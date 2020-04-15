Годовщина крушения «Титаника». Почему именно эта морская катастрофа стала самой известной в истории

В ночь на 15 апреля 108 лет назад затонул «непотопляемый» лайнер «Титаник». Это не самая крупная морская катастрофа, но самая известная. И все благодаря одному фильму.

О крушении «Титаника» сегодня многие знают из легендарного фильма Джеймса Кэмерона, собравшего в свое время рекордное количество «Оскаров» за всю историю кинематографа. История «Титаника» — прекрасный пример того, как режиссерский талант может влиять на историческую память. Кэмерон смог не просто максимально поэтизировать катастрофу, но и сделать из нее романтическую историю с личной трагедией.

И это нашло такой отклик в массах, что к затонувшему больше века назад кораблю до сих пор регулярно спускаются профессиональные дайверы. Последнее такое погружение состоялось летом прошлого года. Тогда исследователи обнаружили, что «Титаник» постепенно исчезает и некоторые части огромного корабля уже полностью разложились.

И это несмотря на то, что после «Титаника» в ХХ веке случались и более масштабные морские катастрофы. В основном, правда, они пришлись на военное время, поэтому не вызвали такого резонанса. Но если на «Титанике» погибли около полутора тысяч человек, то, например, в результате подрыва советской подводной лодкой немецкого лайнера «Вильгельм Густлофф», в 1945 году увозившего от наступавшей Красной армии беженцев и раненых немецких солдат, жертвами стали более девяти тысяч человек.

В том же 1945 году британские истребители подорвали сразу два немецких корабля: «Кап Аркона» и «Тильбек». Общее число жертв разнится от семи до девяти тысяч человек, большинство из них были узниками нацистских концлагерей — британские войска приняли плавучие тюрьмы за военные суда.

Но и в мирное время случались крупные морские катастрофы. Можно вспомнить, например, столкновение пассажирского парома «Донья Пас» с танкером «Вектор», перевозившим нефтепродукты, в 1987 году недалеко от Филиппин. В результате столкновения — взрыв, пожар, море вокруг тонущего корабля полыхает огнем, а под водой плавает множество голодных акул. Люди, естественно, в панике. Шансы выжить в таких условиях минимальны. Тогда погибли более четырех тысяч человек.

Источник фото: «Википедия»

Крушение «прекрасной эпохи»

Но зацепила почему-то именно катастрофа с «Титаником». Российский ученый-океанограф Анатолий Сагалевич, руководивший экспедицией Кэмерона к обломкам «Титаника» в 1996 году, вспоминал, что режиссер тогда буквально загорелся идеей изобразить катастрофу «Титаника» как символ своего времени, как воплощение роскоши, которая затмевает умы людей и в конечном счете ведет к гибели.

Действительно, история «Титаника» в некоторой степени символична. Достаточно сказать, что корабль был построен британской компанией «Уайт Стар Лайн». Ее исполнительный директор задумал создать серию самых больших и роскошных лайнеров, чтобы обогнать конкурентов и решить финансовые проблемы. Дела компании тогда были плохи.

И вот первый же круиз нового гигантского лайнера, который еще до введения в эксплуатацию в прессе называли «непотопляемым», закончился столкновением с айсбергом. Создатели «Титаника» были настолько уверены в неуязвимости своего детища, что не оснастили его достаточным количеством шлюпок. А экипаж проигнорировал последнее ледовое предупреждение. В итоге даже самый мощный пароход оказался бессилен перед природной стихией.

Еще один знаменательный момент — это то, что мир тогда стоял на пороге великих потрясений. В Великобритании классовые противоречия обострились до предела.

В 1903 году американский писатель Джек Лондон посетил столицу Британской империи. Город тогда был разделен на две части: западную, где жили состоятельные граждане, и восточную, где влачила свое существование городская беднота. Писателя настолько поразил тогда контраст между попытками «старой Англии» сохранять видимость былой роскоши и беспросветной нищетой, в которой к началу ХХ века оказались большинство ее жителей, что он выпустил целую серию репортажей из Восточного Лондона под общим названием «Люди бездны».

В них он предрекал скорую гибель Старой империи. И вот в 1912 году на борту «Титаника» в тесном соседстве оказались представители высшего общества, английской аристократии, жаждавшие приятно провести время, и бедные рабочие, отправившиеся на последние деньги искать счастье за океан. Поэтому гибель «Титаника» стала дурным предзнаменованием для всего «старого мира», которое сбылось уже через несколько лет.

Сразу после катастрофы, кстати, западная интеллигенция пыталась призвать к классовому миру, воспевая при этом исключительно героизм богатых пассажиров, которые самоотверженно спасали бедных. В фильме этот момент тоже присутствует — главные герои принадлежат к разным социальным слоям.

Неудивительно, что крушение «Титаника» дало пищу для многочисленных споров, дискуссий и конспирологических теорий, которые, вероятно, еще долго не утихнут.