Год под знаком летучей мыши. Каждый месяц в 2020-м происходила катастрофа

Этот год начался с огня: горели леса, падали самолеты, гремели авиаудары. Первый в году военный конфликт стал настолько значимым, что все почти всерьез говорили о Третьей мировой войне. Но человечество не знало, что ему придется столкнуться с другой бедой, гораздо тише войны, но такой же убийственной. Пока 2020 год — худший в XXI веке. Катаклизмы и катастрофы происходили в нем каждый месяц.

Январь: в ожидании Третьей мировой

Начало года стало тяжелым для Австралии:сначала она горела, потом тонула. Из-за 40-градусной жары и засухи огонь уничтожил половину зеленых территорий. Для местной фауны это была катастрофа — погибло больше миллиарда животных. Весь мир облетели душераздирающие фото.

А уже 3 января мир потрясла угроза Третьей мировой войны. Из-за удара американского беспилотника по международному аэропорту Багдада погибли иранский генерал Касем Сулеймани и лидер иракских военизированных формирований Абу Махди аль-Мухандис. Это обострило отношения США и Ирана. В итоге страны обменялись авиаударами.

На этом новости про Иран не закончились. 8 января самолет, вылетевший из Тегерана в Киев, был сбит ракетами вскоре после взлета. На борту были 176 человек — граждане Украины, Ирана, Афганистана, Канады, Германии, Швеции и Великобритании. Все пассажиры погибли.

Сначала иранские власти заявляли, что причиной падения был пожар в двигателе самолета. Позже признались, что лайнер сбили по ошибке. Его приняли за вражеский объект, поэтому запустили ракеты. Власти Ирана согласились выплатить компенсации семьям пострадавших. Человек, сбивший самолет, отправился в тюрьму.

Тем временем в Китае 8000 человек заразились коронавирусом неизвестного происхождения. На тот момент от него погибли 170 человек в стране, он начал проникать в Европу — нашли девять случаев. До России еще не добрался.

Февраль: массовое убийство и новый вирус

Февраль начался со стрельбы в одном из торговых центров Таиланда — погибли 30 человек. Вооруженный сержант 8 числа застрелил своего командира части, а затем поехал в город, где устроил охоту на местных жителей. Позже он зашел в торговый центр, где удерживал заложников более 17 часов, пока наконец не был убит полицией.

А 11 февраляВОЗ дала название болезни, вызываемой новым вирусом. Им к этому времени успели заразиться 43 141 человек, умерли 1018.

Болезнь назвали COVID-19. Тогда никто не подозревал, что число смертей будет расти, а многие страны вскоре объявят локдаун. В России на тот момент были инфицированы только два человека

Тем временем в Австралии, не успевшей оправиться от разрушительных пожаров, прошли сильнейшие за 30 лет проливные дожди. Это вызвало масштабные наводнения и обесточило 100 тысяч домов.

Март: пришла пандемия

11 марта ВОЗ назвала вспышку коронавируса пандемией. К этому моменту по миру уже зарегистрировали более 119 тысяч случаев заражения COVID-19. Он распространился на 113 стран.

Последний раз пандемию объявляли в 2009 году, и она была вызвана вирусом свиного гриппа А.

Вместе с этим промышленный индекс Доу-Джонса пережил крупнейшее падение с 1987 года, что стало финансовой катастрофой для мировых рынков— они обрушились. Это случилось из-за введения мер по борьбе с пандемией.

Начался панический вывод инвестиций. Это привело к падению цен на нефть и обрушению валют. Так, 18 марта курс евро поднялся до 88 рублей, а курс доллара был выше 80 рублей. Цена на нефть упала до 28,72 доллара за баррель.

Апрель: Россия на карантине

В связи с широким распространением COVID-19 президент России Владимир Путин сделал несколько обращений к россиянам. Он сообщил о введении общего карантина и продлении нерабочих дней до конца месяца. Для смягчения стресса от происходящего на время повысили пособия по безработице, а медработникам и семьям с детьми выделили дополнительные выплаты.

Дальнейшие меры по борьбе с коронавирусной инфекцией определяли сами субъекты и главы субъектов Российской Федерации. Например, в Москве люди могли выйти на улицу только с целью обращения к врачу, для поездки на работу и совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке. Выгуливать животных и выносить мусор можно было на расстоянии до 100 метров от дома. В случае нарушения правил людям грозили штрафы.

