Гольф-сезон в России подходит к концу, 3 октября пройдет заключительный фестиваль международных видов спорта «Сильные фигуры». Он уже стал одним из знаковых турниров для мирового гольфа, а в будущем объединит и другие виды спорта. О планах, мифах о дороговизне и собственных эмоциях от игры в гольф «360» рассказал организатор фестиваля «Сильные фигуры» Евгений Ковтун.

«Гольф — это шахматы в движении»

Расскажите, как вы пришли в гольф? Чем лично вас он привлекает?

Пришел достаточно случайно. Близкий друг предложил попробовать, мотивировав это тем, что в гольфе можно найти много интересных эмоций, которые я начал забывать, перестав быть спортсменом. Мы приехали в Московский городской гольф-клуб, пошли на драйвинг рейндж, и около двух часов я стоял и пинал — другое слово трудно подобрать для первого раза — разными клюшками. С первого раза не зацепило, а после второго меня уже было оттуда не увезти.

Дальше началось мое увлечение гольфом, которое ежегодно претерпевало различные пертурбации. Сначала хотелось бить далеко, потом красиво, затем точно. Гольф — это игра, в которой совершенствоваться можно всю свою жизнь. Собственно, этим он меня и привлекает. Сложнокоординированный вид спорта, всегда на природе, приятный коллектив вокруг и борьба исключительно с самим с собой. В гольфе практически невозможно выиграть за счет плохой игры соперника или соперников, обязательно вы должны сыграть лучше самого себя в данный конкретный момент. Только тогда придет победа.

Почему гольф считается интеллектуальным видом спорта?

Гольф — это шахматы в движении. Представьте себе, что, условно, вы делаете 80-90 ударов за раунд и каждый удар уникален, его невозможно повторить. Ударили плохо — значит, следующий удар должен быть намного лучше того, который вы планировали. Для этого вам нужно психологически собраться, рискнуть, заметно снижая свои шансы на то, что удар будет именно таким, каким вы планировали. Если еще раз плохо ударите — то это, скорее всего, проигрыш лунки, а в некоторых случаях и всего матча. Но это мы говорим, конечно же, о профессиональных игроках в гольф. Для нас, любителей, главное — просто получать удовольствие от игры и общения.

Источник фото: телеканал «360»

Интеллектуальность игры в гольф связана с тем, что из тех самых 80-90 ударов (а профессионалы иногда делают по 60-65 ударов за игру) все должны быть сделаны максимально хорошо с поправкой на природные условия, ветер, дождь и многое другое. Как в шахматах — один неверный ход иногда приводит к проигрышу партии, так и здесь.

Есть мнение, что гольф — игра для состоятельных людей. Вы согласны?

Только отчасти. В России этот стереотип пока трудно переломить, гольф-клубов мало, работают они сезонно, поэтому, чтобы окупать свои затраты, приходится выставлять большие ценники на игру. Но и здесь есть исключения: Dmitrov Golf Resort, Московский городской гольф-клуб, гольф-клуб в Крылатском. Там цены позволяют абсолютно любому попробовать себя в гольфе и уже дальше решить, есть ли смысл вкладывать в него деньги.

Подчеркну в очередной раз, что гольф не дороже тенниса или хоккея, да и тратиться можно на него вполне разумно. Необязательно брать тренера, покупать дорогие клюшки.

«Сильных фигур» все больше

Как родилась идея фестиваля «Сильные фигуры»?

В российском любительском гольфе нет турниров, в которых на первом плане была бы не только спортивная борьба, но и велась бы просветительская миссия через привлечение известных людей и приобщения их гольфу. Турниров много, но, кроме самих гольфистов, о них никто не знает и никому они не интересны. Клубная жизнь есть, но она настолько клубная, что никто ничего о гольфе не знает. На всех турнирах примерно одни и те же игроки, призы и спонсоры — удивить, честно скажем, нечем.

Наш оргкомитет, а это Александр Жуков, Светлана Журова, Алексей Морозов и я, решил, что пока мы играем в гольф, должны сделать что-то большее, чем есть на сегодняшний день: пресса, партнеры, реклама, керлинг-гольф, обязательное присутствие на всех наших турнирах известных людей. Так и получились «Сильные фигуры».

Источник фото: телеканал «360»

В этом году вы провели три этапа фестиваля. Как выдержали такой ритм? Планируете ли наращивать обороты?

Три турнира по гольфу в году — это точно максимум, мы не планируем увеличивать их количество. Однако бренд оказался удачным, и вот уже к нам приходят совсем другие виды спорта, которые хотят присоединиться к нашему движению и ценностям.

