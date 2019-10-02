  • Год назад убили журналиста Хашукджи. Мир до сих пор не знает за что

    02 октября 2019, 17:36

    Екатерина Максимова

    Зверское убийство саудовского журналиста Джамала Хашукджи потрясло мир год назад. С ним расправились на территории Генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Память журналиста почтили в ОБСЕ, а Евросоюз по случаю годовщины трагедии призвал привлечь к полной ответственности виновных. И хотя с момента гибели прошел уже год, назвать объективным расследование нельзя, заявил «360» политолог из Австралии Джамал Дауд.
    Год назад убили журналиста Хашукджи. Мир до сих пор не знает за что

    Джамал Хашукджи работал обозревателем американской газеты Washington Post и жил в США. Он исчез 2 октября 2018 года. Журналист зашел на территорию Генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле за документами, но не вернулся. Его спутница обратилась в полицию Турции. Позже Эр-Рияд был вынужден признать убийство Хашукджи, а в СМИ появились аудио и фото.

    После преступления задержали 18 сотрудников дипмиссии. Расследование продолжается уже год, но пока в нем больше вопросов, заявил «360» политолог из Австралии Джамал Дауд.

    «Мы так и не увидели до сих пор серьезного расследования этого преступления. Президент Турции Эрдоган обещал опубликовать разные записи и документы, касающиеся убийства, но это так и не сделали. Ни одно расследование, проводимое какой-либо стороной, так и не смогло дать ответов на наши вопросы», — полагает Дауд.

    Подробнее

    Даже последние признания Саудовской Аравии, в которых говорится о причастности сотрудников Генконсульства к убийству, не прояснили главного: зачем понадобилось идти столь далеко и убивать журналиста?

    «Почему кто-то дал указание убить не слишком влиятельного человека, который к тому же находился за пределами королевства, который жил на две страны — между Турцией и США? Мы не знаем этого, — отмечает Дауд. — Нам неизвестны две важные вещи. Первое и главное — это мотив. Второе — это роль властей Турции и причина их активного вмешательства в расследование».

    Непонятно и то, как удалось разведке Турции перехватить все эти документы и записи? Что-то очень важное скрыто до сих пор!

    Джамал Дауд.

    Вопросов много и у ЕС. Там снова призвали к объективному расследованию убийства. В ОБСЕ почтили память Хашукджи, а также всех журналистов, погибших за недавнее время.

    В целом на международные отношения дело об убийстве Хашукджи влияния не оказало, полагает эксперт. Заявления с критикой звучали со стороны США, ЕС и других государств, но дальше слов дело не пошло. Санкции США против Эр-Рияда были индивидуальными и единичными.

    «Нельзя сказать, что отношения между США и КСА как-то сильно пострадали. Не видно заметных ухудшений отношений между Москвой и Эр-Риядом из-за убийства Хашукджи. Ну а с Турцией у саудитов отношения и до этого были не очень. С Катаром их и так не было», — рассказал Дауд.

    Само убийство, впрочем, ударило по имиджу королевства. Это в свою очередь дало повод продолжить реформы по предоставлению больших свобод женщинам и религиозных свобод, чтобы избежать дополнительной критики от правозащитников.