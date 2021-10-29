Гнуть спину и полоть грядки лень? Как украсить участок, если огород не нужен

Далеко не все обладатели дач хотят стоять над грядками, вырывая сорняки. Если огороды не нужны, то участок можно легко превратить в цветущий сад. «360» собрал несколько советов, как это сделать.

Для начала стоит очистить дачный участок от всех ненужных деревьев, кустов и растений. Если каждый год вы не планируете собирать яблоки и смородину, то от них лучше сразу избавиться. На их месте можно высадить декоративные растения, которые не требуют какого-либо специального ухода.

Так поступила со своим участком мастер топиарного искусства Ева. На своей странице в Instagram она рассказала подписчикам, что сначала посадила яблони, но потом поняла, что не хочет смотреть зимой на голый сад.

«Это было сильно, я с ножовкой спилила все под корень в один день. Два года жаль потеряла и начала сначала — декоративные сажать растения», — поделилась Ева.

Она предупредила, что перед выбором растений нужно изучить о них информацию. Растениям может не подходить климат или они не будут сочетаться между собой. На участке можно посадить, например, туи, сосны или другие хвойные деревья.

Долой газон

Многие ассоциируют красивые участки с зеленым подстриженным газоном. Но за ним нужно постоянно ухаживать, да и удовольствие это не из дешевых.

«Вроде потратил на него четыре тысячи, кажется, не так много. Но ты каждый сезон будешь четыре тысячи тратить на один и тот же кусочек, весной его нужно аэрировать специальным аэратором, его нужно чесать, подчесок вычесывать, чтобы он обновлялся», — пояснила ландшафтный дизайнер Наталья Генрих 74.ru.

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Причем не стоит забывать про борьбу с сорняками и необходимость косить траву. Дачник с 10-летним опытом Александр Полозов предложил заменить газон обычной лужайкой. Участок можно просто засеять разнотравьем и коротко подстригать раз в несколько недель.

Если с травой возиться совсем не хочется, то участок можно засыпать галькой, щебнем или сделать мощеные площадки.

Как быть с гномами?

Раньше было модно украшать дачные участки всевозможными фигурками гномов и лягушек. Сейчас ландшафтные дизайнеры выступают против такого оформления. Альпийские горки и статуэтки советуют заменить на современные арт-объекты, бетонные кашпо или вазоны.

При этом специалисты отмечают, что дорогие сердцу фигурки все же можно оставить. Главное придерживаться принципа сдержанности. Если участок украшают гномы, то не стоит добавлять к ним зайцев или лебедей.