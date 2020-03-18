Годовалый ребенок два дня провел у трупа матери. Пока женщину забивали до смерти, полиция не решалась открыть дверь

В квартире на Партизанской улице в Москве женщину забили до смерти. Предположительно жестокое убийство совершил ее сожитель. Годовалая дочка двое суток провела рядом с трупом. В день убийства полицейские дважды приезжали к погибшей, но предотвратить трагедию почему-то не смогли.

17 марта в квартире на Партизанской улице нашли тело молодой женщины. Там же находилась годовалая девочка, а также пьяный мужчина — как выяснилось, сожитель. Внятных показаний он дать не смог, однако вскоре ему предъявили обвинение в убийстве. Дочь погибшей передали родной тете.

Чуть позже выяснились подробности трагической истории. Погибшей оказалась 26-летняя Екатерина Телькина, актриса по образованию, выпускница Высшего театрального училища им. Щепкина. Сожитель и отец девочки — 34-летний Александр Назаров, гражданин республики Молдова. По словам соседа погибшей, некоторое время назад его депортировали на родину, однако недавно он почему-то вернулся.

В день убийства с Екатериной успел встретиться ее сосед Алексей Стрелков, с которым погибшая была в дружеских отношениях. По его словам, около шести вечера Екатерина вышла во двор с коляской и вызвала полицию, потому что к ней приехал ее сожитель. Полицейские вскоре приехали, увезли Назарова и отдали его ключи Телькиной.

Мы спросили у одного из полицейских, надолго ли его заберут. Сказал, быстро отпустим — не имеем права задерживать. Алексей Стрелков сосед погибшей Екатерины Телькиной.

Так и получилось: через несколько часов сожитель вернулся — еще злее, чем в первый раз. Сначала он отключил в квартире Екатерины электричество, перерезав провода, после чего каким-то образом все-таки проник в квартиру. При этом женщина успела снова позвонить в полицию. Но когда полицейские приехали, дверь в квартиру никто уже не открыл — пришлось уехать. Правда, перед этим правоохранители успели высказать недовольство соседу Алексею Стрелкову за то, что он их сфотографировал.

По словам Надежды Хашимовой, соседки Телькиной, уже поздно вечером Екатерина позвала на помощь — кричала, что ее убивают. Соседи вызвали полицию. Это был уже третий вызов за день. И история повторилась: стражи порядка снова приехали, но, не сумев открыть дверь, уехали. Больше звуков из квартиры не доносилось.

Выбить дверь полицейские решились только через два дня, когда к погибшей пришел ее брат. В день убийства камера зафиксировала появление полиции трижды — в 17:57, 22:11 и 23:49. В последний раз, кстати, следом за ними не спеша подъехала скорая.

Выяснилось, что первый вызов, когда Назарова отпустили сразу после задержания, вообще не был зафиксирован в отделении. По крайней мере, полицейские, приехавшие во второй раз, отрицали сам факт этого вызова. Таким образом, правоохранители позволили Назарову вернуться в квартиру, предположительно забить насмерть сожительницу и уйти в двухдневный запой. С ребенком за эти два дня чудом ничего не случилось.