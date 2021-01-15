Пандемия коронавируса началась в 2020 году, который был богат на природные катаклизмы и неурядицы на международной политической арене. Однако в большинстве стран ограничения, связанные с ковидом, до сих пор в силе. Останутся ли маски и социальная дистанция с нами и в 2021 году?

«Возможность смягчения ряда ограничений»

В Москве на неделю — до 21 января — продлевают все ограничения, связанные с пандемией. Об этом 14 января мэр столицы Сергей Собянин заявил в своем блоге. Правда, для школьников сделали исключение. Их вернут в классы уже 18 января. Городские вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы тем не менее будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах. Ограничения для баров, ресторанов и ночных клубов столицы также продлили на неделю.

Собянин сослался на специалистов-эпидемиологов, которые считают, что в ближайшие дни можно будет оценить ситуацию с коронавирусом и принять решения на более длительный срок.

«Если не произойдет ухудшения и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений», — заявил мэр столицы.

«Вступаем во второй год пандемии»

Менее оптимистично настроены во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Там считают, что второй год с COVID-19 может оказаться еще более тяжелым для человечества, чем первый. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Мы вступаем во второй год пандемии, и он может оказаться даже более трудным, учитывая динамику распространения коронавируса», — подчеркнул представитель ВОЗ.

Он отметил, что заболеваемость вновь достигла своего пика. Ведь только за последнюю неделю во всем мире выявили порядка пяти миллионов новых случаев заражения коронавирусом и более 85 тысяч смертей.

Ситуацию с COVID-19 в странах Северного полушария Райан назвал «идеальным штормом». По его словам, из-за холодного времени года сейчас там вероятность заражения выше, ведь люди большую часть времени проводят в помещениях. Более того, в ряде стран, например, в Великобритании, Ирландии, уже распространяются новые штаммы вируса.

Надежда на теплое время года и вакцинацию

Эксперт по биобезопасности, доктор медицинских наук, ведущий телеканала «Доктор» Николай Дурманов в интервью радио Sputnik предположил, что коронавирус будет действовать так же, как и другие респираторные инфекции. Они активнее зимой, когда люди простужаются и распространяют вирусы в замкнутых пространствах.

Ближе к концу холодов можно ждать спада заболеваемости, уверен специалист. Все это благодаря ультрафиолету. Также меньшему количеству будет способствовать вакцина, считает Дурманов.

«Теперь у нас появилась надежда не только на сезонный спад коронавируса, но и на начавшуюся кампанию по вакцинации, которая в какой-то момент достаточно быстро создаст иммунную прослойку популяции. Примерно к середине лета 50–70%, по крайней мере в группах риска, будут иметь необходимые антитела в организме, чтобы бороться с инфекций», — заявил доктор медицинских наук.

При этом пока нет никаких оснований полагать, что вакцины будут слабее работать или вообще перестанут работать в отношении сильно мутировавшего вируса, отметил специалист.

«Летом пандемия „затухнет“, но не закончится»

Доктор биологических наук, профессор, заведующий Лабораторией вирусологии Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН Михаил Щелканов настроен более скептически.

«Следует помнить, что и вакцина, и наличие антител в результате ранее перенесенного заболевания, не защищают от заражения — это не скафандр. Защищают они только от тяжелых форм заболевания или смертельно-опасных осложнений», — заявил он.

Специалист также привел в пример пандемию свиного гриппа в 2009—10 годах. Тогда все это продолжалось всю зиму-весну 2009—10 годов и только к лету 2010 года обороты стали снижаться.

«Вот и худший сценарий для нового коронавируса примерно тот же самый <…> Скорее всего, мы с этим вирусом будем жить еще довольно долго — по крайней мере, до лета 2021 года», — пояснил Щелканов.

«В 2021 году пандемия будет из нашей жизни уходить»

В Минздраве также надеются на спад пандемии к середине 2021 года. Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев полагает, что этому будет способствовать вакцинация и лечение препаратами от коронавируса.

«Пандемия придет к концу, когда она станет управляемой. Управлять пандемией можно только вакциной или препаратом, который непосредственно быстро влияет на саму инфекцию. Вакцинация в самом начале, мы уверены, мы надеемся, что это, безусловно, повлияет на развитие процесса. Мы будем с вами надеяться, что уже в 2021 году, в середине, мы увидим, что пандемия будет из нашей жизни уходить», — цитирует Гриднева ТАСС.

«Не удастся подавить на 100%»

Однако есть ученые, которые считают, что совсем избавиться от COVID-19 человечество уже не сможет. Такой точки зрения придерживается и доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий Лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

«Я думаю, что нам не удастся ее подавить на 100%», — заявил доктор биологических наук.

Он уверен, что впереди еще долгий и тяжелый путь борьбы с вирусом. Причем его затухание будет очень плавным и может затянуться на месяцы.