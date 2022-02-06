Гнилые балки и прочие сюрпризы «аварийки». Как проверить жилье перед покупкой

В России вступил в силу закон, который должен защитить россиян от покупки аварийного жилья. Теперь такую информацию можно получить в выписке ЕГРН. Однако это не единственный способ проверить данные о недвижимости и уберечь себя от покупки плохой квартиры и мошенников.

Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин в беседе с «360» отметил, что новая функция однозначно не помешает и сделает сделки более прозрачными, а права обеих сторон будут лучше защищены. Потому что возможность злоупотребления и со стороны покупателя, который по каким-то причинам может захотеть расторгнуть договор, тоже исключать нельзя.

Однако, по словам эксперта, на практике бывают случаи, когда жилье, которое по документам не является аварийным, все равно по сути оказывается непригодным для жилья. Крохин уточнил, что в основном подобные нарушения с аварийным жильем происходят с людьми, которые условно несамостоятельны, страдают инвалидностью, дееспособны, но в силу особенностей здоровья и отсутствия нужных знаний доверяют покупку жилья уполномоченным лицам, включая родственников и людей по доверенности.

А те в итоге им подсовывают дешевое жилье, используя закон о расселении, предоставлении жилья сиротам. И незащищенные группы людей оказываются в откровенно непригодном жилье, хотя по документам оно не является аварийным. По его мнению, проблема здесь в недостаточной защите прав таких категорий людей, а также в недостаточной компетенции местных органов власти.

Как проверить дом на аварийность

Крохин добавил, что если человек купил аварийное жилье, у него есть возможность отказаться от сделки, но только при наличии существенных нарушений, которые не позволяют использовать дом по прямому назначению.

«Например, внешне при покупке выглядело, что пол есть, а когда человек заехал, выяснилось, что пола нет, нет перекрытия. Это такие конструктивные вещи, которые невозможно увидеть при приемке. <…> Тогда будет экспертиза, судебный процесс, в принципе, с точки зрения закона позволяет в судебном порядке расторгать такие сделки», — объяснил собеседник «360».

Эксперт подчеркнул, что человек перед покупкой должен обязательно осмотреть помещение, подписать акт приемки, где могут быть зафиксированы какие-то недостатки.

«Обязательно надо проверять конструктивные элементы — это самое опасное. Если дом трещит, если на фасаде есть трещины, следы недавнего ремонта какого-то. [Надо проверить] отмостку, которая связана с фундаментом. Если конструктив в порядке, то всякие косметические проблемы [уже не так страшны]», — сказал Крохин.

Еще один важный момент — циркуляция воды и воздуха в квартире. Эксперт пояснил, что тут речь идет о протечках, дырах в кровле доме, дырявых трубах. Потому что это может вызывать образование плесени в доме. Нужно проверить, как работают вентиляция, окна, двери.

По его словам, можно опираться на эти три основных, но очень простых правила.

«Конструктив — крепкий фундамент без трещин, стены без трещин, кровля не дырявая. Циркулирование воздуха и воды. Нет протечек, нет дыр. Окна и двери закрываются, в подвале сухо. Вот при наличии этого всего дом можно считать нормальным. Дальше уже его можно декорировать и ремонтировать, как вам нравится», — сказал Крохин.

Специалист также посоветовал приглашать на осмотр специалиста по ремонту. Его вызов стоит меньше комиссии риелтора, но это позволит не допустить опрометчивый шаг при покупке недвижимости. Крохин добавил, что покупатели иногда испытывают какой-то ложный стыд, что не доверяют продавцу, но это неверно и проверка обязательно должна быть.

Возвращение старых жильцов

Он отметил, что при покупке можно пообщаться с соседями, узнать, кто жил в квартире, которую планируется купить. Речь тут даже не о каких-то криминальных историях в прошлом, а жильцах, которых могли когда-то незаконно выселить, пояснил Крохин.

Эксперт привел пример, когда такое может происходить с несовершеннолетними детьми, пенсионерами, людьми, которых посадили в тюрьму. Спустя даже длительный срок они, будучи собственниками, могут через суд потребовать вернуть им жилье, если его незаконно отняли.

«Тут покупатель будет виноват, он получит право требовать с продавца, а где он будет его искать через пять-десять лет? Такие мошенники скрываются», — пояснил Крохин.

В связи с этим он посоветовал не пожалеть времени на сбор информации, обратиться за справками в Росреестр, пообщаться с соседями.

Еще один совет специалиста — покупать квартиру зимой, чтобы видеть, как работает отопление, нет ли проблем с фасадом. Крохин отметил, что в домах, которые были построены уже в постсоветское время, такие сложности есть. Если фасад пропускает холодный воздух, на стенах появляется конденсат, начинают отваливаться штукатурка и обои, появляется плесень, а в квартире холодно. А летом этих проблем не видно.