Мир предупредили о голоде библейских масштабов. Но Россия будет сыта

Мир может столкнуться с голодом библейского масштаба из-за коронавируса, предупредили в ООН. В 2020 году число хронически недоедающих может вырасти на 265 миллионов человек. России благодаря введенной ранее политике импортозамещения голод не грозит.

Всего через несколько месяцев мир столкнется не только «глобальной пандемией, но и с глобальной гуманитарной катастрофой», сообщил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли. Масштабное распространение COVID-19 уже вызвало «худший гуманитарный кризис со времен Второй мировой войны».

По словам Бизли, только в 2020 году 135 миллионов человек столкнулись с критическим уровнем недоедания из-за кризиса. Хуже всего ситуация обстоит в Йемене и Буркина-Фасо. Пандемия может добавить к ним еще 130 миллионов людей. При этом продовольственные программы ВПП рассчитаны лишь на 100 миллионов человек.

«Наши аналитические расчеты показывают, что если мы не поможем этим людям, то в течение трехмесячного периода ежедневно в мире будут умирать порядка 300 тысяч человек. И это не включает в себя увеличение числа голодающих из-за COVID-19», — подчеркнул он.

Чтобы избежать масштабного бедствия, считает Бизли, необходимо прекратить военные конфликты. Миллионы людей балансируют на грани голода в странах, где есть горячие точки. Сейчас всем участникам боевых действий нужно обеспечить быстрый и беспрепятственный доступ гуманитарной помощи мирным жителям, скоординировать действия для спасения людей. А государствам выделить около 350 миллионов долларов для создания сети логистических центров, обеспечивающих непрерывное движение продовольственных поставок.

«Если мы не подготовимся и не начнем действовать сейчас, чтобы обеспечить доступ [гуманитарной помощи], избежать нехватки финансирования и перебоев в торговле, мы можем столкнуться с голодом библейских масштабов в течение ближайших месяцев», — заключил Бизли.

Бить в колокола

Предупреждение ВПП не стоит игнорировать, считает директор Института гуманитарных и экономических проблем продовольственной безопасности Александр Новиков. Проблема с голодающими странами — давняя, в ближайшее время ситуация там не улучшится. Каждое государство фактически предоставлено само себе. Консолидированной позиции сейчас нет даже у ВОЗ.

«Они правы, что бьют в колокола. На основе ООН, программ ВПП, Всемирной продовольственной организации нужно консолидироваться, поскольку видно, что ряд фермеров и в Европе, и у нас в стране испытывают сложное положение, терпят убытки», — добавил он.

Эти убытки могут сказаться на размере помощи странам Африки, Средней и Центральной Азии, где дневной доход не превышает двух-трех долларов и наблюдается самая сложная ситуация с продовольственным обеспечением населения. Сейчас США и страны Европы выделяют огромные средства на здравоохранение и борьбу с коронавирусом. Поэтому не исключено, что в Конго и прочих беднейших странах проблема голода примет угрожающий размах.

Борьба с голодом была одним из приоритетов ООН до начала пандемии. Больших успехов человечество в этом не достигло. Но даже в условиях распространения коронавируса эта борьба не должна прекращаться, подчеркнул Новиков. 25% населения планеты так или иначе недоедает. Это оборачивается не только физическим истощением и смертью, но и рахитом, туберкулезом и другими болезнями.

«Наряду с ВОЗ обязательно нужно финансировать ВПП и Всемирную продовольственную организацию. Все нужно делать в комплексе. Если говорить цинично: людям что, лучше умирать от коронавируса, чем от голода? Или наоборот? А это взаимосвязанные вещи», — подчеркнул Новиков.

По его словам, Россия активно поддерживает Всемирную продовольственную программу и Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН, оказывает помощь странам Центральной Азии, ряду африканских государств.

Крепко стоим на ногах

В ближайшие годы жители России будут сыты, заверил «360» проректор по научной работе Московского государственного университета пищевых производств Михаил Щетинин. В стране есть запасы сельхозпроизводителей, большое поголовье крупного рогатого скота и прочих домашних животных и птиц. Этого достигли благодаря введенной ранее политике импортозамещения. РФ спокойно может оказывать продовольственную помощь и другим странам.

«Мы находимся на достаточно высоком мировом уровне. Это касается и мяса птицы, и свинины, зерновых, крупяных культур. А с учетом того, что в России сосредоточена десятая часть пахотных земель планеты, то я бы не опасался за продовольственную безопасность РФ. Сегодня в этом отношении Россия крепко стоит на ногах», — добавил Щетинин.

В США и Европе производство зерна, молока и мяса тоже остается на прежнем уровне. В Латинской Америке по-прежнему выращивают большое количество экзотики вроде бананов или манго. По мнению эксперта, при необходимости государства смогут увеличить производство сельхозпродукции.