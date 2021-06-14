Голливуд опять вляпался в расизм. Режиссеров заставят искать «поликультурные мусульманские таланты»

Известный британо-пакистанский актер, музыкант и активист Риз Ахмед призвал к немедленному отказу от токсичного изображения мусульман на экранах кино. Он назвал голливудские фильмы расистскими и потребовал реформировать отрасль, чтобы положить конец стереотипам, которые приводят к гибели людей.

Актер известен по фильмам «Звук металла», «Дорога на Гуантанамо», «Четыре льва», «Стрингер», «Изгой-один. Звездные войны: Истории», а также телесериалу «Однажды ночью». Он опубликовал видеообращение, в котором подчеркнул, что достижения индустрии исламофобии измеряются кровью.

Риз Ахмед рассказал о собственном тяжелом опыте, в том числе, об агрессивных допросах в аэропортах. По его словам, проблема искажения информации о мусульманах по большей части игнорируется, и ее не могут решить известные приверженцы этой религии в кинобизнесе.

«Прогресс, которого добиваются некоторые из нас, не принесет результата, если мусульман не показывают на экранах. Либо это стереотипные, токсичные, двумерные изображениях», — заявил актер.

Ахмед резко раскритиковал оскароносные фильмы «Американский снайпер», «Повелитель бури» и «Арго». По его словам, эти откровенно расистские фильмы демонизируют мусульман, показывая их бесчеловечными преступниками, недостойными сочувствия. Актер признался также, что был потрясен изображением мусульманских персонажей в сериале Amazon «Пацаны».

Риз Ахмед эмоционально отметил, что в блокбастере Marvel «Черная пантера» мусульмане в первых же сценах фильма показаны как террористы, осуществляющие похищение. По его словам, в таких красках не изображается ни одна группа религиозных меньшинств.

Выводы, сделанные актером, подтверждают исследования, проведенные двумя компаниями. Это «План включения мусульман», проведенный совместно продюсерской компанией Left Handed Films с фондом Pillars, и исследование, сделанное USC Annenberg Inclusion Initiative, под названием «Пропавшие без вести и оклеветанные: реальность мусульман в мире популярного кино».

Были проанализированы 200 фильмов — 100 фильмов из США, 63 из Великобритании и 32 из Австралии. Мусульманскими персонажами с репликами в Австралии были менее 2% ролей. В фильмах США и Великобритании этот показатель упал до 1,1% в обоих случаях.

В исследовании также были проанализированы элементы изображения мусульманских персонажей. Выяснилось, что 39% мусульманских персонажей в выбранных фильмах были виновниками насилия, а 53% — жертвами. Более 58% мусульманских персонажей были мигрантами или беженцами, почти 88% не говорили по-английски или говорили с акцентом, более 75% носили одежду, соответствующую их религии.

В «Плане включения мусульман» содержится ряд рекомендаций для кино- и телеиндустрии, в том числе, призыв «положить конец стереотипам». В отчете также предлагается отраслевым организациям «официально признать мусульман как маргинализованную, стертую группу в своих программах разнообразия, справедливости и инклюзивности», «реформировать практику кастинга» и «намеренно начать искать поликультурные мусульманские таланты».