не могу параллельно делать то же самое, но для другой фирмы. Не укладывалось, что я сейчас всем сделаю голосовых помощников», — сказала Шитова.

Siri

Каждому владельцу iPhone знаком голос Siri. Производитель Apple — иностранная компания. Там Siri говорит голосом Сьюзан Кэмерон Беннет — актрисы озвучивания и дубляжа с 1970 года. А в России есть адаптированная версия, и пользователи iPhone слышат речь Марии Коноплянской.

Конечно, голос Коноплянской сильно обработан компьютером, но тем не менее у него есть обладательница. Про Коноплянскую известно очень мало, но говорят, что она не обладает большим опытом в озвучивании.