Апрель стал месяцем, когда россиянам пришлось учиться жить взаперти. Самоизоляция и удаленка вошли в нашу жизнь

Май: протесты в Белоруссии и США

Май запомнился массовыми протестами сразу в двух странах: Белоруссии и США.

Первая акция протеста 24 мая прошла в Белоруссии. Тогда на улицы Минска вышли сотни людей, включая лидеров оппозиции: Ольгу Ковалькову, Николая Статкевича, Сергея Тихановского. Именно на этом митинге прозвучали лозунги «Жыве Беларусь!» и «Лукашенко, уходи!», которые позже белорусы будут скандировать на протяжении всего лета.

За несколько дней до этого жена Сергея Тихановского Светлана подала документы на выдвижение себя в качестве кандидата в президенты. Тогда еще никто не знал, что ее превратят в символ протеста в стране.

А 26 мая в США начались массовые протесты из-за убийства Джорджа Флойда. Темнокожий мужчина был задушен полицейскими при задержании. После того как видео с этим моментом попало в Сеть, тысячи американцев по всей стране вышли на протест против жестокости полиции. Вскоре мирные акции превратились в погромы, грабежи и беспорядки.

Тем временем в Индии, Иране, Пакистане и еще нескольких странах к пандемии коронавируса добавилось нашествие саранчи. Вспышка стала самой крупной за 25 лет в Эфиопии и Сомали, за 26 лет — в Индии, за 70 лет — в Кении. Иран и Пакистан даже объявили чрезвычайное положение.

В конце месяца, 29–30 мая, в Буркина-Фасо исламские боевики в результате нескольких атак убили 58 христиан. Целью были христиане и сотрудники гуманитарных служб. Они доставляли еду в лагерь внутренне перемещенных лиц. Там проживали многие христиане, бежавшие от насилия.

Для россиян май закончился экологической катастрофой. 29 числа в Норильске произошла утечка дизельного топлива из-за повреждения резервуара хранения в ТЭЦ-3. В результате в грунт попало более шести тысяч тонн нефтепродуктов, а в воду — около 15 тысяч тонн. Это создало угрозу для экосистемы Северного Ледовитого океана.

Июнь: ЧС в Норильске и BLM

В июне в дело с утечкой дизельного топлива вмешался президент. Владимир Путин 3 июня объявил ЧС федерального уровня в Красноярском крае. Следственный комитет возбудил три уголовных дела по статьям «Порча земли», «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» и «Загрязнение вод». Начальник цеха, в котором произошла утечка, был задержан.

Тем временем начавшиеся в США акции против расизма Black Lives Matter прошли практически по всему миру — от Сиднея до Берлина. На них вышли сотни тысяч демонстрантов. Некоторые протесты, например в Лондоне и Париже, переросли в столкновения с полицией.

В Китае с июня началась пора оползней и наводнений. Погиб или пропал без вести 141 человек, а также пострадали 28 тысяч домов. Из-за сильных дождей были повреждены электросети и система водоснабжения.

Июль: чума и первый конфликт в Карабахе

Проливные дожди никуда отступать не захотели, поэтому следующими жертвами наводнений стали Индия и Непал. Крупнейшая река Индии Брахмапутра вышла из берегов, что привело к смерти 189 человек. Около четырех миллионов жителей Индии и Непала остались без крова.

Казалось, что 2020 год уже ничем не удивит людей, как появились сообщения о новых случаях заражения бубонной чумой. Ее обнаружили на севере Китая и на западе Монголии. К счастью, инфицированных оказалось всего несколько человек и в пандемию это не переросло. Благодаря современной медицине смертность от бубонной чумы достигает лишь 10-15%.

И если от чумы можно найти лекарство, то средство от войн пока не обнаружили. Вооруженный конфликт восстановился в Нагорном Карабахе 12 июля. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии. Конфликт продлился несколько дней и привел к десяткам погибших и раненых с обеих сторон. Это было лишь разминкой перед настоящей войной в сентябре, в которой погибнут сотни.

Август: взрыв в Бейруте, Калифорния в огне

Месяц начался с мощнейшего взрыва в порту Бейрута. 4 августа взорвалось около трех тысяч тонн нитрата аммония. В результате 190 человек погибли, более шести тысяч получили ранения и более 300 тысяч человек лишились своих домов. Взрыв разрушил большую часть Восточного побережья Бейрута.

А с середины августасмертоносные лесные пожары вспыхнули от Калифорнии до Вашингтона. В одной Калифорнии лишь за 10 дней сгорело примерно 450 гектаров насаждений, было разрушено 845 жилых домов и других построек. Власти эвакуировали более 119 тысяч человек.

