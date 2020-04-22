Мир предупредили о голоде библейских масштабов. Но Россия будет сыта
Всего через несколько месяцев мир столкнется не только «глобальной пандемией, но и с глобальной гуманитарной катастрофой», сообщил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли. Масштабное распространение COVID-19 уже вызвало «худший гуманитарный кризис со времен Второй мировой войны».
По словам Бизли, только в 2020 году 135 миллионов человек столкнулись с критическим уровнем недоедания из-за кризиса. Хуже всего ситуация обстоит в Йемене и Буркина-Фасо. Пандемия может добавить к ним еще 130 миллионов людей. При этом продовольственные программы ВПП рассчитаны лишь на 100 миллионов человек.
«Наши аналитические расчеты показывают, что если мы не поможем этим людям, то в течение трехмесячного периода ежедневно в мире будут умирать порядка 300 тысяч человек. И это не включает в себя увеличение числа голодающих из-за COVID-19», — подчеркнул он.
Чтобы избежать масштабного бедствия, считает Бизли, необходимо прекратить военные конфликты. Миллионы людей балансируют на грани голода в странах, где есть горячие точки. Сейчас всем участникам боевых действий нужно обеспечить быстрый и беспрепятственный доступ гуманитарной помощи мирным жителям, скоординировать действия для спасения людей. А государствам выделить около 350 миллионов долларов для создания сети логистических центров, обеспечивающих непрерывное движение продовольственных поставок.
«Если мы не подготовимся и не начнем действовать сейчас, чтобы обеспечить доступ [гуманитарной помощи], избежать нехватки финансирования и перебоев в торговле, мы можем столкнуться с голодом библейских масштабов в течение ближайших месяцев», — заключил Бизли.
Бить в колокола
Предупреждение ВПП не стоит игнорировать, считает директор Института гуманитарных и экономических проблем продовольственной безопасности Александр Новиков. Проблема с голодающими странами — давняя, в ближайшее время ситуация там не улучшится. Каждое государство фактически предоставлено само себе. Консолидированной позиции сейчас нет даже у ВОЗ.
«Они правы, что бьют в колокола. На основе ООН, программ ВПП, Всемирной продовольственной организации нужно консолидироваться, поскольку видно, что ряд фермеров и в Европе, и у нас в стране испытывают сложное положение, терпят убытки», — добавил он.
Эти убытки могут сказаться на размере помощи странам Африки, Средней и Центральной Азии, где дневной доход не превышает двух-трех долларов и наблюдается самая сложная ситуация с продовольственным обеспечением населения. Сейчас США и страны Европы выделяют огромные средства на здравоохранение и борьбу с коронавирусом. Поэтому не исключено, что в Конго и прочих беднейших странах проблема голода примет угрожающий размах.
Борьба с голодом была одним из приоритетов ООН до начала пандемии. Больших успехов человечество в этом не достигло. Но даже в условиях распространения коронавируса эта борьба не должна прекращаться, подчеркнул Новиков. 25% населения планеты так или иначе недоедает. Это оборачивается не только физическим истощением и смертью, но и рахитом, туберкулезом и другими болезнями.
«Наряду с ВОЗ обязательно нужно финансировать ВПП и Всемирную продовольственную организацию. Все нужно делать в комплексе. Если говорить цинично: людям что, лучше умирать от коронавируса, чем от голода? Или наоборот? А это взаимосвязанные вещи», — подчеркнул Новиков.
По его словам, Россия активно поддерживает Всемирную продовольственную программу и Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН, оказывает помощь странам Центральной Азии, ряду африканских государств.
Крепко стоим на ногах
В ближайшие годы жители России будут сыты, заверил «360» проректор по научной работе Московского государственного университета пищевых производств Михаил Щетинин. В стране есть запасы сельхозпроизводителей, большое поголовье крупного рогатого скота и прочих домашних животных и птиц. Этого достигли благодаря введенной ранее политике импортозамещения. РФ спокойно может оказывать продовольственную помощь и другим странам.
«Мы находимся на достаточно высоком мировом уровне. Это касается и мяса птицы, и свинины, зерновых, крупяных культур. А с учетом того, что в России сосредоточена десятая часть пахотных земель планеты, то я бы не опасался за продовольственную безопасность РФ. Сегодня в этом отношении Россия крепко стоит на ногах», — добавил Щетинин.
В США и Европе производство зерна, молока и мяса тоже остается на прежнем уровне. В Латинской Америке по-прежнему выращивают большое количество экзотики вроде бананов или манго. По мнению эксперта, при необходимости государства смогут увеличить производство сельхозпродукции.