Год многих потерь и одного чуда

В 2019 году произошло много интересных, неожиданных, печальных, резонансных, ужасающих событий. Это арест Мамаева и Кокорина, убийство молодой любовницы Олегом Соколовым, обрушение дома в Магнитогорске, дело Ивана Голунова и многие другие. «360» вспомнил 15 самых важных событий уходящего года.

Обрушение подъезда в Магнитогорске

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Последний день прошлого года начался с трагедии. В девятиэтажном доме на улице Карла Маркса из-за взрыва газа обрушился подъезд. И не один этаж, а вся угловая часть дома. Спасатели вручную разбирали части здания, чтобы вытащить еще живых людей. Работы на месте продолжались круглые сутки и закончились только в конце 3 января.

1 января под завалами нашли 11-месячного Ваню Фокина. Ребенок провел под бетонными конструкциями 35 часов. В тяжелом состоянии его доставили в Москву на лечение, но он выжил. Всего удалось вытащить из-под завалов семь человек. 39 жителей погибли. Всем пострадавшим и семьям погибших выплатили компенсации.

После ЧП во всей Челябинской области начали проверку газового оборудования, которую завершили в апреле. Проверки также прошли в других регионах.

Источник фото: МЧС РФ/разбор завалов после обрушения дома в Магнитогорске

Кража в Третьяковской галерее

27 января с выставки в Третьяковской галерее похитили картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Спустя несколько часов полицейским удалось задержать Дениса Чуприкова. Свое преступление он объяснил желанием рассчитаться с долгами и «хайпануть». Само полотно нашли в подвале дома в Подмосковье, оно было завернуто в куртку. Примерная стоимость работы Куинджи — 12 миллионов рублей.

После этого галерея усилила меры безопасности, в том числе договорилась об охране с Росгвардией, которая поставила один дополнительный пост охраны в здании. Во всех музеях России провели проверки и нашли массу нарушений в системах безопасности. В том числе у четырех самых крупных в стране — Эрмитаже, Русском и Историческом музеях, а также имени Пушкина.

Чуприкова приговорили к трем годам колонии.

Источник фото: РИА «Новости»/Денис Чуприков во время оглашения приговора в суде

Арест Арашукова

В январе, прямо во время заседания Совета Федерации, задержали сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, а потом арестовали. Ему предъявили обвинение в организации двух убийств, участии в преступной группировке и давлении на свидетеля. Во время заседания он пытался сбежать, но не получилось — лифты не работали.

В мае 2019 года Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора, а в июне суд продлил ему арест на три месяца. Арашуков находится в СИЗО «Лефортово».

Следом потянулась длинная цепочка из арестов его родственников — сразу после сенатора задержали его отца Рауля Арашукова. Также к уголовной ответственности привлекли девять работников подразделений ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и АО «Газпром газораспределение Ставрополь» — это организации, так или иначе связанные с кланом Арашуковых. Следователи также проверили ряд руководителей газовой отрасли Северного Кавказа, а также задержали коллег из карачаево-черкесского управления и МВД.

Во время задержания семьи Арашуковых представители СК начали обыски и следственные действия в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани и других городах. Под раздачу попало и родовое село Арашукова — карачаево-черкесское Хабезе. В целом следственные действия по делу Арашуковых велись в 19 городах России.

Смерть Децла

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В этом году, 3 февраля, умер легендарный рэпер Децл (Кирилл Толмацкий). Музыкант почувствовал недомогание после выступления на частной вечеринке в одном из ночных клубов Ижевска — он зашел в гримерку, сел и потерял сознание. Сразу появились слухи: якобы причиной стали наркотики или алкоголь; Децла могли отравить и так далее. По версии СК, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Децл умер всего в 35 лет, и это потрясло всех, кто рос в 90-е. Музыкант был символом их детства и поколения «пепси, пейджер, MTV». В начале ноября вышел документальный фильм про Децла «С закрытыми окнами». Он рассказал о начале карьеры Толмацкого, его невероятной популярности, которую сменили сначала ненависть, а потом забвение.

Скандал с «Голосом»

Финал шоу «Голос. Дети» прошел 26 апреля. Микелла — дочь Алсу и бизнесмена Яна Абрамова — в финале набрала 56,5% голосов зрителей и опередила подопечного Валерия Меладзе Ержана Максима и Валерия Кузакова, которого обучала Пелагея. Результат вызвал волну негодования в соцсетях, из-за чего Первый канал объявил о проведении проверки, нашел нарушения при голосовании и признал победителями всех финалистов. Они получили по миллиону рублей, а Микелла — по сути, причина скандала — пожертвовала деньги на благотворительность.

Впоследствии этот скандал привел к тому, что Первый канал начал обновлять систему голосовая в шоу «Голос», так как аналитики из Group-IB предупредили, что существующая схема очень ненадежна.

