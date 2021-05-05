Украинских моделей снова задержали за обнаженную фотосессию. Теперь — в Турции. Девушки из стран СНГ часто становятся героинями скандалов с откровенными фото- или видеосъемками в регионах, где такое поведение неприемлемо. В одних странах за такое депортируют, а в других наказание может доходить до тюрьмы.

Не успел утихнуть скандал с обнаженной фотосессией в Дубае, как в Турции вновь устроили непристойную съемку. Участницами оказались гражданки Украины, которых задержали турецкие правоохранители.

Одна из девушек рассказала, что плавала с друзьями на яхте у Бирюзового побережья города Гечек в провинции Мугла. Компания решила устроить обнаженную фотосессию, но их засняли с соседнего судна. Видео попало в Сеть, и местные СМИ тут же написали об этом случае.

На опубликованных снимках — шесть девушек, некоторые полностью обнаженные, и двое мужчин. Особое негодование фотосессия вызвала из-за того, что сейчас у мусульман священный месяц Рамадан — пора поста и воздержания во всем.

Девушек весь день допрашивали в полиции, но отпустили. Они уже уехали из Турции.

Участница фотосессии поделилась советом: в мусульманских странах лучше не делать обнаженные снимки. А если вдруг очень хочется, девушка рекомендовала сниматься максимально скрытно и не отмечать локацию.

«Как вы уже поняли, в мусульманских странах лучше не делать голые фото. Мы уже поняли после этого балкона. Но нужно совершать свои ошибки, чтобы точно понять это», — сказала украинка.

Правила поведения в мусульманских странах

Турция считается светским государством, но в стране не последнюю роль играет ислам. Генконсульство России в Анталье даже выпустило правила поведения туристов в мусульманских странах.

Женщинам советуют не носить ничего облегающего, открытого или прозрачного в общественных местах и на улице. Руки нужно закрыть по локоть, а ноги — до колен. Отдельно в правилах прописан запрет на обнаженную спину и грудь.

Консульство советует купить просторные и закрытые хлопчатобумажные платья, а также платок.

Согласно одной из рекомендаций, надевать купальник или бикини на общественных пляжах чревато рисками.

Обнаженные съемки в исламских местах

Девушки из России и других стран СНГ часто становились героинями скандальных фото- и видеосъемок на южных курортах.

Новость о голой фотосессии на балконе Дубая облетела все мировые СМИ. Модели из Украины и Белоруссии снялись обнаженными на балконе здания курортного района Dubai Marina. Позже девушек депортировали из страны.

Сначала в непотребной съемке обвинили россиянина — основателя компании Involta Алексея Концова — и задержали его. Представители компании заявляли, что Концов непричастен к съемкам и ездил в ОАЭ как турист, поэтому обвинения против него ложные.

Позднее похожая ситуация произошла на острове Бали в Индонезии, где преобладает ислам. Российская модель снялась в порноролике на вершине священной горы Гунунг-Батур. Опубликованное на Pornhub видео дошло до жителей острова через год. Их возмутило, что туристы другой страны сняли непотребный ролик в священном месте.

Чувства оскорбило и другое голое фото, но оно снято уже в российском Дагестане. Для откровенного кадра две девушки разделись на фоне Сулакского каньона. Замглавы администрации Унцульского района Мухаммад Хамзатов попросил героинь фото удалить кадры, сославшись на 148-ю статью УК РФ об оскорблении чувств верующих.

Чиновник объяснил, что местные власти развивают туризм и рады каждому, но такие выходки негативно сказываются на общественно-политической ситуации. Он добавил, что для жителей района такое поведение неприлично. Из-за внимания к снимку девушки начали получать угрозы.