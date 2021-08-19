Голодные и обезвоженные звери в Якутии бредут туда, где был их дом. Помочь им могут только люди

Пожары в Якутии продолжают тушить. Но площади пострадавших от огня лесов остаются огромными. Живущие в них звери, потеряв возможность прокормиться начали выходить к людям. Не лучше ситуация и у домашних животных. В сгоревшее село Бясь-Кюель вернулись коровы, которые бродят по пепелищу, оставшемся от домов. В места пожаров приезжают зоозащитники, которые забирают обгоревших кошек и собак, чтобы их выходить.

Сгоревшее село

В селе Бясь-Кюель дотла сгорели 33 жилых дома, сотня людей оказалась без крыши над головой, погибли десятки животных. Владельцы собак отвязывали их, чтобы они могли убежать. СМИ обошли кадры, вернувшихся коров, которые не застали дома своих хозяев. Растерянные буренки долго кричали в надежде, что люди к ним вернутся.

На место выехали ветеринары и волонтеры. На месте пепелища они нашли обгорелые скелеты домашних животных, которые не успели убежать. Там были и кролики, и свиньи. Собак хозяева снимали с привязи, чтобы они могли скрыться от пожара.

После ухода огня многие возвращались на место своего бывшего дома. Им просто некуда больше идти. Они остались на месте и ждут хозяев. Без еды и воды.

Источник фото: facebook.com

Какая жажда охватила животных можно увидеть на кадрах из Instagram волонтерского движения «Помоги выжить».

Приехавшие на место волонтеры и зоозащитники забрали с собой несколько десятков кошек, получивших серьезные ожоги.

Всех их доставили к ветеринарам в город. Сейчас часть из пострадавших уже идет на поправку. Но сначала на них было страшно смотреть.

Перебинтованные животные, пережившие ужас пожара, который оставил их без дома и хозяев, сейчас медленно выздоравливают.

Дикие животные тоже хотят жить

Но спасение нужно не только домашним животным. Звери в лесу начали выходить к людям в поисках пищи. На месте их прежнего места обитания теперь простое пепелище и как жить дальше они не знают.

Инструктор по выживанию Алексей Седой развернул в Якутии целую операцию по поиску и спасению животных. Он собрал команду волонтеров и продолжает искать в соцсетях всех желающих присоединиться.

«Первая команда уже собралась. Всего будет пять смен, каждая из которых проведет в Якутии две недели, мы планируем оказывать помощь до ноября. В каждой группе будут руководитель, егерь, биолог-охотовед, два ветврача и водитель», — рассказал мужчина «Экологии России».

Он добавил, что поисково-спасательная группа развернет большой полевой госпиталь. Туда будут доставлять травмированных животных и оказывать им помощь. Если особь получила серьезную травму, то ее отправят в один из специализированных центров.

Как помочь пострадавшему животному

При самостоятельном выхаживании дикого животного необходимо изучить его привычки и рацион питания, отметил TJ. Белок, например, лучше не кормить козьим или коровьим молоком. Не стоит давать кисломолочные продукты и детенышам оленей. Совсем маленьких животных рекомендуется кормить из пипетки.

Если зверь попал в ловушку, то он может поранить человека из-за своего страха. В таких случаях лучше вызвать МЧС или местную службу спасения животных. Часто бывает так, что освободить животного можно только с использованием снотворного.

В случае с обожженными животными необходимо укрыть их от солнца и напоить водой, если она есть с собой. Также можно завернуть животное в мокрую ткань или облить водой. После этого его необходимо передать специалистам.