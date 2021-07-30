История с актрисой Скарлетт Йоханссон, которая подала в суд на Disney из-за показа фильма «Черная вдова» в кинотеатрах и на стриминговой платформе, не первая в своем роде. Один из последних случаев — скандал с выходом фильма о Чудо-женщине. Из-за того, что кинобизнес все больше делает ставки на стриминговые сервисы, конфликты будут продолжаться или же контракты будут заключать по-другому. Такое мнение в разговоре с «360» высказал кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

По его словам, фильм о Чудо-женщине выходил сразу на онлайн-сервисах и в кинотеатрах.

«Это, естественно, не понравилось актерам, которые подписали контракт на проценты с показов. Контракты будут по-другому заключаться, скорее всего», — сказал Баженов.

Он объяснил, что обычно Marvel, которая выпускает фильме о супергероях, в том числе и о Черной вдове, подписывает контракты с актерами сразу на несколько фильмов.

«В тех условиях — году в 2018-м — никто не знал про коронавирус. Поэтому подписывали они вот так, а ситуация сложилась иначе. Естественно, подстраиваются под реалии. Посчитали, что выгодно будет опубликовать и в кинотеатрах, и на онлайн-площадках, потому что онлайн-площадки сейчас самые главные представители индустрии. Вот выливается в конфликтные ситуации», — отметил BadComedian.

По его словам, продюсеры думают о своей выгоде, актеры — о своей.

«Я думаю, что чем больше подобных решений, чем больше подобных конфликтов будет случаться в связи со старыми условиями заключения контрактов, тем больше мы услышим проблем, и суды», — заключил Баженов.

Иск Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон недовольна тем, что компания Disney стала показывать «Черную вдову» на стриминговой платформе одновременно с прокатом в кинотеатрах.

СМИ сообщили, что по заключенному с Marvel Entertainment контракту премьера фильма пройдет только в кинотеатрах. Часть от выручки продажи билетов должна была достаться Йоханссон.

«Disney намеренно вынудила Marvel нарушить соглашение без какого-либо обоснования, чтобы не дать госпоже Йоханссон в полной мере реализовать выгоду от ее сделки с Marvel», — сказано в иске актрисы, который процитировало издание The Wall Street Journal.

Премьера фильма о Черной вдове прошла в США 9 июня. Только на родине он собрал уже более 156 миллионов долларов. Примерно такую же сумму картина собрала в других странах.

Пересматривать контракты

Компания Warner Bros., по данным Variety, еще в конце 2020 года намеревалась разработать новую формулу выплат актерам и режиссерам. Предполагается, что их гонорары теперь не будут зависеть от кассовых сборов.

Несколько актеров первой величины недовольны решением Warner Bros. выпускать фильмы в кинотеатрах и на HBO Max. На сайте онлайн-кинотеатра KION говорится, что агенты пытались выбить дополнительные деньги в качестве компенсации за потерю от сборов Уиллу Смиту, Анджелине Джоли, Киану Ривзу, Марго Робби и Хью Джекману. Ведь Галь Гадот и Пэтти Дженкинс заплатили, по неофициальным данным, по 10 миллионов долларов за потерянный процент от сборов «Чудо-женщины: 1984».