Сентябрь: вторая волна и война в Карабахе

Немецкое правительство 2 сентября заявило, что блогера Алексея Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Россия потребовала доказательств и раскрытия данных о расследовании, но власти Германии по сей день игнорируют эти просьбы. Вместо этого ЕС ввел антироссийские санкции из-за ситуации с Навальным.

Навальному стало плохо в самолете 20 августа. Его госпитализировали в Омскую больницу, а 22 числа перевезли в Берлин для продолжения лечения.

Тем временем по всему миру началась вторая волна коронавируса. К концу месяца число случаев заражения COVID-19 превысило 33 миллиона. В Израиле начался общенациональный локдаун. Во многих городах Франции запретили проводить праздничные мероприятия, а в Великобритании сократили часы работы баров, пабов и ресторанов.

По России с 1 сентября выросло число зараженных с 4729 до 7212 человек. В Москве ввели ограничительные меры. Компаниям пришлось переводить сотрудников на удаленку.

А под конец месяца — 27 сентября — возобновился вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе. Он продлился до 9 ноября, когда было заключено перемирие между странами при посредничестве России. В ходе боевых действиях каждая страна потеряла около трех тысяч солдат.

Октябрь: убийство из-за карикатуры и гибель животных на Камчатке

Экологическая катастрофа произошла в океане возле Камчатки в начале месяца. У побережья обнаружили пятна неизвестного происхождения. На фото и видео с Халактырского пляжа можно было увидеть мертвую рыбу, осьминогов и тюленей. Местные серферы после заплывов жаловались на проблемы со зрением.

В ходе расследования глава Минприроды назвал причиной загрязнения воды водоросли — вода стала ядовитой из-за цветения фитопланктона.

А 5 октября в Киргизии начались массовые акции протеста после публикации предварительных результатов парламентских выборов: лидерами стали все провластные партии, что вызвало возмущение народа. Вечером того же дня начались массовые беспорядки и штурм Дома правительства. Все закончилось 15 октября, когда президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку.

После этого весь мир содрогнулся из-за ужасного убийства Самуэля Пати в пригороде Парижа. Учитель был обезглавлен 16 октября исламистом-террористом. Его убил студент за то, что Пати на уроке показал карикатуру на пророка Мухаммеда.

Это привело к обострению отношений мусульманских стран с Францией. Начались споры о свободе слова и недопустимости карикатур. За этим последовало еще несколько террористических атак во Франции.

Закончился октябрь так же, как и начался, — плохо. Землетрясение магнитудой 6,9 случилось в Эгейском море. Его ощутили на западе Турции и Греции. Больше всего пострадал Измир, где погибли 35 человек и рухнули десятки жилых домов.

Ноябрь: крупнейшая забастовка в мире

Ноябрь запомнился арестами и забастовками. В Индии прошла и продолжается до сих пор одна из крупнейших забастовок в мире. Одновременно около 250 миллионов рабочих и служащих прекратили свою работу, что привело к остановке работы банков, госслужб, транспорта и многих других отраслей в стране. Протест возник против реформ правительства, коронавирусных ограничений и резкого спада уровня жизни.

В тот же день, 26 ноября, в Турции суд приговорил 337 человек к пожизненному заключению. Их признали виновными в заговоре с целью государственного переворота и свержения президента Реджепа Тайипа Эрдогана в 2016 году.

Декабрь: высокие цены и лава

В Армении — массовые акции протеста и беспорядки. Они начались после того, как премьер-министр Никол Пашинян подписал заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Жители страны массово требовали его отставки, но вместо этого получали лишь задержания. Например, 8 декабря на протестах задержали 90 человек.

Тем временем в России начали расти цены на важные продукты — сахар и масло. В случае с сахаром это связано с низким урожаем и недобросовестными действиями ряда крупных продавцов. К тому же в начале года люди в панике сметали с полок все продукты. Для предотвращения необоснованного роста власти заморозили цены на сахар и растительное масло.

В этом месяце не обошлось и без природных катаклизмов. На Гавайях в ночь на 21 декабря начал извергаться вулкан Килауэа. Это один из самых больших и активных вулканов на островах. Его извержение сопровождалось землетрясением силой 4,4 балла по шкале Рихтера. Обошлось без пострадавших.

Под конец года также можно подвести своеобразные итоги пандемии. Во всем мире выявили более 78 миллионов случаев заражения коронавирусом. Это означает, что у каждого сотого человека нашли COVID-19. Из них умерли 1 717 124 пациента.