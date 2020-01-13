Спортсмен, актер, режиссер, общественный деятель Олег Тактаров рассказал «360» о своей работе в США, а также о том, почему актеры из России не слишком востребованы в Голливуде. Оказалось, что при определенных усилиях пробиться все же можно.

По мнению Тактарова, в Голливуде очень трудно приходится всем, кто не является носителем английского языка.

«Даже с английским языком есть акценты, которые мы не улавливаем, над ними надо работать. Всем остальным примерно одинаково сложно. Но сложнее наверное арабам. Остальные примерно в одинаковой ситуации находятся. Раньше было сложно черным и индейцам. Сейчас ситуация вроде как меняется на полярную. А так нужно просто работать, и больше ничего», — заявил актер.

По его мнению, уехавшим на Запад советским актерам не удалось построить карьеру по вполне объективным причинам.

«Савелий Крамаров приехал взрослым. Наталья Андрейченко, когда приехала, с нее тоже спала ее юная красота. Остальные все русскоязычные, кто более-менее учился в правильных учебных заведениях, кто трудился, они все куда-то попали. Есть даже те, у кого с талантом не особо было. Американская школа она напоминает чем-то советскую школу, а не российскую, которая в 1990-х и после. Даже в 1980-е годы уже чувствовалась разница. И надо понять, что в Америке ценится. Опять же, в кино ценится одно, в сериалах — другое. Есть ребята русскоязычные, которые достаточно давно и плодотворно работают в сериалах, но в кино не снимаются, потому что не хватает киноталанта. Не получили должное образование, а в Америке они не переучивались. А те, кто с нуля начинал, у многих получилось. Просто мы не всегда знаем, что у них русские отец с мамой», — пояснил Тактаров.

Марк Дакаскос и Олег Тактаров (справа) в рамках мероприятий Bridge of Arts 2016. Источник фото: телеканал Wikimedia

Актер рассказал, что в Голливуде, во всяком случае той его части, которая связана с большим кино, приветствуется минимализм.

«Например, если посмотрите черно-белый фильм „Директор“, там, где танец кукарача начинается. Там есть неизвестные американские актеры и известные наши актеры. Ну и кто из них побеждает, сами решите. Для меня это яркий показатель, куда у нас стало загибаться наше кино. Насколько была серьезно воспринята русская школа в Америке, и воспринята как классика, от которой не надо никуда отходить. Лучшее американское образование — это неиспорченное российское образование. Именно российское, не советское», — отметил Олег Тактаров.

Он признался, что во многом ему в США было легко, но он многое не доделал до конца.

«Наверное, нужно возвращаться, попробовать еще. Просто там нужно долбить и долбить в одну точку, все равно оно где-то пройдет. У нас есть телеканалы, где только медийные актеры могут получить роли. В Америке очень часто именно талантливый актер может получить роль. В основном это связано с тем, что большая конкуренция. Голливуд — это большой рынок. Продавцы своего таланта приехали со всех стран, со всех сторон», — убежден Тактаров.

Своими самыми удачными работами он считает «Лето волков» и «Уходящую натуру». И оба эти проекта снимались в России. В США ему «такого материала не попадалось».