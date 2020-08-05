Голос за самоеда. Как челябинские депутаты встроили собаку в предвыборную кампанию

Челябинских депутатов заподозрили в том, что они используют собаку для победы на выборах. Но волноваться не о чем — животное не страдает, с ним только фотографируются. Как четвероногий друг должен помочь депутатам победить, рассказывает «360».

Челябинские депутаты ожесточенно борются за места в Законодательном собрании области — выборы пройдут 13 сентября. Источник издания URA.ru уверен, что кандидаты от «Справедливой России» решили прибегнуть к однажды сработавшей уловке: использованию самоеда.

Самоед — одна из древнейших пород собак, белый пушистый зверь. Именно он, по мнению некоторых, должен помочь партийцам выиграть места в Заксобрании. По крайней мере именно фотографию с самоедом они поместили на предвыборную брошюру депутата Дмитрия Ларина.

Источник фото: URA.ru

Такая собака уже однажды появлялась в предвыборных материалах справедливоросов, но не челябинских, а свердловских. Депутат Екатеринбургской городской думы Александр Караваев фотографировался с самоедом для предвыборных календарей на 2018 год.

Из-за сходства животных некоторые предположили, что пса просто позаимствовали у коллег из Екатеринбурга — животное якобы специально перевозили на Южный Урал ради фотосессии.

Собеседник URA.ru, анонимность которого издание решило сохранить, рассказал, что на выборах 2018 года «Справедливая Россия» по совету психологов использовала собаку для построения имиджа. Другой инсайдер добавил, что пса якобы могли специально продать ответственным за предвыборную кампанию челябинских депутатов.

Однако Дмитрий Ларин версию с чудо-собакой опроверг. Он объяснил, что фото не было постановочным, а он «просто показал часть своей жизни».

«Я был бы в курсе, если бы собаку моих родителей использовали на выборах в Екатеринбурге», — добавил Ларин.