По сообщениям NАSА, астероид 7482 (1994 PC1) в ближайшие дни максимально приблизится к Земле. Он относится к категории «потенциально опасных» и является самым большим по размерам в 2022 году. Однако настоящей угрозы для Земли он не несет.

Новый астероид

О приближающемся к Земле астероиде стало известно из Twitter аккаунта Координационного офиса планетарной защиты.

Сближающийся с Землей #астероид 1994 PC1 (~1 км шириной) очень хорошо известен и десятилетиями изучается нашими экспертами #PlanetaryDefense. Будьте уверены, 1994 PC1 благополучно пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 1,2 миллиона миль в следующий вторник, 18 января.

Проследите за ним сами здесь: https://eyes.nasa.gov/apps/asteroids/

Средний диаметр астероида составит около 1052 метров, а расстояние от Земли — почти два миллиона километров. Несмотря на то, что он квалифицируется как «потенциально опасный» в NASA, настоящей угрозы для Земли он не несет.

Старший научный сотрудник и пресс-секретарь Институт прикладной астрономии РАН Николай Железнов в разговоре с «360» подчеркнул, что астероид пролетит на расстоянии, находящемся в пять раз дальше от расположения Луны. Максимальной близости он достигнет 18 января.

Ожидается, что астероид вновь пролетит мимо Земли в июле 2022 года, но в этот раз на еще большем расстоянии. В следующий раз близости с планетой он достигнет только 18 января 2105 года. По прогнозам, расстояние составит 2 326 795 километров. Об этом сообщил CBS.

NASA следит за данным астероидом с тех пор, как он был обнаружен в августе 1994 года.

Другие астероиды

Существует более миллиона астероидов, и многие из них нередко пролетают мимо Земли, причем подавляющее большинство из них не вызывает особого беспокойства. По данным NASA, в среду и четверг на этой неделе пролетели по меньшей мере пять астероидов над планетой, в том числе один размером с автобус и три размером с дом.

По словам Нэнси Шабо, главного планетолога Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса, существует около 25 тысяч околоземных астероидов шириной не менее 125 метров, которые могут быть «разрушительными», если они врежутся в Землю.

В разговоре с CBS она отметила, что они будут нести не глобальный характер, а региональный. Например, удар одного из них может стереть с лица земли город или даже небольшой штат.

Железнов отметил, что, помимо расстояния, большую роль играют и размеры астероидов. Наибольшую опасность несут тела километровых размеров. Сейчас их обнаружено порядка 170, но все их траектории просчитаны наперед, и они не представляют опасности для людей.

Из наиболее значимых астероидов сейчас можно выделить «Апофис», он максимально приблизится к Земле весной 2029 года.

«Он пролетит на расстоянии около 32 тысяч километров, а это сопоставимо с высотой орбит геостационарных спутников. Тело тоже достаточно крупное — около 300 метров. Но подобные явления бывают крайне редко», — отметил эксперт.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук, а также Научно-исследовательской лаборатории космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт назвал еще два астероида, которые могли бы представить отдаленную опасность, — это «Бенну» и «Рюгу». Они обладают примерно теми же размерами, что «Апофис», но их удалось навестить землянам. Например, японцы даже смогли взять образцы астероида «Рюгу». Помимо этого, они тоже находятся под тщательным наблюдением, так что вряд ли несут настоящую угрозу.

Можно было бы предположить, что астероиды могут нести опасность для МКС, но и здесь ответ отрицательный.

«„Апофис“ пролетит на расстоянии 30 тысяч километров, а МКС летает на высоте около 400 километров. МКС может грозить опасность от мелких астероидов, но они благополучно сгорают, так и не долетев до нее. Большую опасность для МКС представляет мусор, который мы создали на околоземных орбитах», — подчеркнул собеседник «360».

Можно ли их увидеть?

Как объяснил Эйсмонт, в интернете есть сайт, на котором можно увидеть каталог всех пролетающих астероидов и их величины. NASA в своем Twitter также предоставили ссылку, по которой можно проследить траекторию движения астероида 7482 (1994 PC1). При этом большинство таких тел невооруженным взглядом видно не будет, поскольку они пролетают на огромном расстоянии, но есть исключения.

Например, «Апофис» удастся разглядеть даже без телескопа, но не из каждой точки Земли. По расчетам, его смогут лицезреть около двух-трех миллионов людей, но зрелище это будет мимолетное.

«„Апофис“ будет видно как небольшую звездочку. Он пролетит, и все. Это будет достаточно быстро», — сказал Железнов.

По словам Эйсмонта, существует целое сообщество любителей наблюдения за астероидами. Оно насчитывает около миллиона людей по всему миру.

«Эти люди с помощью довольно простых телескопов наблюдают за астероидами, имея на руках только прогнозы. Они располагаются в различных точках вдоль траектории их полета и следят. Иногда их знания даже помогают уточнить форму звездного тела», — отметил эксперт.