Голодовка, отказ в помиловании и никакого протеста. Главное о возвращении Саакашвили в Грузию

Политик Михаил Саакашвили вернулся в Грузию спустя восемь лет отсутствия в стране. Бывший президент заявил, что окажет «помощь народу», но в итоге без сопротивления сдался полиции и угодил за решетку. Протестовать после его задержания на улицы никто не вышел, хотя Саакашвили грозит тюремный срок. И на помилование политику рассчитывать не стоит.

О купленном билете в в Грузию экс-президент страны рассказал в Facebook еще 28 сентября. Вылет был запланирован на 2 октября. Саакашвили собрался в Тбилиси, чтобы «защищать волю» избирателей: в стране должны пройти выборы в местные органы власти.

Однако с приветствием к грузинскому народу политик обратился на день раньше — 1 октября. На тот момент официальной информации о прибытии Саакашвили не было. Сообщение политика сочли провокацией, ведь после пересечения границы по всем законам его должны были задержать.

В наручниках с улыбкой

Вечером пятницы стало известно, что Михаила Саакашвили все же задержали. Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили озвучил эту информацию через трансляцию в соцсетях

«Я хочу сообщить нашему обществу, что третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили, задержан», — сказал он.

После заявления политика Гарибашвили предупреждал, что того арестуют и посадят в тюрьму, «как только Саакашвили ступит на нашу землю». Премьер Грузии пообещал привлечь к ответственности любого, кто решит этому препятствовать.

Из машины правоохранителей Михаил Саакашвили выходил с улыбкой, хоть и закованный в наручники. Его поместили в тюрьму в Рустави, написало РИА «Новости». Грузинский омбудсмен Нино Ломджария подчеркнула, что политик не сопротивлялся полиции при задержании.

«Саакашвили заявил, что его задержали сегодня в жилой квартире, он не оказывал сопротивление и, следовательно, полиция не применяла силу», — сказала она.

Ломджария добавила, что политик был в квартире один и сам открыл двери сотрудникам правоохранительных органов.

Силовики эти данные опровергли. Прокурор по делу экс-президента Джарджи Циклаури в эфире «Рустави 2» заявил, что у МВД появилась оперативная информация, что Саакашвили скрывается на конспиративной квартире. После этого была спланирована и проведена операция по его задержанию. Подробностей Циклаури не привел.

Никаких протестов

В Грузии Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск и является фигурантом нескольких уголовных дел. Его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили, приговорив к трем и шести годам лишения свободы соответственно.

По делам о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета пока что идут рассмотрения в судах. Приговоры по ним не вынесены.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что помилования Михаилу Саакашвили не видать. Она поблагодарила правоохранителей за проведенную по задержанию экс-президента операцию и указала на равенство всех перед законом.

Многие спрашивают сегодня, президент планирует или нет помиловать его — ответ один, простой и окончательный — нет и никогда Саломе Зурабишвили президент Грузии.

«Государство и его институты не распались и наоборот усилились… Защищена граница, территория, порядок и верховенство закона», — процитировал «Интерфакс» заявление главы Грузии.

По словам Зурабишвили, политик прибыл «чтобы посеять дестабилизацию в стране, несмотря на все международные советы и предупреждения, которые он получил в последний период». Президент подчеркнула, что массовые выступления и протесты в Грузии из-за задержания Саакашвили не начнутся.

К концу пятницы обстановка в Тбилиси действительно была спокойной, писало РИА «Новости» в Telegram.

Только политика или месть

Сам Михаил Саакашвили объявил себя политическим заключенным. С обвинениями он не согласился и объявил голодовку. После задержания политик потребовал встречи с украинским консулом, поскольку является гражданином Украины, уточнило РИА «Новости».

«Как гражданин Украины, он требует встречу с консулом. То, какими путями он приехал в Грузию, он не желал обсуждать», — заметила грузинский омбудсмен Нино Ломджария после посещения Саакашвили в тюрьме.

Обращение с ним в момент задержания бывший президент Грузии в беседе с омбудсменом назвал удовлетворительным, писал «Интерфакс».

«Также в вопросе здоровья каких-либо особых потребностей у него нет», — заключила Ломджария.

На Украине задержание Саакашвили связали с мотивом мести. Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заметил, что новости о его задержании «нельзя воспринимать как что-то нормальное».

«Особенно тот жесткий настрой, с которым эти новости подаются с грузинской стороны и который свидетельствует об определенном мотиве мести по отношению к Саакашвили», — процитировал «РБК-Украина» Подоляка.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили о беспокойстве по поводу ситуации вокруг политика, который занимает должность главы исполкома украинского Национального совета реформ.

«Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями всех обстоятельств и причин такого шага в отношении украинского гражданина», — написал в Facebook пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Он подчеркнул, что украинские консулы уже работают, чтобы оказать Саакашвили необходимую помощь.