Год назад убили журналиста Хашукджи. Мир до сих пор не знает за что

Джамал Хашукджи работал обозревателем американской газеты Washington Post и жил в США. Он исчез 2 октября 2018 года. Журналист зашел на территорию Генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле за документами, но не вернулся. Его спутница обратилась в полицию Турции. Позже Эр-Рияд был вынужден признать убийство Хашукджи, а в СМИ появились аудио и фото.

После преступления задержали 18 сотрудников дипмиссии. Расследование продолжается уже год, но пока в нем больше вопросов, заявил «360» политолог из Австралии Джамал Дауд.

«Мы так и не увидели до сих пор серьезного расследования этого преступления. Президент Турции Эрдоган обещал опубликовать разные записи и документы, касающиеся убийства, но это так и не сделали. Ни одно расследование, проводимое какой-либо стороной, так и не смогло дать ответов на наши вопросы», — полагает Дауд.

Даже последние признания Саудовской Аравии, в которых говорится о причастности сотрудников Генконсульства к убийству, не прояснили главного: зачем понадобилось идти столь далеко и убивать журналиста?

«Почему кто-то дал указание убить не слишком влиятельного человека, который к тому же находился за пределами королевства, который жил на две страны — между Турцией и США? Мы не знаем этого, — отмечает Дауд. — Нам неизвестны две важные вещи. Первое и главное — это мотив. Второе — это роль властей Турции и причина их активного вмешательства в расследование».

Непонятно и то, как удалось разведке Турции перехватить все эти документы и записи? Что-то очень важное скрыто до сих пор! Джамал Дауд.

Вопросов много и у ЕС. Там снова призвали к объективному расследованию убийства. В ОБСЕ почтили память Хашукджи, а также всех журналистов, погибших за недавнее время.

В целом на международные отношения дело об убийстве Хашукджи влияния не оказало, полагает эксперт. Заявления с критикой звучали со стороны США, ЕС и других государств, но дальше слов дело не пошло. Санкции США против Эр-Рияда были индивидуальными и единичными.

«Нельзя сказать, что отношения между США и КСА как-то сильно пострадали. Не видно заметных ухудшений отношений между Москвой и Эр-Риядом из-за убийства Хашукджи. Ну а с Турцией у саудитов отношения и до этого были не очень. С Катаром их и так не было», — рассказал Дауд.

Само убийство, впрочем, ударило по имиджу королевства. Это в свою очередь дало повод продолжить реформы по предоставлению больших свобод женщинам и религиозных свобод, чтобы избежать дополнительной критики от правозащитников.