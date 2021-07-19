Год здоровья и выплат. Главные изменения в законах России в 2022 году

В 2022 году в РФ вступят в силу законы, которые повлияют на жизнь россиян. Они коснутся видов отчетности, досрочного выхода на пенсию, величины прожиточного минимума, НДФЛ и многих других сфер. Самые важные изменения следующего года — в подборке «360».

Пенсии, прожиточный минимум, кредиты

На пенсию раньше с 2022-го

Досрочно выйти на пенсию станет проще уже с 1 января. Оставшиеся без работы в предпенсионеры получат право оформить пенсию на два года раньше установленного срока. Воспользоваться им можно, если человека уволили в результате сокращения численности или штата и при ликвидации организации.

При этом страховой стаж должен быть не меньше 25 лет для мужчин и 20 — для женщин (либо необходимый стаж на некоторых видах работ).

Пенсии инвалидам

Порядок получения страховых и социальных пенсий по инвалидности будет беззаявительным. Их назначат со дня выдачи предложения органа службы занятости о досрочном назначении пенсии безработному россиянину.

Закон установил и возможность досрочной выплаты и доставки страховой пенсии по инвалидности, если на территории введен режим ЧС.

Источник фото: РИА «Новости»

Узнать о страховой части будет проще

С даты вступления в силу поправок ПФР будут информировать мужчин с 45 лет и женщин с 40 лет о предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Информировать будут раз в три года при условии, что россиянин не получает какую-либо пенсию.

Прожиточный минимум в 2022-м

На 2022 год установлена величина прожиточного минимума. По России на душу населения она составит 11 950 рублей, для трудоспособного населения — 13 026, для пенсионеров — 10 277 и для детей — 11 592 рубля.

Кредитная история по-новому

С 1 января также вступает в силу новый порядок формирования кредитной истории. Минимальный доход россиян с долгами защитили от взысканий: с 1 февраля будет действовать норма о сохранении ежемесячного дохода должника не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России.

Правило не распространяется на взыскание алиментов, возмещение вреда, причиненного здоровью или вызванного смертью кормильца, и нанесенного преступлением ущерба.

Налоговые вычеты и больничные

Новые правила для водителей

Обязательную сдачу анализов на наркоманию и алкоголизм при получении и замене водительских прав отложили до 2022 года. Тестирование введут тоже с 1 января 2022-го. На анализы придется сдавать кровь и мочу.

С этого же числа начнут действовать новые правила перевозки грузов на автомобилях: перевозочные документы можно будет оформлять не только в бумажном, но и в электронном виде.

Получить налоговый вычет легче

Упрощен порядок получения налоговых вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по кредитам, а также инвестиционных вычетов по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

Все эти виды вычетов с 1 января можно оформить документы через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Одновременно вводится ответственность за непредставление в налоговый орган указанных сведений.

Больничные в «цифре»

Больничные листы будут оформляться только в электронном виде с 1 января. Пособия перечислят на банковский счет застрахованного, указанный в заявлении, либо в личном кабинете на госуслугах, либо отправят по почте или в иную организацию. Плата за банковские услуги взиматься не должна. Пособия выплачиваются в течение 10 рабочих дней.

В России запустят ГИС ОМС. Система предназначена для учета информации о медпомощи, контроля за ее качеством и скоростью ее оказания. Полный функционал должен стать доступным к 2022 году.

Новый НДФЛ

В 2022 году россияне должны будут начать платить НДФЛ с процентных доходов по вкладам — первый платеж надо будет сделать до 1 декабря в 2022-го на основании налогового уведомления. Расчеты будут проводить анонимно на основе на информации банков о суммах выплаченных процентов.

Налогом будет облагаться только сумма доходов, которая выше установленной нормы. Для расчета нормы использовали доход по процентам при вкладе на миллион рублей по ставке, равной ключевой ставке ЦБ. При этом сама сумма банковского вклада не будет облагаться налогом.

Строительство домов и переводы через СБП

Новое в Трудовом кодексе

С 1 марта 2022 года вступают в силу изменения в несколько статей Трудового кодекса. Сотрудники, которых направляют на медосмотр или обязательное психиатрическое освидетельствование, на время визита к специалистам сохранят занимаемую должность и средний заработок по месту работы.

Источник фото: РИА «Новости»

С 1 июля 2022 года вводится обязательная аттестация экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Ее будет проводить специальная комиссия, созданная органом госвласти на местах в конкретной сфере туризма, по которой предполагается оказание услуг. Внесенные изменения не распространяются на экскурсоводов и гидов, сотрудничающих с религиозными организациями.

За ведение турагентской деятельности без включения в единый реестр турагентов предусмотрен штраф. Ведение реестра начнется 1 января, а штрафные санкции начнут применять с 1 июля.

Строить рядом с огородом

Фермерам разрешат строить жилые дома в непосредственной близости от обрабатываемой ими земли. Чтобы защитить земли сельхозназначения от массовой застройки, ввели ограничения: построить можно только один дом не выше трех этажей и общей площадью не более 500 квадратных метров; площадь застройки не должна превышать 0,25% от площади участка.

Доступная СБП

Переводы через СБП станут доступнее. Минимальный лимит, установленный банками для денежных переводов через систему, не может быть ниже 150 тысяч рублей в день.

С 1 апреля 2022 года участников СБП обязали обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки и услуги с помощью мобильного приложения СБПэй. С его помощью появится возможность расплатиться по QR-коду в любых торговых точках, которые принимают оплату через СБП.

Регистрация станет проще

С этого же числа упростится порядок регистрации граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства. Подать документы можно будет в любой орган регистрационного учета в пределах муниципального района, городского округа по своему выбору, а для городов федерального значения — в любой орган в пределах города. Свидетельство о регистрации при желании выдадут в электронном виде.