В следующем году два самостоятельных турнира по шахматам и теннису пройдут в Екатеринбурге и Москве, есть интерес и со стороны других видов спорта. Опять же повторюсь, что удачный бренд, качественная реклама и наличие в оргкомитете известных людей делают наше спортивное движение вполне самостоятельным, оно может приобретать самые различные формы в самых разных видах спорта. Но гольф для нас — все равно главный и стержневой вид спорта.

Какие требования вы предъявляете к участникам фестиваля?

Никаких требований нет. Участники должны быть известными и добиться каких-либо успехов вне гольфа. Это политики, государственные деятели, известные спортсмены, бизнесмены — в общем, «сильные фигуры».

Эмоции побед

Для фестиваля стал уже традиционным керлинг-гольф. Этот вид спорта — ваше ноу-хау. Расскажите о нем.

Да, эту спортивную дисциплину я придумал сам. Мне кажется, это очень интересное и драйвовое мероприятие. Во-первых, эту игру видят все гости на турнире, а значит — куча эмоций и радость и переживания. Во-вторых, желания выиграть никто не отменял, а уж в такой компании тем более, да и из сложной позиции попасть в лунку в любом случае непросто. Свою порцию аплодисментов каждому хочется заслужить.

Правила очень просты: кто попадет в лунку из команды или ближе всего к ней, тот и выигрывает. При этом, как в керлинге, можно попадать своими мячами как в свои, так и в чужие мячи, меняя их позицию.

Сейчас фестиваль объединяет три спортивные дисциплины: гольф, шахматы и керлинг-гольф. Есть ли в планах добавлять в программу новые виды спорта?

Да, как я уже сказал, в следующем году добавляем теннис и шахматы, а дальше видно будет. Планы большие, правда, времени свободного практически нет. Будем формировать команду, которая будет заниматься этим профессионально и постоянно.

Источник фото: телеканал «360»

А планируете ли выводить фестиваль на международный уровень?

В наших турнирах всегда играют представители дипломатического корпуса, отсюда турнир и стал международным. Послы Кении, Индии, Вьетнама стали нашими постоянными участниками. В следующем году один из наших фестивалей собираемся провести в Moscow Country Club в Нахабине и сделать там исключительный по составу турнир. Начали уже к нему готовиться. В остальном, с учетом любительского состава наших участников, пока не планируем.

Вообще, если говорить о мировых стандартах, на каком уровне сейчас фестиваль «Сильные фигуры»?

С точки зрения любительского гольфа, внимания прессы, рекламы, призов и гостей — точно в мировом топе. Локальных турниров такого уровня практически не проводится на постоянной основе. Да, есть известные меценаты, большие и крупные компании, которые организуют свои турниры по всему миру, но, опять же повторюсь, ни об одном из этих турниров вам не расскажут на центральном канале, вы не увидите по всей стране рекламы такого спортивного события, телевизионных интервью и так далее.

Вы не представляете, какое количество игроков хотят играть на наших турнирах. Так что мы правда хорошо развиваемся и за проделанную работу нам совершенно не стыдно.

Лидер — Подмосковье

В этом году один из этапов фестиваля проходил в Дмитровском округе Подмосковья. Расскажите, почему его считают Меккой гольфистов?

Прежде всего за счет того, что на территории округа находится сразу четыре гольф-клуба. Это очень удобно для тех, кто увлекается гольфом. Можно провести полные выходные и играть все время на разных полях. Внимание к гольфу со стороны и прежнего, и нынешнего руководства городского округа очень большое. И, конечно, все гольфисты за это признательны. Может, и пятое поле когда-нибудь появится — просторы и природы в Дмитровском округе это позволяют.

Источник фото: телеканал «360»

С точки зрения массового распространения игры в гольф какие возможности дает Московская область?

Московская область — лидер в стране по количеству гольф-полей, причем совершенно разного уровня. Есть и дорогие клубы, есть и вполне посильные по карману любому интересующемуся гольфом. Каждый может выбрать себе, что ему подходит. Ну и, опять же, в пределах часа езды вы всегда найдете гольф-клуб, в котором можно провести время.

Для нашей большой страны это очень хорошо, без подмосковных полей никакого гольфа в стране бы не было.

Вы видите результаты своей работы? Гольф становится более популярным у нас в стране?

Безусловно. Потянулись в этом году в гольф-клубы новички, причем в Москве их даже больше, чем нужно, мест не хватает. Уверен, в этом есть и толика нашей работы.