Источник фото: YouTube/The Voice Kids Russia/«Голос. Дети»

Пожар в Sukhoi Superjet 100

Самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» вечером 5 мая при выполнении рейса из Москвы в Мурманск экстренно вернулся в Шереметьево, где совершил жесткую посадку. При приземлении у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. На борту находились 78 человек, 41 погиб.

После ЧП в некоторых российских аэропортах прошли учения по спасению людей в ситуациях, приближенных к случаю с SSJ100 в Шереметьево.

Кроме того, многие специалисты рекомендовали россиянам отказаться от приобретения билетов на самолеты модели SSJ100. Однако этого не произошло, а Кабмин выделил средства на оборотный склад запчастей на SSJ100.

Мамаев и Кокорин в тюрьме

В мае суд приговорил футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также брата Кокорина Кирилла и друга Мамаева Александра Протасовицкого к реальным срокам за хулиганскую вечеринку в октябре 2018 года. От их рук пострадали водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук возле гостиницы «Пекин», директор департамента автомобильной промышленности Минпромторга Денис Пак и генеральный директор ФГУП «Нами» Сергей Гайсин.

Мамаева и Протасовицкого приговорили к одному году и пяти месяцам колонии общего режима, наказание братьев Кокориных продлилось на месяц дольше. Мамаева и Александра Кокорина выпустили по УДО в середине сентября, и они продолжили играть в футбол.

Кокорина ждали в «Зените», но запретили играть в чемпионате России — РФС отказал клубу в регистрации игрока на текущий сезон. А «Краснодар», где был Мамаев, отказался от игрока. Впоследствии его взял под свое крыло «Ростов».

В колонии Кокорин и Мамаев играли в футбол, благодаря чему там увеличилось количество осужденных, которые занимаются спортом.

Дело Голунова

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве. При досмотре у него в рюкзаке «нашли» пять свертков с порошкообразным веществом. В столичном управлении МВД сообщили, что в квартире задержанного были «также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы». Журналист объявил, что наркотики ему подбросили.

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Задержание вызвало массовые протесты среди журналистов. В итоге расследование поставили на особый контроль, а 11 июня дело Голунова было прекращено.

Ничего подобного в России не случалось уже десятилетиями — ни разу человек, обвиненный в совершении тяжкого преступления, не выходил из полиции через неделю. Это стало возможным благодаря людям, которые стояли на пикетах, жертвовали деньги адвокатам, писали в СМИ. Символом флешмоба стал заголовок «Я/Мы Иван Голунов», который в один день опубликовали на передовицах «Ведомости», РБК и «Коммерсант».

После этого президент уволил ряд высокопоставленных полицейских Москвы и назвал дело Голунова произволом.

Пожар на подлодке

1 июля в Баренцевом море потерпела аварию российская атомная глубоководная станция проекта 10831 АС-31 «Лошарик», которая, согласно версии Минобороны России, занималась проведением батиметрических измерений. На субмарине произошел пожар, результатом которого стала смерть 14 офицеров ВМФ из 19 находящихся на борту. Все они были участниками сложнейших подводных экспедиций по исследованию Арктики.

Кремль заявил, что детали аварии не могут разглашать из-за секретности. Позже Сергей Шойгу заявил, что экипаж подлодки спас гражданского специалиста, находившегося на борту.

Всех офицеров наградили посмертно, а также поставили погибшим памятник.

Источник фото: пресс-служба Минобороны

Чудо на кукурузном поле

Самолет «Уральских авиалиний» 15 августа совершил аварийную посадку в кукурузном поле под Жуковским. У лайнера отказали оба двигателя из-за того, что в них попали птицы. Все люди, находившееся на борту, выжили, а 74 человека получили травмы различной степени тяжести. В счет возмещения вреда авиакомпания предложила пассажирам компенсацию в размере 100 тысяч рублей. В начале сентября все желающие получили свои деньги.

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На следующий день президент России наградил пилотов — 41-летнего Дамира Юсупова и 23-летнего Георгия Мурзина — званиями Героев России. Остальные члены экипажа получили ордена Мужества.

После ЧП в стране заговорили об изменении мер орнитологической безопасности полетов, а в сентябре владелец аэродрома в Жуковском заказал приборы для отпугивания птиц.

Робот «Федор» в космосе

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27 августа пилотируемый корабль «Союз МС-14» успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Он доставил на борт антропоморфного робота «Федора» — российскую разработку, отправленную на станцию для испытаний. «Федор» два года назад прославился стрельбой из лука, а на МКС в 2019 году провел порядка 10 дней. 7 сентября он вернулся на Землю.

