Голод возможен на Украине, если ей не помогут

Голод из-за проваленной посевной на Украине возможен, если никто не поможет стране с продовольствием. Международный валютный фонд выдаст деньги Украине, но только на небезвозмездной основе. Об этом заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Далее — прямая речь собеседника «360».

Все идет по Гарри Труману. Он говорил после Второй мировой войны: пусть они убивают друг друга как можно больше, нужно помогать слабейшему, чтобы они друг друга подольше убивали. Это нужно экономически и политически, когда одни слабеют, другие становятся сильнее. Америка теряет лидерство, этот механизм работает. Не только этот, но в том числе.

США на Украине зарабатывает, может быть, землями. Но это проблема, лучше использовать то, что можно вывезти и продать. Тот же «Южмаш» например. Но ведь если купить, то нужно гарантировать, что его не отнимут, тут придется свои войска вводить.

Источник фото: «360»

Экономика Украины и сейчас не блестящая. Это несчастная страна, которая была с хорошей экономикой в СССР, но производила лишь то, что было нужно именно СССР. Там тупик был с самого начала, это не вина Украины, а ее беда. Стране достались отрасли, которые важны, но по которым уже есть лидеры, которые ее никуда не пустят.

Думаю, Международный валютный фонд поддержит Украину, это аффилированный член США. Вопрос в том, на каких условиях им дадут кредиты, это же не благотворительная организация. Пока не очень понятно, чем Украина будет платить в качестве обеспечения этих кредитов.

Голод на Украине возможен, если никто не поможет. Если ничего не посеешь, то и нечего будет собирать. И мы можем помочь. Если у Запада будет надобность в Украине, то Америка вообще производит продовольствия больше, чем потребляет.