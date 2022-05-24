Голод придет на Ближний Восток и в Африку. Европу может накрыть новая волна миграции

Финансовый и продовольственный кризис уже в ближайшем будущем может вызвать голод в беднейших странах — на Ближнем Востоке и в Северной Африке. От того, насколько серьезным будет масштаб бедствия, будет зависеть степень миграции: население стран третьего мира может в очередной раз бежать от неурядиц в Европу. Однако там вряд ли будут рады новым беженцам, да и благосостояние местного населения уже сейчас оставляет желать лучшего.

Всемирный неурожай

В мире уже заговорили об угрозе голода из-за набирающих обороты финансового и продовольственного кризисов, вызванных антироссийскими санкциями. ООН даже выступала с предложением смягчить антироссийские санкции в отношении удобрений в обмен на разблокировку Черного моря, где находилось порядка 4,5 миллиона тонн украинского зерна на экспорт.

Украина и Россия, по словам экономиста и политолога Никиты Масленникова, составляют порядка четверти всего мирового рынка зерна, так что ограничения действительно могут иметь катастрофические последствия.

«Перспектива нового украинского урожая эфемерна, потому что по той информации, которую давало Минэкономики Украины, они отсеялись примерно на 20% от уровня прошлого года. Естественно, уборочная кампания будет, мягко говоря, провальной», — подчеркнул Масленников.

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В России, чтобы обеспечить страну зерном, пока действует временный запрет на экспорт культур. Во всем остальном мире дополнительные трудности возникли из-за неблагоприятных погодных условий — засухи в одних странах и дождей в других, рассказала ведущий научный сотрудник Центра этнополитических исследований Института этнологии и антропологии РАН Елена Филиппова.

«Скорее всего, везде урожай будет ниже, чем прогнозировалось всегда. Например, впервые фермеры во Франции вынуждены полевать зерно. Они очень сильно опасаются, что ситуация с урожаем может быть совсем плохая, потому что глобальное потепление все-таки идет — и климат меняется не в лучшую сторону, и это сказывается на очень многих сельскохозяйственных культурах во всем мире», — объяснила она.

Угроза голода

Главные под угрозой голода — бедные страны Ближнего Востока и Северной Африки. Часть из них зависит от импортированного зерна почти полностью, на 80-95%.

При этом уже сейчас, по словам Никиты Масленникова, Всемирный банк говорит о 100 миллионах человек, которые оказались за чертой бедности сверх прогноза. Еще 1,6 миллиарда человек рискуют недополучить продовольствие из-за кризиса.

Очень серьезная дестабилизация продовольствия уже происходит, и, скорее всего, она будет нарастать. Момент истины наступит в июле–августе, когда будет совершенно понятно, в какой мере мир столкнулся с основными кризисными обстоятельствами Никита Масленников.

По словам Масленникова, пока наиболее уязвимые страны определить сложно, однако они проявятся в ближайшие полтора-два месяца. Тем не менее главная угроза голода по-прежнему остается в беднейших странах.

Оттуда же, по мнению экспертов, стоит ждать и новой волны миграции на Запад. В 2015 году Европа уже пережила один миграционный кризис — тогда выходцы из Сирии, Ирака, Афганистана, Ливии, Нигерии и многих других стран начали нелегально прибывать в европейские страны, спасаясь от войн и голода на родине.

По разным оценкам за 2015 год в ЕС оказалось от миллиона до 1,8 миллиона беженцев и нелегальных мигрантов. Сейчас ситуация в Европе также отягчается и многочисленными беженцами с Украины, счет которым уже идет на миллионы.

Выдержит ли Европа?

Однако принять новых мигрантов и беженцев Европа, вероятно, не готова. К тому же, как подчеркнула Елена Филиппова, сами страны ЕС стоят на пороге продовольственного кризиса.

В самой Европе продовольственная ситуация не блестящая. Другое дело, знают ли об этом потенциальные эмигранты? Елена Филиппова.

Филиппова подчеркнула, что масштабы миграции будут зависеть от многих причин. Первыми «страны риска» покинут самые обеспеченные и образованные люди, трудоспособное и активное население, что только усугубит внутреннее положение.

«Есть ситуации, когда речь идет о бегстве, в которое вовлекаются все слои населения. А если речь идет о более или менее упорядоченной миграции, то в первую очередь выезжают люди, у которых есть какие-то средства. Все будет зависеть от того, насколько реальной будет угроза голода или его фактическое наступление», — объяснила она.

Никита Масленников добавил, что, хотя Европа и имеет довольно большой опыт принятия мигрантов и беженцев, на этот раз все может сильно осложниться общественным недовольством, так как сейчас многие европейцы уже потеряли привычный уровень жизни из-за антироссийских санкций. А прием беженцев — это колоссальная дополнительная нагрузка на экономики стран.

«Будет очень очень сильное неприятие со стороны собственного населения, своих граждан Европы. Это можно прогнозировать вне зависимости от объема миграции — в любом случае социальное напряжение и сопротивление будет в первую очередь», — заключил Масленников.