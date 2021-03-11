Прошел целый год с того момента, как ВОЗ объявил пандемию в мире. За это время специалисты успели получить необходимые знания о новой инфекции, однако до окончания эпидемии все еще далеко. Чем похож и чем отличается нынешний мировой вирус от тех, что человечество перенесло раньше.

11 марта прошлого года ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. На брифинге в Швейцарии глава организации Тедрос Гебрейесус охарактеризовал распространение COVID-19 как пандемию.

Пандемия означает сильную эпидемию. Ее главная особенность — это распространение инфекции на территорию всей страны и ее соседей или стран остального мира. Объявление ВОЗ пандемии не влекло изначально введение каких-либо ограничений. Сами страны решали, каким образом им стоит бороться с вирусом.

На сегодняшний день, по данным ВОЗ, всего в мире зарегистрировано более 40 миллиона случаев заболеваний и более 890 тысяч смертей от инфекции. В России, согласно Оперштабу, выявили более четырех миллионов случаев, из них около 315 тысяч активны.

Не так давно директор Европейского бюро ВОЗ заявил, что в начале следующего года пандемия коронавируса может закончиться. Худший сценарий при этом уже позади, поскольку об инфекции сейчас известно намного больше, чем в начале пандемии.

Месяц назад представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что пандемия закончится тогда, когда система здравоохранения перестанет быть нагруженной и сможет вернуться к нормальной работе.

Однако, по мнению российских специалистов, говорить сейчас об отмене пандемии в мире преждевременно. Специалист в области молекулярной биологии и патогенных микроорганизмов Виталий Зверев рассказал «360», что пока количество заболевших не снижается, а только увеличивается.

Отмена пандемии зависит от того, какой процент людей вакцинируются при условии того, что вакцина будет эффективна. Но это вряд ли случится через год Виталий Зверев.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн также объяснил, что для отмены пандемии необходимо, чтобы число заболевших упало в 10-20 раз, а территории, где бушует инфекция, сократятся.

По словам специалиста, даже после окончания пандемии могут остаться некоторые ограничения в каких-то странах. Вполне возможно, что где-то люди продолжат носить маски.

Уроки прошлого

До COVID-19 ВОЗ уже объявляла пандемию. Последнюю вызвала эпидемия свиного гриппа в 2009 году. Согласно данным организации, от инфекции умерли от 100 тысяч до 400 тысяч человек. Во время пандемии страны начали вакцинацию против нового вируса гриппа.

Вирус зародился весной 2009 года в Мексике и США, а уже в начале лета всемирная организация здравоохранения уже заявила о пандемии свиного гриппа. В 2010 году генеральный директор ВОЗ заявила, что в мире начался послеэпидемический этап развития.

До свиного гриппа в Юго-Восточной Азии бушевала эпидемия птичьего гриппа. Изначально вирус обнаружили в 1997 году, но с 2003 по 2008 от него умерли примерно 360 человек.

Помимо эпидемий гриппа, мир сталкивался и со вспышкой Эболы в Африке в 2014–2015 годах. Случаи заболевания были в Нигерии, Сенегале, Мали, Либерии, Сьерра-Леоне, а также за пределами Африки — в США и Испании. Уже в декабре 2015 года эпидемия завершилась. Вакцина против Эболы появилась только в 2019 году.

Однажды человечество уже сталкивалось с коронавирусом. Это был MERS, появившийся в Саудовской Аравии в 2012 году. В отличие от нынешней инфекции, летальные исходы от ближневосточного респираторного синдрома были высоки. Вирус также зарегистрировали в Йемене, ОАЭ, Таиланде, Франции, Италии, Германии, Египте и других странах. К 1 июню 2015 года зафиксировали 1154 случаев заражения, из них 431 с летальным исходом.

Одна из самых известных эпидемий, с которой часто сравнивают COVID-19, это испанский грипп, появившийся в 1918 году, и просуществовавший до 1920. Испанка проходила в три волны, ею заразились примерно 500 миллионов человек, а умерло как минимум 50 миллионов. В период пандемии человечество не смогло изобрести вакцину против испанского гриппа, поэтому эпидемия завершилась из-за формирования естественного коллективного иммунитета.

Надежда на коллективный иммунитет

Ранее «360» писал, что коллективный иммунитет поможет в борьбе против мировой инфекции. Специалисты считают, что коронавирусная инфекция может стать сезонной, но для этого необходимо одно условие — примерно 60-70% населения переболеют или привьются. Однако на пути к коллективному иммунитету есть и опасности. Если появится новый штамм коронавируса, нечувствительный к вакцинам, то прививку придется повторять.