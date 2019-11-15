При соблюдении определенных условий законопроект временно приостанавливает правила директивы ЕС на «находящиеся на территории Германии части» трубопроводов. Например, как передает РИА «Новости», нужно, чтобы он был построен до 23 мая 2019 года. Помимо этого, первая точка соединения трубопровода с сетью страны ЕС должна быть в Германии. Необходимо иметь объективные основания для такого исключения, и оно не должно иметь негативного эффекта для безопасности и энергоснабжения Евросоюза.

Данный компромисс также подразумевает, что регулирование в отношении соответствующей части «Северного потока — 2» проведет Федеральное сетевое агентство. Изначально этим планировала заниматься Еврокомиссия. Крайний срок принятия решения об освобождении трубопровода от требований энергопакета 24 мая 2020 года.

Приняв законопроект, Германия первый раз начала отстаивать свои интересы в противовес европейскому плану. Несмотря на это, депутат бундестага Вальдемар Гердт считает, что этот компромисс не дает настоящей возможности защитить интересы страны.

«Знаете, как говорят: „Из двух зол выбирают меньшее“. Здесь получилась похожая ситуация. Наша партия считает, что это гнилой компромисс. Его в любое время можно повернуть в негативную сторону», — говорит эксперт.

В законопроекте нет ни одного обязательного пункта. Он, скорее, носит поверхностно-угождающий характер. Поправки должны были поставить заслон на посягательство на суверенитет Германии и ее интересы, но этого не произошло. С другой стороны, это была необходимая гибкость и мягкость, иначе ничего бы не приняли.

Данный законопроект носит чисто декларативный характер, поэтому это победа со слезами на глазах Вальдемар Гердт депутат бундестага.

Хотя поправки не позволяют Германии полноценно защищать свои интересы, польза от них есть. Как рассказывает депутат, без данного законопроекта ФРГ пришлось бы подчиниться Евросоюзу, а так дискуссия продолжается. Это можно назвать победой в небольшой битве, но война продолжается.

«Этот законопроект дает нам возможность поставить запятую, а не точку в этом процессе. Мы можем дальше бороться и дискутировать. И пока мы это делаем, все достроят до конца», — сказал Гердт.

Эксперт также подметил, что настаивание ЕС на принятии решения, которое противоречит национальным интересам Германии, наглядно показывает, что вся задумка Союза превратилась в гнилую и неправильную идею. Изначально это был добровольный союз суверенных государств. Сейчас это диктатура ЕС над суверенитетом всех входящих в него государств.