Что «Федор» сделал на МКС? Почти ничего: с трудом включился, поработал руками с отверткой и гаечным ключом, состыковал два электрических соединителя, включил дрель, протер руки полотенцем, ответил на вопросы космонавтов. Он выполнил еще несколько секретных задач, о которых знает только глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Это испытание «Федора» было лишь первым шагом перед большим экспериментом. Теперь в планах — тесты на корабле «Федерация» и выход в открытый космос.

Болезнь Анастасии Заворотнюк

В середине сентября СМИ сообщили, что актрису Анастасию Заворотнюк госпитализировали с отеком мозга, проявившимся на фоне тяжелой онкологической болезни. Спустя месяц родственники подтвердили, что актриса получила лечение сначала в одной клинике, потом перевелась в другую, но не подтверждали версию о раке.

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История о здоровье Заворотнюк была и до сих пор остается одной из главных тем спекуляций. После первых сообщений СМИ начали орудовать не фактами, а слухами о жизни и состоянии здоровья актрисы — например, что она в коме и подключена к аппарату вентиляции легких. Представители актрисы неоднократно просили журналистов не спекулировать на состоянии Заворотнюк, но призыв проигнорировали, продолжив домысливать реальное положение вещей и обращаться за комментариями к неким старцам, которые переворачивали все с ног на голову.

Историк-убийца

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63-летнего преподавателя истории из СПбГУ Олега Соколова поймали ночью 9 ноября при попытке утопить отрезанные руки аспирантки Анастасии Ещенко. Мужчина был нетрезв и сам упал в воду, его госпитализировали с переохлаждением. Оказалось, что ноги своей жертвы он уже успел сбросить в Мойку, остальные части тела нашли в его квартире неподалеку. В убийстве он признался через день.

Соколов — не просто учитель истории, он доцент СПбГУ, член научного совета Российского военно-исторического общества. Также историк был преданным поклонником Наполеона.

Соколова уволили из университета, отправили в СИЗО № 2 и назначили психиатрическую экспертизу до конца года. Кроме того, люди вновь заговорили о профилактике семейно-бытового насилия.

Власти Франции отобрали у Соколова него орден Почетного легиона, вычеркнули его из списка почетных членов соответствующих научных обществ. Дело историка обсуждали СМИ по всему миру, а не только в России или Франции. Сейчас он ждет суда и пишет книгу-исповедь об убийстве.

Каабак и увольнения врачей

В середине ноября в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей (НЦЗД) произошел скандал из-за увольнения уникального трансплантолога Михаила Каабака. Это единственный в России врач, проводящий трансплантацию почек детям с весом до 10 килограммов.

Уволить Каабака решили, по его словам, из-за схемы лечения — он использовал препараты, ослабляющие иммунитет, чтобы организм не отвергал органы. Родители детей, ждущих операции, написали петицию с требованием сохранить программу Каабака по трансплантации.

Недавно Каабак вернулся в НЦЗД на полную ставку и занялся графиком операций — их будет три за декабрь 2019 года.

С лета 2019 года в России начались массовые увольнения врачей. Только в августе из Городской больницы №1 в Нижнем Тагиле ушли все шесть хирургов — они устали от повышенной нагрузки и крошечной зарплаты.

В октябре 10 врачей из НИИ детской онкологии и гематологии (онкоцентра имени Блохина) написали заявления об уходе. Этих специалистов не устроило новое руководство института, которое создало ужасные условия для работы. Медсестры онкоцентра имени Блохина позже сообщили, что зарплаты упали в 10 раз.

Проблемы дошли и до Челябинска — все три травматолога из больницы № 6 отказались работать в тяжелых условиях и за низкую оплату.

Последняя новость об увольнении врачей появилась 2 декабря. Новочеркасская специализированная инфекционная больница приостановила прием пациентов из-за увольнения трех врачей. В учреждении не осталось старшего медицинского персонала.

Как итог — Вероника Скворцова выступила за то, чтобы установить фиксированный минимум зарплаты врачей, а также определить нормы труда. К апрелю 2020 года власти пообещали проработать законопроект, в котором пропишут требования к системе оплаты труда медработников.

Источник фото: РИА «Новости»/Григорий Сысоев

Московские центральные диаметры

21 ноября в Москве и Московской области заработали Московские центральные диаметры (МЦД). Пока что доступны два маршрута: D1 (Лобня — Одинцово) и D2 (Нахабино — Подольск). Всего линий запланировано пять. По маршрутам ходят новые поезда «Иволга».

МЦД интегрировали в метро, чтобы обеспечить больше удобств пассажирам. На первых двух диаметрах пассажиропоток составил примерно 500 тысяч человек в сутки, в перспективе — в год после запуска всех диаметров — 391 миллион человек.

МЦД помогли разгрузить транспортную систему всей Московской агломерации, включая транспортную инфраструктуру столицы, на 12%. За первые два дня работы системы — 21–22 ноября — через МЦД прошли более миллиона человек, а за неделю — более трех миллионов.